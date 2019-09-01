ЦСКА и «Авангард» выиграют конференции? 6 главных интриг нового сезона КХЛ

1 сентября – долгожданное начало сезона КХЛ. За лето все успели соскучиться по хоккею и с нетерпением ждут, что же приготовит грядущий чемпионат. Точно будет интересно, даже интереснее, чем в прошлом году. «Чемпионат» рассказывает о главных интригах сезона.

Каким будет возвращение Знарка?

Один из самых титулованных российских тренеров возвращается в КХЛ. Отдохнувший, похудевший Знарок будет поднимать «Спартак». По предсезонке красно-белые выглядели неважно, проигрывая всем подряд, но Олег Валерьевич славится своими выматывающими сборами, и в сезоне команда должна набрать ход.



Состав у «Спартака», конечно, не звёздный, но очень добротный. Гудачек, Херсли, Кутузов, Столяров, Хохлачёв, Даугавиньш. Знарок умеет тренировать «рабоче-крестьянские» команды, с ХК МВД он доходил до финала Кубка Гагарина, в похожем стиле дважды становился чемпионом с «Динамо». Он умеет слепить добротную команду, которая никому не будет давать спуску, а ещё должно обостриться противостояние со СКА, и наверняка в играх с петербуржцами мотивация у красно-белых будет запредельной. В любом случае, КХЛ от возвращения Знарка только выиграет, «Спартак» тоже.

Дацюк закончит карьеру?

Спустя 19 лет, два Кубка Стэнли, Кубок Гагарина и олимпийское золото Волшебник вернулся на малую родину. Но есть одно «но» — впервые после возвращения в Россию Дацюк «сломался» уже летом, не проведя ни одного предсезонного матча (играя в СКА, нападающий раз-два за сезон брал восстановительные передышки, а в прошлом плей-офф пропустил большую часть финала Запада из-за травмы). Его реабилитация затянется до конца сентября, и для «Автомобилиста» это удар. По крайней мере, для болельщиков, которые уже заждались увидеть Павла Валерьевича в красном свитере.



В игре потерю Дацюка компенсировать будет можно – приобретены Мэйсек, Холланд, оба могут сыграть в центре. Есть Доус и Голышев, стабильный вратарь.



Думается, сезон Дацюк доиграет, но как часто мы его будем видеть на льду – большой вопрос.

Жаль, но у Дацюка будет сокращённый сезон. Конец его карьеры близко Регулярка КХЛ ещё не началась, а «Автомобилист» уже лишился на длительный срок двух ведущих нападающих.

Как СКА переживёт уход лидеров?

Гусев, Гавриков, Дацюк, Прохоркин, Шестёркин, Херсли. Никто не понёс такие огромные потери, как СКА, и весной даже было непонятно, как клуб будет выпутываться из этой ситуации, ведь других таких же сильных игроков в закромах просто нет. Кагарлицкий, Ткачёв, Дыбленко, Кемппайнен, которых СКА приобрёл на замену ушедшим – отличные игроки, но всё же не Гусев и не Дацюк.

На турнире Пучкова уже было видно, что петербуржцы должны выпутаться. Стало больше легионеров (финны так вообще практически приватизировали центральную ось), Ткачёв играет с таким же нахальством и задором, как Гусев, а есть ещё Плотников, Якупов, Бывальцев. По именам у СКА состав очень даже неплохой, и конкуренцию ЦСКА они должны составить.

Градус противостояния «армейского» дерби не должен упасть, и тем интереснее, что в этом году команды только в регулярке встретятся целых шесть раз (первый матч уже 13 сентября в Петербурге).

«Авангард» по-прежнему фаворит Востока?

На бумаге у «Авангарда» всё здорово. Ушёл Михеев, но есть Зернов и Шумаков, ещё и Войнова приобрели с Андригетто, команда-мечта! Но только Зернов получил серьёзную травму и начало регулярки пропустит, выписанный из НХЛ на большие деньги Щербак ничего вразумительно не показывает, вратари много пропускают.



В общем, проблем хватает, но проблемы эти рабочие. Вратари втянутся в сезон, Войнов, пропустивший целый год, наберёт оптимальную форму. Только травма Зернова пока вызывает опасения – говорят, восстановится он ещё нескоро, а заменить его пока что некем. На старте у «Авангарда» могут быть проблемы, но в плей-офф эта команда, конечно, должна попадать. А вот дальше – вопрос. С одной стороны, сохранившийся костяк уже знает, что значит дойти до финала и что значит играть серию с ЦСКА. И не забываем, что в резюме Хартли есть чемпионские титулы всех лиг, в которых он работал.



С другой, другие команды Востока тоже не сидели без дела летом. Шикарно выглядят «Магнитка» и «Трактор», неплохо смотрится «Салават», «Ак Барс» собрал хорошую команду. «Авангарду» будет непросто повторить прошлогодний успех, и конкуренция на Востоке только возрастёт.

Расклады на сезон КХЛ. На Востоке будет новый лидер «Салават» избежит падения, а «Сибирь» должна попасть в плей-офф.

ЦСКА выиграет второй Кубок Гагарина?

Московские «армейцы», пожалуй, единственная команда КХЛ, которая максимально безболезненно провела межсезонье. Они сохранили всех, кого надо, и даже точечно усилились Секачем и Киселевичем. Титул они никому отдавать не собираются, это ясно.



Сейчас «армейская» машина отлажена и работает как часы, и ситуация для неё складывается идеальная. Следующим летом в НХЛ наверняка отправятся Капризов и Сорокин, заканчиваются контракты у Григоренко, Нестерова, Окулова, ещё ряда важных игроков. Если выигрывать второй Кубок Гагарина, то сейчас.



Кажется, всё говорит о том, что интриги в этом чемпионате не будет, и как бы сильно другие клубы ни хотели победить, что бы для этого ни делали, титул у ЦСКА отобрать будет нереально. Но очень хочется, чтобы интрига всё же была. И даже если победит ЦСКА, чтобы борьба была на самом деле ожёсточённая, с неясным исходом по последнего матча.

Станут ли разные площадки проблемой для команд?

В КХЛ, следуя веяниям ИИХФ, стали переходить на уменьшенные площадки, кто-то на финские, кто-то сразу на канадские. Мнения тренеров разнятся, некоторые говорят, что хоккей не должен поменяться, другие считают, что командам придётся адаптироваться и перестраивать игру в зависимости от размера льда.



Конечно, логично было бы, если бы все играли на одинаковых площадках, но на самом деле переход на уменьшенный размер начался не в этом году. «Адмирал» изначально играл на канадской коробке, позже на такой формат перешёл и «Амур». «Витязь», «Нефтехимик» и «Ак Барс» уменьшили площадку до финских размеров ещё год назад, на арене «Торпедо» ширина льда – вообще нестандартные 29 метров. Сейчас уменьшение коробок стало более массовым явлением, вот и всё. Посмотрим, насколько сильно это изменит КХЛ.

Во что будут играть клубы КХЛ? Полный расклад по площадкам на сезон На больших коробках осталось только семь клубов.

Есть и другие изменения в правилах, более любопытные. В прошлом году чуть ли не каждую неделю шли споры о засчитанных или не засчитанных голах. Теперь рикошеты от ног-рук и прочих частей тела должны засчитывать. Будут ли по-прежнему ломаться копья из-за спорных голов? Наверняка да, куда же без этого. Но раз голы будут засчитывать чаще, тем интереснее.