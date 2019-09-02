Миллионы «Магнитки» не напугали СКА. У Питера шикарное большинство

Задачи «Металлургу» от Рашникова

В преддверии старта сезона «Металлург» провёл большую пресс-конференцию, на которой выступил и президент клуба Виктор Рашников. Человек, на чьи деньги живёт команда, дважды в своей истории завоёвывавшая Кубок Гагарина. Рашников заявил, что о защитниках «Магнитки» мечтает любая команда в Континентальной лиге, а сами уральцы должны выигрывать Восточную конференцию и выходить в финал.

Президент «Металлурга»: должны выигрывать конференцию и выходить в финал

Селекция, которую проводил вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин, действительно мощная. Тут вам и новые легионеры в лице Постмы, Козуна и О'Делла, и вернувшийся из-за океана защитник Егор Яковлев, и форварды Паршин, Локтионов и Галузин. В общем, усиление подоспело для всех линий. Главное, грамотно использовать игроков. В этом плане к Йозефу Яндачу во время межсезонья были вопросы. В некоторых матчах команда выглядела откровенно слабо. Прошлый плей-офф был провален, поэтому нужно было сделать серьёзные выводы.

У СКА, отправившегося на выездную серию без голкипера Магнуса Хелльберга (у него небольшое повреждение), амбиции как минимум не ниже. Питер тоже думает о выигрыше конференции и выходе в финал Кубка Гагарина, а там уж и за главный трофей можно побороться. И пусть никого не смущает, что команда Алексея Кудашова сильно обновилась перед нынешним сезоном. Мастерства и амбиций там по-прежнему хватает.

СКА заканчивал период под свист с трибун

В отсутствии Хелльберга место в воротах СКА занял талантливый Пётр Кочетков. У хозяев обошлось без сенсаций – в воротах играл Василий Кошечкин. Практически сразу Расмуссен получил малый штраф, однако гости возможностью не воспользовались.



Свой шквал атак на ворота соперника организовал и «Металлург». В результате Кочеткову пришлось умышленно сдвигать ворота, а Якупова отправили отбывать малый штраф.



Удалений в первом периоде хватало. Все они, за исключением нарушения правил Кочетковым, были у уральцев. В концовке Тимкина наказали за грубость, а Кулёмина – за толчок на борт. СКА этим незамедлительно воспользовался. Плотников вывел Рундблада на бросок, после чего швед хлёстко поразил ворота Кошечкина. Зрители были очень недовольны решением судей, с трибуны слышался оглушительный свист в адрес арбитров. Встречу обслуживали Денис Наумов и Евгений Ромасько.

Настырный Козун и красота от Якупова

Во втором периоде серьёзно досталось Паршину, неудачно приземлившемуся после силового приёма Якупова. Судьи зафиксировали у форварда СКА атаку игрока не владеющего шайбой. Зряче бросал Козун, пытались отличиться Антипин и Локтионов. Однако пробить поймавшего кураж Кочеткова оказалось не так просто. Пётр постепенно выходит на новый для себя уровень.



В одном из эпизодов Постма едва не сцепился с Плотниковым. С канадца слетел шлем, североамериканец стал задирать Сергея. В результате капитан СКА получил двухминутный штраф. На этот раз настырный Козун всё-таки добился своего, отправив шайбу с близкого расстояния между щитков вратарю.



Две минуты на Береглазове заработал Лехтеря, зачем-то фоливший в зоне атаки. Это удаление хозяева не реализовали, а вот СКА штрафом Неколенко воспользовался. Якупов подкараулил отскок и мощно зарядил по шайбе, стоявшей на ребре. Получилось точно под перекладину.

Первый гол Ткачёва за СКА в КХЛ и первая победа Кочеткова

Третий период хозяева начали в меньшинстве, но сумели отбиться. В целом матч получался динамичным, с большим количеством голевых моментов. Команды серьёзно настроились друг на друга. «Магнитка» старалась прибавлять и лезть на чужие ворота, чтобы отыграться. Риск нарваться на контратаку СКА в такой ситуации был велик.



Под конец третьего периода в самый ненужный момент удалился Ткачёв. Мозякин, Локтионов и Антипин начали штурмовать ворота Кочеткова, а на пятаке перед голкипером активно работал О'Делл. Сломалась клюшка у Якупова, однако гости отбились.



Окончательный счёт в концовке третьего периода установил форвард СКА Владимир Ткачёв, ставший лучшим бомбардиром предсезонки. Нападающий отлично сыграл на добивании, подкараулив шайбу в нужном месте в нужное время. 3:1 – победа СКА. Вратарь «армейцев» Пётр Кочетков одержал первую победу в КХЛ в третьем матче.