Ещё 12 команд стартуют в новом сезоне КХЛ. Хуже всех будет «Спартаку»

Расписание матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Автомобилист» — «Северсталь»

Интриги: в гости к «Автомобилисту» едет «Северсталь», и это отличная возможность для подопечных Андрея Мартемьянова начать сезон с уверенной домашней победы. По составу клуб из Екатеринбурга на несколько голов превосходит череповчан, учитывая даже травмы Павла Дацюка и Анатолия Голышева.



Но «Северсталь» постарается дать бой. Этот матч наверняка не будет рядовым для главного тренера череповчан Андрея Разина, у которого в своё время не получилось в «Автомобилисте». Сейчас Разин приезжает в Екатеринбург с молодой и задорной командой, которая не собирается в этом сезоне признавать авторитеты.



Прогноз: зацепиться за очки «Северстали» будет трудно, «Автомобилист» одержит уверенную победу.

«Металлург» — СКА

Интриги: в Магнитогорске сезон начинается большим матчем: в гости к «Металлургу» едет СКА. Финалисты Кубка Гагарина-2017 претерпели серьёзные изменения в составе по сравнению с прошлым сезоном, и предстоящая игра вполне подойдёт под определение смотра новичков. Будут ли так же хороши, как на предсезонке, Владимир Ткачёв, Йори Лехтеря и Сергей Плотников? Как покажут себя в первом официальном матче за новый клуб Эрик О’Делл, Брэндон Козун и другие многочисленные новички «Магнитки»? Сыграет ли Андрей Локтионов? Кто займёт место в воротах СКА, учитывая, что Магнус Хелльберг не поехал на выезд? Вопросов много, а ответы даст только матч.

11 крутых звеньев, собранных в КХЛ за лето. Будет, на что посмотреть В «Динамо» нашли недостающий пазл, Секач в ЦСКА задвинул Капризова, а в Казани очередная молодость у Зарипова.

Прогноз: число мастеровитых игроков на льду «Арены-Металлург» в этот вечер будет зашкаливать, и мы вправе ожидать результативного хоккея. А победу отдадим СКА – Алексей Кудашов сумеет переиграть Йозефа Яндача в тренерской дуэли.

«Трактор» — «Витязь»

Интриги: вывеска у этого матча неплохая – лучшая атака межсезонья против самой крепкой обороны летних матчей. На самом деле, эта игра обещает стать едва ли не интереснее параллельной встречи в Магнитогорске. Первый официальный матч Скудры после перерыва и блестящей предсезонки, дебют Михаила Кравца в КХЛ, да и в составах «Трактора» и «Витязя» есть на кого посмотреть. Томаш Гика и Лукаш Седлак против Миро Аалтонена и Йоонаса Няттинена, Ессе Виртанен и Ник Бэйлен против Якуба Ержабека и Вилле Лаюнена. Что-то подсказывает, что на льду в Челябинске будет очень интересно.

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Прогноз: интересно и непредсказуемо. Удачная игра в межсезонье может сыграть злую шутку с «Трактором», также у челябинцев есть большой шанс перегореть перед своими зрителями в первом матче нового сезона, от которого столько ожиданий. Поставим на победу «Витязя».

«Динамо» Мн – «Нефтехимик»

Интриги: волей календаря две худшие команды предсезонки сойдутся уже в первый большой день регулярки. Но в Минске постоянные летние поражения «Динамо» никого не отпугнули, и на первый матч сезона в столице Беларуси проданы все билеты. Вот что значит вера в тренера Крэйга Вудкрофта! Канадец завоевал безмерные почёт и уважение в Минске, и результаты в межсезонье никак не повлияли на его авторитет. Кажется, что у «Динамо» действительно всё может быть не так плохо, по крайней мере в игре с «Нефтехимиком»: есть Паре, вернулся Пулккинен, в воротах надёжный Энрот, а на трибунах более пятнадцати тысяч болельщиков.

За сутки до матча двух худших команд предсезонки КХЛ проданы все 15 тыс. билетов

А вот в перспективы «Нефтехимика» верится сейчас с большим трудом. В распоряжении Вячеслава Буцаева один из худших составов в КХЛ, и специалисту будет очень трудно. Хотя в Нижнекамске, конечно, надеются, что Буцаев вновь построит боеспособный коллектив на ровном месте, как это было в ХК «Сочи».



Прогноз: может быть, у Буцаева что-то и получится в дальнейшем, но в Минске «Нефтехимику» ловить нечего. Хозяева площадки, окрылённые мощной поддержкой, сомнут нижнекамцев и одержат уверенную победу.

«Динамо» М – «Торпедо»

Интриги: московское «Динамо» сыграет на домашней площадке с «Торпедо». У бело-голубых готовы дебютировать в официальных матчах Дмитрий Яшкин и Андре Петерссон, которые должны стать лидерами команды в новом сезоне вместе с Вадимом Шипачёвым. Впрочем, в этом сезоне у «Динамо» существеннее глубина в атаке, бело-голубые вряд ли будут зависеть только от одного звена.



«Торпедо» в межсезонье не радовало. Уход прежних лидеров, неравнозначные замены для них (по крайней мере, так кажется сейчас), слабые результаты контрольных матчей. В перспективы нижегородцев верится с трудом, и уже в первом матче с «Динамо» могут вскрыться ключевые проблемы команды Дэвида Немировски.



Прогноз: победа «Динамо» в основное время.

«Динамо» Р – «Спартак»

Интриги: Олег Знарок вновь выведет команду на лёд в КХЛ, и это событие произойдёт совсем не в чужой для наставника столице Латвии. Там, где Олег Валерьевич успешно работал с прибалтийской сборной, ему предстоит дебютировать со «Спартаком». Учитывая, что лидерами красно-белых являются латвийцы Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш, рядовой эта встреча для московского клуба точно не получится.



Рижское «Динамо» ярко провело лето, и от латвийского клуба впору ожидать прорыва в новом сезоне. Во всяком случае у рижан вырисовывается боеспособный состав, Гиртс Анкипанс готов расти как тренер. Посмотрим, как ему удастся стартовать в новом сезоне против столь маститого оппонента.



Прогноз: предположим, что с победы. «Динамо» сейчас выглядит интереснее «Спартака» по составу, да и трибуны погонят рижан вперёд. Знарку ещё только предстоит освоиться в красно-белом королевстве, тренерских побед «Спартака» стоит ждать позже.