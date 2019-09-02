«Цена нашего хоккея резко упала». 12 лет позору России в суперсерии с Канадой

Момент в истории нашего хоккея, о котором грустно вспоминать. 12 лет назад молодёжные сборные России и Канады провели суперсерию из восьми матчей, которая обнажила большие проблемы в подготовке наших хоккеистов.



Идея провести матчи между Россией и Канадой в честь 35-летия легендарной Суперсерии принадлежала Владиславу Третьяку. Но сыграть друг против друга энхаэловцами не получилось, и в Hockey Canada предложили матчи между молодёжными сборными.

Вывеска выглядела сногсшибательно – на МЧМ Россия и Канада встречались в финале пять раз за последние на тот момент шесть лет (в 2002-2003 побеждала Россия, в 2005-2007 – Канада), а тут такая великолепная возможность насладиться не одним, а сразу восемью крутыми играми.



Да и повод великолепный – в честь первой встречи канадских профессионалов с загадочной советской сборной, которая выносила всех на международном уровне. В 1972-м СССР хоть и проиграл, но ясно дал понять, что канадская гегемония в хоккее подошла к концу. Та Суперсерия перевернула мировой хоккей, её помнят, игроков обеих команд чтят, а матчи с упоением пересматривают.



Суперсерия-2007, как выяснилось, и в подмётки не годилась оригиналу. Тогда были Якушев, Харламов, Третьяк, в 2007-м – игроки, большая часть которых в дальнейшем не выбрались дальше «вышки», хотя должны были – до Сочи (справедливости ради, четверо игроков той сборной на ОИ-2014 сыграли). Никакой равной битвы не было, общий счёт 39:13 и семь побед канадцев при одной ничьей весьма красноречиво об этом говорит. Хотя наши ребята бегали, старались, но всё было бестолково по сравнению с организованными канадцами.

Россия (тренер – Сергей Немчинов)



Вратари: Семён Варламов, Сергей Бобровский, Вадим Желобнюк.



Защитники: Вячеслав Войнов, Иван Вишневский, Алексей Гришин, Павел Доронин, Максим Чудинов, Евгений Курбатов, Кирилл Тулупов, Игорь Зубов, Юрий Александров.



Нападающие: Александр Рябев, Александр Васюнов, Максим Мамин, Евгений Дадонов, Руслан Башкиров, Вячеслав Солодухин, Максим Майоров, Евгений Бодров, Илья Каблуков, Артём Анисимов, Михаил Глухов, Егор Аверин, Алексей Черепанов, Виктор Тихонов, Антон Гловатский, Константин Куликов.



Канада (тренер – Брент Саттер)



Вратари: Джонатан Бернье, Стив Мэйсон, Лиланд Ирвинг.



Защитники: Джош Годфри, Логан Пайетт, Томас Хики, Китон Эллерби, Тай Вишарт, Дрю Даути, Люк Шенн, Карл Алзнер.



Нападающие: Сэм Ганье, Зак Хэмилл, Зак Бойчак, Брэндон Саттер, Дана Тайрелл, Давид Перрон, Брэд Маршан, Колтон Гиллис, Кайл Туррис, Джон Таварес, Стефан Легейн, Милан Лучич, Кори Эммертон, Клод Жиру.

Канадцы в России

В отличие от 1972-го, суперсерия-2007 начиналась в России. Канадцы приехали заранее и несколько дней тренировались в Москве на арене «Спартака» в Сокольниках. Hockey Canada вела блог о жизни канадской молодёжки в России, рассказывая о подготовке, прогулках по Москве и ужине в канадском посольстве. Читаешь первые репортажи Hockey Canada из России, и создаётся впечатление, что люди попали не в другую страну, а на другую планету.

Фото: hockeycanada.ca

«В аэропорту личный багаж и хоккейную амуницию сначала сложили около седьмого гейта, а потом переместили к 13-му. Никто из сборной Канады раньше не летал компанией UTair, и было неясно, сможет ли самолёт перевезти весь наш багаж в Уфу. Однако спустя полтора часа весь багаж зарегистрировали, и команда получила уверения, что его полностью погрузят в самолёт.



