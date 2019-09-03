Без Умарка и Капризова, но с иллюзией равенства. Какой будет КХЛ через год

Уже через год КХЛ может существенно измениться. Лига готовится перейти на жёсткий потолок зарплат, и это неизбежно повлечёт за собой серьёзные сдвиги. «Кепку» лига планирует установить на планке в 900 млн рублей, а это значит, что абсолютно все топ-клубы КХЛ должны будут уменьшить зарплатные бюджеты. Кому-то придётся ужаться на несколько сотен миллионов, а кому-то – больше чем на миллиард.

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Жёсткий потолок зарплат – идея, в общем-то, правильная, но рискованная для нашего хоккея. Не нужно питать иллюзий, что финансовое выравнивание клубов сработает так же, как в НХЛ. За океаном относительно равномерное «размазывание» звёзд по командам происходит не столько из-за одинаковых возможностей всех членов лиги, сколько благодаря нескончаемому поступлению лучших игроков. Ежегодно НХЛ пополняется самыми топовыми хоккеистами со всего мира, поэтому звёзд там и хватает на всех. Потолок просто регулирует честное и равномерное распределение этого потока.

В КХЛ же попросту не наскребут столько талантов, чтобы выравнять составы, а значит и возможности команд. Молодые игроки повально уезжают в Америку, а хоккеистов с именем в Россию всегда завлекали большим рублём. Но в последнее время и это перестало работать. Лига мельчает на фамилии с каждым годом, это хорошо видно на примере СКА. Совсем недавно в Санкт-Петербурге играли Илья Ковальчук и Вячеслав Войнов, Артемий Панарин и Евгений Дадонов, Павел Дацюк и Никита Гусев. Сейчас же главной звездой «армейцев» считается Владимир Ткачёв, забросивший пять шайб за всю прошлую регулярку в «Салавате Юлаеве».

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Пример СКА показывает, какое направление примет развитие КХЛ после введения жёсткого потолка зарплат. Не середняки будут подтягиваться к топам, а топы будут приближаться к середнякам. При этом элита никуда не денется. Устанавливать зарплатный бюджет в 900 млн всё равно не смогут все клубы лиги, и не нужно думать, что условные «Амур» и «Ак Барс» сравняются в своих возможностях. Нет, лучшие игроки по-прежнему будут рассредоточены между 8-9 клубами, просто этих лучших игроков в лиге станет меньше. Это будет первым неизбежным следствием введения потолка. Если даже самая могущественная команда не сможет заманить звезду с мировым именем в КХЛ большим контрактом, эта звезда предпочтёт нашей лиге Европу, с её автобусными чемпионатами и более благоприятными условиями жизни, или же останется в НХЛ, если будет такая возможность.

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У российского хоккея были и остаются более актуальные цели, выполнение которых помогло бы ему стать лучше. КХЛ бы в первую очередь подумать о независимости от интересов сборной, введении толкового, адаптированного под наши реалии драфта юниоров и уважении собственных контрактов.

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ФХР же должно заботить развитие хоккея в регионах, благополучие детско-юношеских школ. Это рано или поздно должно привести к тому, что главными звёздами лиги станут доморощенные хоккеисты, и не придётся думать о привлечении дорогих иностранных и/или возрастных игроков с именем. Кстати, это больше поможет сборной России, чем лимиты на легионеров и создание базовых клубов.



Но в КХЛ собираются первым делом вводить потолок зарплат. Любопытно, что за его соблюдением не будет никакого общественного контроля, ведь опубликовывать зарплаты игроков никто не собирается. Но представим, какой наша лига будет уже через год, если все финансовые правила будут честно и неукоснительно соблюдаться.

ЦСКА потеряет всех топовых россиян?

Нынешний сезон может стать последним, в котором ЦСКА будет доминировать. Уже через год «армейский» клуб наверняка изменится до неузнаваемости, и дело здесь не только во введении потолка зарплат. В апреле кончаются контракты сразу у нескольких стержневых хоккеистов красно-синих, и дорога у них одна – в НХЛ. Капризова заждались в «Миннесоте», Сорокину готовят место в «Айлендерс», а Григоренко и Нестеров своей игрой в последние годы заслужили второго шанса в лучшей лиге мира. Скорее всего, они захотят им воспользоваться, а ЦСКА по новым правилам не сможет удержать их деньгами. Вероятно, появится интерес за океаном и к стремительно прогрессирующему Константину Окулову, а может быть даже и к Максиму Шалунову.



