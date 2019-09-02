Сколько шансов у Кудашова и Мактавиша? Рейтинг тренеров КХЛ на Западе

Перед сезоном мы традиционно составляем рейтинг тренеров. Разумеется, он максимально условный, так как многие команды ещё не провели ни одного официального матча. Пытаясь предугадать вероятность отставки, мы учитываем уровень тренера, требовательность руководства и результаты предсезонных игр. Начинаем с Западной конференции.

«По ресурсу СКА может конкурировать с ЦСКА». Вайсфельд – о Западе КХЛ Перед стартом сезона Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от топ-клубов и назвал главные проблемы всех команд Западной конференции.

После завоевания с «армейцами» долгожданного Кубка Гагарина у Игоря Никитина большой кредит доверия. Состав у ЦСКА отличный, пришли Секач и Киселевич, сохранился прошлогодний костяк. В общем, есть всё для повторения результата. Да, проигран первый матч «Авангарду», но никакой трагедии из случившегося в московской команде не делают. Наоборот, красно-синие во главе с Никитиным полны решимости в максимально короткий срок выправить ситуацию.

Вероятность отставки: 1%

Финны – лучший клуб КХЛ по рейтингу. Сперва приглашение Марьямяки оценивалось скептически, но теперь понятно, что менеджмент «джокеров» полностью доверят молодому специалисту. В «Йокерите» своя специфика, там объявляют о тренерских изменения чуть ли не за сезон. Именно так в сборную Финляндии уходил Юкка Ялонен, а Марьямяки, наоборот, пришёл работать в клуб КХЛ.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Вероятность отставки: 5%.

От СКА, даже при серьёзных изменениях в составе, будут требовать завоевания Кубка Гагарина. «Армейцы» всегда нацелены исключительно на максимальный результат, пускай в их составе больше нет Ковальчука, Дацюка или Войнова. В этой связи Алексею Кудашову, сменившему на посту главного тренера Илью Воробьёва, будет непросто. Помимо СКА на плечах у Кудашова груз ответственности за подготовку и результат сборной России, поэтому к российскому специалисту будет приковано огромное внимание. Любая серьёзная неудача или серия из поражений может сказаться на его работе.

Вероятность отставки: 10%.

СКА Кудашова стал последним в Сочи. Это случайность или символизм? Питерцев больше никто не боится.

Знарка приглашали явно не для того, чтобы он стал в «Спартаке» тренером-однодневкой. У Олега Валерьевича полный карт-бланш, он вместе со своими именитыми помощниками будет ставить красно-белым новый и современный хоккей. Главное, чтобы ресурсов хватило, ведь состав у москвичей возрастной. Заключительный этап предсезонной подготовки «Спартаком» был провален, да и в сезоне вряд ли будет легче. Но Знарок соскучился по работе и готов к трудностям и их преодолению.

Вероятность отставки: 15%.

Если бы в московском «Динамо» хотели каких-то кадровых перемен, то команду к сезону готовил бы не опытный Владимир Крикунов. Но бело-голубые уверены в прославленном отечественном специалисте, да и штаб помощников у Владимира Васильевича солидный. Конечно, нельзя исключать и не думать об изменениях, по ходу сезона может произойти всё что угодно. Однако никаких скоропалительных выводов в московском «Динамо» точно делать не будут.

Вероятность отставки: 30%.

Анкипанс полностью устраивает руководство рижан. Это свой доморощенный специалист, отвечающий не только за игру команды, но и за комплектование состава. В прошлом сезоне рижане до последнего тура боролись за попадание в плей-офф, не хватило совсем немного. В стартовавшем регулярном чемпионате «Динамо» планирует выступить лучше. Но определённый риск быть уволенным в случае провала в первой половине регулярного чемпионата у Анкипанса всё же есть.

Вероятность отставки: 35%.

Каких-то фантастических результатов от сочинцев никто не ждёт, но клуб с юга России всегда бьётся на льду. «Леопарды» никогда не были поставщиками очков, а с приходом на пост главного тренера Сергея Зубова появилось больше дисциплины и наладилась игра в защите. Зубов – авторитетный тренер и уважаемый в прошлом игрок. От отставки он не застрахован, но и увольнять его при первой же возможности никто не будет. Всё будет зависеть от результата.

Вероятность отставки: 45%.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

У Разина в Череповце двоякая ситуация. С одной стороны, тренер Андрей Владимирович амбициозный, с опытом работы в КХЛ. Молодой, голодный до результата. С другой стороны, состав у череповчан без каких-то больших мастеров, поэтому придётся брать своё за счёт воли и характера. Разин всё это прекрасно понимает и готов к серьёзному вызову. Попадание в плей-офф станет успехом для Череповца. В клубе стараются и делают всё для того, чтобы этого успеха достичь.

Вероятность отставки: 55%.

Сложно сказать, чем руководствовались в Ярославле, когда приглашали на пост главного тренера канадца, не работавшего на этой должности много лет. Предсезонку «Локомотив» прошёл неровно: поражения чередовались с победами. Президент «железнодорожников» Юрий Яковлев всегда отличался тем, что мог принять неожиданное решение. Поэтому если Мактавиша отправят в отставку по ходу сезона, сенсацией мы это не назовём. «Локомотив» серьёзно рискует. По всей видимости, этот риск в Ярославле считают оправданным.

Вероятность отставки: 60%.

Канадские тренеры пока не впечатляют. Их клубам будет сложно в новом сезоне В минском «Динамо» и вовсе может случиться очередной провал. Всё к этому идёт.

«Пока в «Торпедо» не решат свои внутренние проблемы, их нельзя серьёзно воспринимать. Да, будут кого-то обыгрывать, но очень уж много непонятного в структуре нижегородцев. Считаю, что торпедовцы будут бороться за попадание в плей-офф. Если они туда попадут, это будет большой успех», — заявил «Чемпионату» известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд. Слухи об уходе Немировски ходили ещё в межсезонье, однако тренер остался на своём посту. Любая осечка может стоить Немировски рабочего места, тем более учитывая постоянные изменения в руководстве. В Нижнем Новгороде всё абсолютно непредсказуемо.

Вероятность отставки: 70%.

Подольский клуб здорово выглядел в товарищеских матчах, но это никого не должно вводить в заблуждение. В сезоне будет совершенно другой хоккей. Смущает, что у Кравеца нет опыта работы в КХЛ, он не является авторитетным и узнаваемым специалистом. Далеко не факт, что этот тренер сможет дать «Витязю» что-то новое, вывести подмосковную команду на новый уровень.

Вероятность отставки: 75%.

Минское «Динамо» как не впечатляло, так и не впечатляет. Селекционная работа слабая, игры как таковой нет. В Минске не могут определиться, чего они хотят от «зубров». Всё и сразу – добиться результата в КХЛ и сделать «Динамо» кузницей кадров для сборной Беларуси – не получается. Уже сейчас видно, что о плей-офф динамовцы будут только мечтать. С кого спрашивать? Первым достанется, как обычно и бывает в таких случаях, главному тренеру. Крэйгу Вудкрофту не позавидуешь.

Вероятность отставки: 85%.

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