Сборная Канады составила почти половину всех пассажиров рейса. Кондиционеры работали не лучшим образом. Самолёт казался устаревшим, но полёт прошёл без происшествий, однако при посадке пришлось поволноваться, потому что самолёт резко свернул влево на высоте всего несколько сот футов (100-250 метров)».

Фото: hockeycanada.ca

Что говорили в сборной России до суперсерии

Наша молодёжка перед суперсерией провела два матча с командами Суперлиги, вынесла сначала «Спартак» — 7:2, а затем и «Химик» — 5:2. Игроки отмечали, что в суперсерии будет непросто (многие по молодёжным чемпионатам мира прекрасно знали, что такое Канада), но настроения в сборной царили оптимистичные.



«Хочется выиграть серию. На предыдущих чемпионатах мира мы проиграли им три раза… И когда, если не сейчас, можно будет доказать канадцам, что мы – лучшие? Я надеюсь, что нам удастся. Мы очень хорошо готовимся, собрались специально пораньше. Немчинов вообще нам сказал, что этот турнир намного серьёзнее, чем чемпионат мира, и мы тоже так считаем. Перед нашей сборной стоит задача – только победа в серии», — говорил вратарь «Локомотива» Семён Варламов.



«А что, разве видно, что мы проиграем? Во всех восьми встречах-то не должны уступить», — говорил Третьяк.

Третьяк канадцев не испугался, а Тузик разоблачил "Чемпионат.ру" побывал на первой, показательной тренировке молодёжной сборной Канады. Первым делом родоначальники хоккея показали гонор, перенеся занятие на три с половиной часа…

Разница не только в хоккее

В Уфе и Омске, где к тому времени построили новые арены. То есть почти построили – в Уфе многое было недоделано, отовсюду торчали провода, в холлах приходилось дышать парами свежей краски, система кондиционирования работала так плохо, что лёд застилал туман, а с хоккеистов градом катился пот. В Омске марафет на арене успели навести.



Сейчас сборная России – это венец организаторской мысли. Хоккеисты как один рассказывают, что для них в национальной команде созданы все условия, не сильно отстаёт и молодёжка. Красивая форма, мерчандайз, красочные предматчевые шоу, если игры проходят в России. Всё продумано до мелочей.

Фото: Jimmy Jeong/Getty Images

12 лет назад огромная пропасть между Россией и Канадой ощущалась не только на льду, но и во всём остальном. В красочных, информативных програмках у канадцев, и непродуманных, наспех сделанных у россиян. В форме – Канада выходила в красивых джерси в честь 35-летия Суперсерии, а на свитерах наших ребят даже не нашлось места слову «Россия», зато они пестрели рекламой спонсоров. Забегая вперёд, уже в Канаде местные журналисты подмечали, что их молодёжка во время турнира придерживается строгого распорядка дня, в то время как российские хоккеисты фактически делали, что хотели. Например, спокойно прогуливались по улицам Саскатуна за пару часов до начала шестого матча (и это после 1:8 в пятом).

«Позор»

Подробно описывать матчи смысла нет, всё было печально. Перед серией, конечно, никто не предполагал такого ужасающего результата, но канадцы были несгибаемы. Бросались под шайбы в меньшинстве, разрывали в большинстве, мастерски проводили силовые приёмы, играли как одно целое и полностью оккупировали десятку лучших бомбардиров серии. Вратари их выглядели Третьяками (большая часть нагрузки выпала на Лиланда Ирвинга), а из наших все закончили турнир с процентом отражённых броском сильно ниже 90% (у Желобнюка через полтора года был отличный шанс «отыграться» за проваленную серию, на МЧМ-2009 России не хватило пяти секунд, чтобы обыграть Канаду в полуфинале). Сэм Ганье стал самым ценным игроком серии.

