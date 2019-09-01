Он опять забил из своей зоны! Чудинов не пощадил чемпиона КХЛ

Голы с фантастической дистанции перестают быть диковинкой в КХЛ. Раньше главным специалистом по таким шайбам был Андрей Кутейкин, теперь эту фишку перенял и другой защитник — Максим Чудинов. И пусть не диковинка, но каждый раз от этих голов захватывает дух. Ну как, как можно пропустить шайбу, которая летит с такого расстояния? Кажется, все вратари лиги уже должны зазубрить на носу, что если на лёд выходит кто-то из этой парочки, надо быть готовым к броску в любой момент.
Чудинов уже давно взял в привычку проверять вратарей на бдительность в каждом матче, и не по разу. Благо мощнейший, а главное довольно точный бросок позволяет это делать с лёгкостью. Недостаточно бдительные вратари надолго попадают в подборки курьёзных голов.
Так случилось и с Ларсом Юханссоном, которому доверили защищать ворота ЦСКА в матче открытия сезона. В «Твиттере» уже шутят: вот что бывает, когда ставишь не Илью Сорокина. Российский вратарь от Чудинова в финале Кубка Гагарина не пропускал и вообще стал самым ценным игроком плей-офф. «Армейцы» мощно начали матч, повели, но потом пропустили в меньшинстве, а потом такая досада – гол даже не с центра площадки, а из зоны соперника!
Чудинов только так и забивает, разница лишь в расстоянии до ворот. И для него это расстояние вообще не играет никакой роли. Как пару лет назад вратари стонали от Кутейкина, который буквально за пару недель наколотил сразу три практически одинаковых гола.
Чудо-бросок Чудинова начал набирать популярность в плей-офф сезона-2018/19, когда он в двух матчах подряд поиздевался над вратарём «Барыса» Хенриком Карлссоном. Сначала прицелился от своей синей линии в четвёртом матче серии – этот гол стал победным и дал весомое преимущество «Авангарду» — перевес 3-1 в серии.
«Часто бросал от своей синей линии, каждый день, каждую игру. Бывает, и от красной линии. Бросал по воротам, так получилось, что с отскоком от льда. Конечно, так тяжелее. Рад, когда забиваю, но главное, чтобы команда выигрывала. Может, что-то и подсмотрел у Андрея Кутейкина», — говорил тогда герой матча.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ
Судя по всему, Карлссон уже не смог оправиться от такого. Следующий матч он начинал запасным, но вышел на замену и практически сразу же пропустил как под копирку. Кстати, защитник «Авангарда» пошёл дальше Кутейкина – если тот обычно расчехлял свою пушку в районе красной линии, то Чудинов специализируется именно на голах из своей зоны, а болельщики уже окрестили его Чудинатором.
Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
Прошлый сезон для Чудинова получился лучшим в карьере по количеству голов. С синей линии и даже с дальнего пятачка он умеет бросать так же сокрушительно и эффективно. Первый гол в новом сезоне в его активе уже есть. Вратарям остальных клубов надо приготовиться.
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