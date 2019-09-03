Уфа выиграет в Китае, а потом увидит поражение «Ак Барса». Интриги дня КХЛ

“Куньлунь Ред Стар” — “Салават Юлаев”

Команда Николая Цулыгина начнёт сезон на Дальнем Востоке, а точнее — в Пекине, где встретится с местным “Куньлунем”. Обе команды интересны по-своему. “Драконы” летом сменили большую часть состава. Впрочем, вектор развития коллектива продолжает оставаться прежним, а именно — североамериканским. Большую часть новичков коллектива составляют выходцы из АХЛ и других низших заокеанских лиг. Исключением из этого списка является чешский защитник Ондрей Шустр, ещё до недавнего времени игравший в основе “Тампы”. Наставнику “Куньлуня” Курту Фрейзеру нужно было проделать огромную работу над тем, чтобы слепить из этой разношёрстной компании единую команду. Задача Цулыгина в этом плане была куда проще. Уфимский клуб усилился не количественно, а качественно. Переходы Маннинена и Сошникова должны были закрыть позиции, оставленные Кемппайненом и Ткачёвым.



Прогноз: “Салават” выглядит более сыгранным и мастеровитым коллективом, а потому победит.

“Сибирь” — “Амур”

Обе команды в прошлом году не смогли подарить своим болельщикам радости матчей плей-офф. Впрочем, поклонники хоккея в Новосибирске не видели вживую игр на вылет в течение последних трёх лет, поэтому сибирякам именно в этом сезоне очень нужно попадать в восьмёрку. Матч с “Амуром” будет первым для наставника “Сибири” Николая Заварухина в КХЛ в роли главного тренера. Его команда вполне достойно усилилась перед сезоном. Из “Автомобилиста”, где он работал помощником Андрея Мартемьянова, Заварухин взял с собой Чесалина и Торченюка. Пост номер один должен занять Харри Сятери, известный по выступлениям за “Витязь”, а за распечатывание ворот соперника будет отвечать связка его соотечественников Руохомаа — Пуустинен. Что касается “Амура”, то хабаровчане будут делать ставку на братское сочетание Томаша и Гинека Зогорны. Первый, к слову, уже успел попасть в скандал из-за высказываний о том, что судьи, якобы, помогают ЦСКА и СКА, сделанных в интервью чешской прессе. Позднее он заявил, что не говорил этого и эти слова ему вложили в уста журналисты, но ситуация приятнее от этого не стала.



Прогноз: домашние матчи “Сибири” всегда проходят в отличной атмосфере и при поддержке переполненных трибун ЛДС “Сибирь”. Поэтому сегодня подопечные Заварухина одержат победу — первую для наставника в качестве главного тренера команды КХЛ.

“Барыс” — “Адмирал”

Фаворит в этом матче очевиден. “Барыс” здорово укрепился в межсезонье игроками с североамериканского рынка, которые уже в товарищеских матчах показали, на что они способны. “Адмирал” же укрепил вратарскую позицию, взяв туда чемпиона мира в составе сборной Финляндии Юхо Олкинуору. Впрочем, громкий статус кипера не должен вводить в заблуждение: на турнире в Словакии он провёл всего один матч. В подмогу нападающим был приобретён канадский защитник атакующего плана Шон Лалонд, выступавший до этого в чемпионате Германии. Помимо него состав команды пополнили Александр Родионов, Олег Ломако, Руслан Ибатуллин, Александр Дельнов и Кирилл Кожевников, которые неплохо смотрелись в ВХЛ. Но предугадать, как они проявят себя на более высоком уровне, довольно трудно. Поставим в этой встрече на “Барыс”.



Прогноз: хозяева уверенно переиграют “моряков”.

“Йокерит” — “Авангард”

Один из двух центральных поединков игрового дня пройдёт сегодня в Хельсинки. “Ястребы” выиграли матч за Кубок Открытия и, окрылённые этой победой, прилетели в столицу Финляндии. Готовы ли “джокеры”, и в первую очередь опытнейший Антти Ниеми, к сумасшедшим броскам Максима Чудинова? Да и попробует ли сам защитник исполнить номер, удавшийся ему в игре с ЦСКА, во втором матче подряд? Хотя бы ради того, чтобы выяснить ответы на эти вопросы, данный матч стоит посмотреть. Интересно, что до сегодняшнего дня обе команды в истории очных противостояний забросили друг другу равное количество шайб — по 30. Кто сегодня вырвется вперёд в этом споре?



Прогноз: “Авангард” должен быть на подъёме после победы над ЦСКА, поэтому предположим, что и в этой встрече он добьётся успеха.

Кого уволят первым, а кто может спать спокойно? Рейтинг тренеров КХЛ Практически наверняка понятно, в каком клубе Западной конференции случится первая отставка.

ЦСКА — “Ак Барс”

После проигранного матча с “Авангардом” главный тренер “армейцев” Игорь Никитин посетовал на то, что его команда в той игре не была в достаточной мере заряжена на атаку. Значит ли это, что перед встречей с “Ак Барсом” он снова перетасует атакующие тройки? К примеру, Кириллу Капризову, одной из главных звёзд красно-синих, на предсезонке в тройку почти всегда доставались разные партнёры. А в матче за Кубок Открытия он вышел на лёд в одном сочетании со Светлаковым и, что удивительно, Телегиным. В любом случае подопечные Дмитрия Квартальнова должны быть готовы к тому, что сегодня ЦСКА будет играть в давление и постоянно нагнетать обстановку у них ворот. А вот добьются ли “армейцы” своего, покажет игра. В матче с “ястребами” игрокам ЦСКА порой откровенно не везло. Три попадания в каркас ворот Бобкова говорят о многом. Сделаем ставку на то, что сегодня свои голы форварды хозяев всё-таки забьют.



Прогноз: ЦСКА выиграет с разницей в 1-2 шайбы.