Фото: Jimmy Jeong/Getty Images

Вообще, вся серия шла по нисходящей. 2:0 вели в первой игре – 2:4 в итоге. 0:3 во второй, хотя счёт долгое время был только 0:1, но абсолютная беззубость в атаке (тогда в третьем периода Россия не нанесла ни одного (!) броска по воротам. 2:6 в третьей игре и так далее. Чем дальше в лес, тем больше расправляли крылья канадцы, и тем сильнее скукоживалась и костенела наша сборная. Попытки поднять голову, «включить» спортивную злость, конечно, были, но как только канадцы поджимали, наша команда буквально сыпалась. Соперник возил наших на льду, бил без жалости и обнажал проблемы российского хоккея, показывая огромную пропасть между ними и нами.



Удивительно, но перед стартом серии главный тренер канадцев Брент Саттер был недоволен настроем своей команды и наказал игроков специальным упражнением. Каждый должен был пробежать через всю площадку, а партнёры в это время стояли на пути, били и толкали. Так Саттер приучал особо ретивых игроков, которые любили заигрываться в атаку и забывали об обороне, к тому, что придётся сжимать зубы, терпеть и делать то, что он просит, а не что привыкли сами игроки. Закалял, так сказать, их характер, и закалил так, что они камня на камне не оставили от сборной России.



После шестого матча Вячеслав Фетисов, который тогда был главой Росспорта, жёстко прошёлся не только по молодёжке, но и по всему российскому хоккею. По его словам, команда, игроки которой должны представлять страну на Олимпиаде в Сочи, терпели позорные поражения.



«Поставь сейчас на место Немчинова Виктора Тихонова или возглавляющего канадцев Брента Саттера, был бы тот же результат. У наших хоккеистов нет выучки, нет характера, нет понимания того, как играют сегодня в хоккей сильнейшие команды. Не надо всё валить на Немчинова. Он переживает за дело. Но за три недели привить игрокам навыки российского хоккея – это нереально.



Знаете, что самое страшное? То, что наш хоккей потерял лицо. Можно легко определить финский, шведский, чешский стиль, не говоря уже о канадском и американском. А наш – безликий. Непонятно, во что мы играем. И при нынешнем подходе не просматривается никаких перспектив», — сказал прославленный защитник.

Фетисов: после "суперсерии" цена нашего хоккея резко упала

Фото: Jeff Vinnick/Getty Images

Тогда действительно казалось, что наш хоккей на дне и просвета нет и не предвидится. Но уже через год национальная сборная выиграет первое за 15 лет золото чемпионата мира, обыграв Канаду. Будет создана КХЛ, затем – МХЛ, наша молодёжка разобьёт канадцев в финале МЧМ-2011, в 2012-м проведут ещё одну летнюю молодёжную суперсерию (там тоже проиграем, но по итогам четырёх матчей будет 2-2, и всё решит овертайм). Правда, будет и 3:7 от канадцев в Ванкувере, и поражение в Сочи от финнов, а тогда Montreal Gazette писала:

«Начиная с 1972 года я не могу вспомнить матча, в котором канадская команда выглядела бы настолько сильнее в плане мастерства, чем её русский соперник. У русских существуют большие проблемы с подготовкой талантов в последние 15 лет. Мы увидели то, что позволяет говорить: Россия лишилась своего славного национального хоккея. Где точнёхонькие пасы, чудесные навыки владения клюшкой, терпение, позволяющее дождаться голевого шанса и хладнокровно реализовать его, где жёсткость, чтобы продираться, невзирая на силовые приёмы канадцев? Игра российской сборной в настоящий момент выглядит как гибрид, которому не хватает самобытности, чётких определения и цели. Каким бы высоким индивидуальным мастерством ни обладали русские игроки, они не в состоянии демонстрировать его в командном хоккее на самом высоком уровне».



А подытожил всё одна из главных звёзд НХЛ Александр Овечкин: «Канадский молодёжный хоккей лучше нашего, все это знают».