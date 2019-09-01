В Америке вспомнили о Мозякине. Он действительно мог стать звездой НХЛ?

«Забавный факт: у меня есть друг, которого вы не знаете, который регулярно приводит в качестве примера профайл Сергея Мозякина на EliteProspects, чтобы болтать о том, чего достиг игрок. Лично мне пришлось даже масштаб изображения уменьшать, чтобы все его призы уместились в одном экране», — написала на днях обозреватель авторитетного североамериканского издания The Athletic Элисон Лукан.

Для того, чтобы посмотреть все награды Мозякина, действительно необходимо всерьёз «поработать глазами», поскольку перечень их весьма велик. Но есть другой, не менее забавный факт: за океаном почему-то вспомнили о 38-летнем российском форварде, который мог бы стать заметной фигурой в НХЛ, но не захотел. И, судя по всему, ни капли об этом не жалеет.

Лучшие российские бомбардиры в истории КХЛ:

н. Сергей Мозякин. 694 очка в КХЛ (326+368) в 590 матчах. Матчей в НХЛ — 0.

н. Вадим Шипачёв. 505 (166+339) очков в КХЛ в 528 матчах. Матчей в НХЛ — 3.

н. Данис Зарипов. 493 (211+282) очка в КХЛ в 537 матчах. Матчей в НХЛ — 0.

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28-й с конца

«Сергей Мозякин — величайший игрок «синих мундиров», который никогда за них не играл», — так озаглавлен материал автора The Athletic Аарона Порцлайна о Мозякине.



О том, что Сергей действительно был задрафтован в 2002 году «Коламбусом» в 9-м раунде под общим 263-м номером, все уже давно позабыли — настолько имя Мозякина не ассоциируется с заокеанскими хоккейными реалиями. На момент драфта Мозякину был уже 21 год и он готовился дебютировать в российской Суперлиге за столичный ЦСКА. Возможно, про Сергея в Северной Америке так никто бы тогда и не вспомнил, если бы не четыре матча в молодёжной лиге Квебека, сыгранные им в сезоне-1998/99. Девятый раунд был последним, и после Сергея было выбрано лишь 27 хоккеистов, среди которых, впрочем, есть такие имена, как Константин Корнеев, Виталий Атюшов, Стаффан Кронвалль и Джонатан Эрикссон.

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«Во время одной из своих скаутских поездок я наткнулся на ослепительного, но не очень габаритного игрока. Все люди, сидевшие тогда во время драфта за столом «Коламбуса», знали, что у меня есть парень, которого я очень хочу выбрать. Генеральный менеджер Дуг Маклин позволил мне это сделать, хотя, возможно, ему просто хотелось, чтобы я заткнулся. Мы обменяли свой выбор в девятом раунде драфта-2003 во «Флориду», чтобы заполучить девятый раунд в 2002 году и мне позволили объявить наш выбор. Это был единственный выбор, который я когда-либо объявлял. И, возможно, именно этим я хвастаюсь больше всего на свете», — вспоминает тогдашний скаут «Коламбуса» Боб Страмм.



Поскольку во всех раундах, кроме первого, никто из молодёжи не поднимается на сцену и не надевает свитер под аплодисменты, а все процедура выбора выглядит очень скучно и рутинно, то у Сергея так и не представилось шанса примерить форму «Блю Джекетс». Даже среди фанатов «Коламбуса» его имя мало известно, хотя за два десятка лет выступлений в России он стал настоящей легендой.

Удивительно, но желания подписывать контракт не было ни у одной из сторон. Сам Мозякин не проявлял никакого интереса к игре в НХЛ и быстро стал набирать хоккейный вес в России, а «Коламбус» не мог предложить Сергею ничего, кроме двустороннего договора новичка с перспективой возможной отправки в фарм-клуб.

«Невозможно оценить как личность»

Избитая фраза про историю, не терпящую сослагательного наклонения, оставим в покое и попробуем предположить, как могла пойти карьера Сергея Мозякина, если бы он выбрал Северную Америку вместо России.



Итак, в 2002 году «Коламбус», так лихо задрафтовавший форварда, представлял из себя жалкое зрелище. «Мундиры» до этого отыграли в лиге всего два сезона, заняв последовательно 13-е и 15-е место в Западной конференции — при таких результатах даже речи о попадании в плей-офф идти не могло. В те времена к новым командам НХЛ относились куда более жёстко, чем к нынешним новичкам типа «Вегаса», и на драфт расширения крайне редко попадали достойные хоккеисты.



