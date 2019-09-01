Он опять забил из своей зоны! Чудинов не пощадил чемпиона КХЛ

Голы с фантастической дистанции перестают быть диковинкой в КХЛ. Раньше главным специалистом по таким шайбам был Андрей Кутейкин, теперь эту фишку перенял и другой защитник — Максим Чудинов. И пусть не диковинка, но каждый раз от этих голов захватывает дух. Ну как, как можно пропустить шайбу, которая летит с такого расстояния? Кажется, все вратари лиги уже должны зазубрить на носу, что если на лёд выходит кто-то из этой парочки, надо быть готовым к броску в любой момент.

ЦСКА — «Авангард»: Максим Чудинов забил гол броском из своей зоны

Чудинов уже давно взял в привычку проверять вратарей на бдительность в каждом матче, и не по разу. Благо мощнейший, а главное довольно точный бросок позволяет это делать с лёгкостью. Недостаточно бдительные вратари надолго попадают в подборки курьёзных голов.

Так случилось и с Ларсом Юханссоном, которому доверили защищать ворота ЦСКА в матче открытия сезона. В «Твиттере» уже шутят: вот что бывает, когда ставишь не Илью Сорокина. Российский вратарь от Чудинова в финале Кубка Гагарина не пропускал и вообще стал самым ценным игроком плей-офф. «Армейцы» мощно начали матч, повели, но потом пропустили в меньшинстве, а потом такая досада – гол даже не с центра площадки, а из зоны соперника!

Чудинов только так и забивает, разница лишь в расстоянии до ворот. И для него это расстояние вообще не играет никакой роли. Как пару лет назад вратари стонали от Кутейкина, который буквально за пару недель наколотил сразу три практически одинаковых гола.

Кошмар для вратарей. Кутинатор снова забил с центра поля! Он не щадит даже свой бывший клуб.

Чудо-бросок Чудинова начал набирать популярность в плей-офф сезона-2018/19, когда он в двух матчах подряд поиздевался над вратарём «Барыса» Хенриком Карлссоном. Сначала прицелился от своей синей линии в четвёртом матче серии – этот гол стал победным и дал весомое преимущество «Авангарду» — перевес 3-1 в серии.

«Часто бросал от своей синей линии, каждый день, каждую игру. Бывает, и от красной линии. Бросал по воротам, так получилось, что с отскоком от льда. Конечно, так тяжелее. Рад, когда забиваю, но главное, чтобы команда выигрывала. Может, что-то и подсмотрел у Андрея Кутейкина», — говорил тогда герой матча.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ

Судя по всему, Карлссон уже не смог оправиться от такого. Следующий матч он начинал запасным, но вышел на замену и практически сразу же пропустил как под копирку. Кстати, защитник «Авангарда» пошёл дальше Кутейкина – если тот обычно расчехлял свою пушку в районе красной линии, то Чудинов специализируется именно на голах из своей зоны, а болельщики уже окрестили его Чудинатором.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Прошлый сезон для Чудинова получился лучшим в карьере по количеству голов. С синей линии и даже с дальнего пятачка он умеет бросать так же сокрушительно и эффективно. Первый гол в новом сезоне в его активе уже есть. Вратарям остальных клубов надо приготовиться.