«Мундиры» отчаянно пытались постепенно набрать обороты: на том же драфте новичков под общим первым номером был взят Рик Нэш — последующий многолетний лидер команды. Правда, во всех остальных выборах «Коламбусу» откровенно не повезло: швед Юаким Линдстрём в НХЛ так и не закрепился, Екабс Редлихс, Ярослав Балаштик и Лассе Пирьетя также не принесли большой пользы, и лишь норвежский гигант Толлефсен пришёлся ко двору.



В наступившем сезоне-2002/03 «Коламбус» снова занял последнее место в конференции, на 30 очков отстав от кубковой зоны, одержав лишь 29 побед и пропустив на 50 голов больше, чем было забито. Лучшим бомбардиром «мундиров» тогда стал Рэй Уитни (76 очков), а лучшим снайпером — ветеран Джефф Сандерсон (34 гола). Мозякин тогда, дебютировав в элитном российском дивизионе, набрал 27 (12+15) очков в 33 матчах за ЦСКА, разделив лавры лучшего бомбардира с Александром Дроздецким.

Мозякин: нет смысла обсуждать, что было бы, если бы перешёл в НХЛ

Достойных партнёров в «Коламбусе» тех лет Мозякину найти было бы трудно, как бы ни старался тогдашний наставник «мундиров» Дейв Кинг. Лишь к 2006 году процент побед у «Блю Джекетс» перевалил за 50%, но главным тренером команды тогда стал Кен Хичкок, сработаться с которым Сергею было бы наверняка непросто.



«После сезона-2007/08 мы следили за Мозякиным. Но, честно говоря, трудно было его оценить как личность, потому что он был здорово сыгран с другими парнями в команде. Это был классический русский стиль, они играли как единое целое — одного игрока было трудно отделить от системы. Поэтому я не смог его оценить. Единственное, что можно было сказать, что он был действительно умным хоккеистом, быстрым и ориентированным на команду», — отмечает сам Хичкок.

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В НХЛ был бы звездой?

При всей спорности и условности статистических пересчётов, используем популярную за океаном формулу конверсии, по которой 1 балл в КХЛ «весит» 0,74 очка в НХЛ. Получается, что в 33 матчах за «Коламбус» Мозякин мог набрать около 20 баллов, а если бы сыграл весь 82-матчевый сезон, то на его счету было бы 49,7 очков. С таким показателем он стал бы четвёртым бомбардиром «Блю Джекетс» после Уитни, Эндрю Касселза и Сандерсона.

Впрочем, не стоит забывать, что КХЛ как лига организовалась значительно позже, и перевод очков, набранных в российской Суперлиге 20-летней давности вряд ли будет достоверным. Для большей уверенности стоит взять самый результативный сезон Мозякина в КХЛ — это было три года назад, когда капитан «Магнитки» набрал 85 (48+37) очков в 60 матчах. В пересчёте на 82 энхаэловских матча это составит почти ту же цифру — 85,9 очка, что сделало бы Сергея безоговорочным лучшим бомбардиром «Блю Джекетс».



А в списке самых результативных хоккеистов НХЛ успех был бы ещё более заметным, поскольку в чемпионате-2016/17 только Коннор Макдэвид добрался до бомбардирской сотни, а все остальные затормозили намного раньше. Будь у Мозякина 86 очков, он бы стал четвёртым бомбардиром заокеанской регулярки, уступив только Макдэвиду, Кросби и Кейну (по 89), оказавшись вровень с Никласом Бекстремом (86).

Выходит, зря Сергей не поехал в НХЛ, сделав другой выбор?



«Мозякин стал суперзвездой в России. Он был одним из доминирующих игроков во всём хоккейном мире на протяжении двух десятилетий, которого многие сравнивают с великим Рэем Уитни. А некоторые говорят, что он был бы «вечным» игроком в звёздной «Олл стар». Почему он никогда не сыграл за «Коламбус»? Почему в первые ужасные годы «мундиры» не сделали всё, чтобы подписать его? Почему сейчас всем остаётся удивляться и предполагать, что могло было быть? Кажется, никто в этом не виноват. И простого ответа на это нет», — пишет обозреватель Аарон Порцлайн.



Скаут Страмм, настоявший на выборе Мозякина «Коламбусом» в 2002 году, сейчас живёт в Лас-Вегасе и не устаёт напоминать своим бывшим коллегам о Сергее.



«Да, я всё время об этом говорю. Жаль, конечно, что он никогда не играл в НХЛ. Наверное, это эгоистичное суждение, поскольку человек всего достиг в своей карьере, но в другой стране. В этом не может быть ничего, чего стоит стесняться. Но я бы с удовольствием посмотрел на него, как он играет в «Коламбусе». Один Рэй Уитни у нас уже был, а могло бы быть два. Левый крайний, правый хват. Вы можете себе это представить?» — задаётся Страмм вопросом, на который нет ответа.