ЦСКА точно растеряет значительную часть своих лидеров, а произвести равнозначные замены «армейцам», по идее, должен будет помешать потолок. С точки зрения конкуренции в КХЛ – это здорово. Но, с другой стороны, отъезд того же Капризова будет означать потерю последней яркой молодой звезды для КХЛ. Если заменить Илью Сорокина в роли талантливого местного голкипера сможет Пётр Кочетков, то подхватить знамя топового российского форварда в расцвете сил в лиге пока некому.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Пример ЦСКА лучше всего покажет, что с введением потолка КХЛ, может быть, и станет равнее, но при этом и значительно беднее.

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СКА распрощается с легионерами

У другого «армейского» клуба ситуация несколько иная. СКА уже платит своим главным звёздам гораздо меньше, чем раньше, и сейчас питерцы больше готовы к введению потолка, чем ЦСКА. Кагарлицкий, Ткачёв, Якупов, Плотников, Токранов, Хелльберг, Карпов подписаны на несколько лет вперёд, и их контракты должны были учитывать предстоящие изменения.



Очевидно, что СКА придётся ужиматься за счёт легионеров. У Рундблада, Кемппайнена, Коскиранты, Лехтеря срок договоров истекает в апреле, и в следующее межсезонье с ними либо придётся расставаться, либо переподписывать их на меньшие деньги. При этом сейчас говорить о том, кого СКА захочет сохранить, слишком рано – всё покажет сезон. Но в Санкт-Петербурге легко проживут и без иностранной помощи, ведь внутренние резервы СКА – самые богатые в России.

Дацюк закончит карьеру, а Доусу нужно быть готовым к оптимизации

В «Автомобилисте», конечно, тоже должны задумываться о грядущем потолке зарплат, и главной экономией для уральского клуба, вероятно, станет расставание с Павлом Дацюком. 41-летний Волшебник и сейчас выглядит скорее декоративным элементом в екатеринбургском клубе, а уж платить ему солидную зарплату в условиях нахождения под жёсткой «кепкой» в «Автомобилисте» себе не позволят. Дацюк, конечно, сыграет какое-то количество матчей в этом сезоне за родную команду и красиво завершит карьеру. Это будет со всех сторон логичным шагом.

Жаль, но у Дацюка будет сокращённый сезон. Конец его карьеры близко Регулярка КХЛ ещё не началась, а «Автомобилист» уже лишился на длительный срок двух ведущих нападающих.

В следующем апреле завершается соглашение у Найджела Доуса, самого высокооплачиваемого хоккеиста «Автомобилиста». Натурализованному казахстанцу сейчас 34 года, и нет сомнений, что в грядущем сезоне за его игрой будут пристально следить. Весной уральцам предстоит понять, стоит ли давать возрастному Доусу новый большой контракт, или пустить переговоры с ним в русло оптимизации. Не удивлюсь, если Найджел в итоге вернётся в «Барыс» (возможно, на меньшие деньги), а в Екатеринбурге на зарплату Доуса подпишут сразу нескольких хоккеистов, на которых ещё не будет работать имя.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

У Мозякина последний год в Магнитогорске?

В межсезонье «Металлург» не скупился на зарплаты своим лидерам, и в результате в Магнитогорске собралась едва ли не самая звёздная по именам команда в КХЛ. Но очевидно, что под потолком зарплат в 900 млн Геннадию Величкину всех своих звёзд не уместить. В апреле 2020-го истекают контракты у Пола Постмы, Брэндона Козуна, Эрика О’Делла, Денниса Расмуссена, Андрея Локтионова – с этими весьма дорогостоящими контрактами нужно будет что-то решать.



Впрочем, ключевым активом в Магнитогорске пока остаётся контракт Сергея Мозякина. Главному русскому бомбардиру 38 лет, и в этом сезоне он уже точно будет не тот. Во-первых, возраст, а во-вторых, в «Магнитке» и без Мозякина теперь есть кому забивать. Скорее всего, весной в «Металлурге» закончится целая эпоха, а высвобожденные от контракта Мозякина деньги приблизят «Магнитку» к попаданию под потолок. Но на всех легионеров всё равно вряд ли хватит.

Фото: Александр Крокка, photo.khl.ru

Остальные топ-клубы к потолку готовы?

Конечно, не зная реальных бюджетов и зарплат, утверждать это со стопроцентной уверенностью нельзя. Но при этом можно увидеть, какие команды особо не шикуют и потихоньку готовят себя к ограничениям.



В «Локомотиве», например, наверняка дали очень «жирные» контракты Антону Ландеру и Стефану Да Косте, но ярославцы могут себе это позволить. Во-первых, следующим летом клуб может покинуть дорогостоящий ветеран Стаффан Кронвалль, а во-вторых, в «Локомотиве» по-прежнему куча молодёжи, а контракты игроков до 21 года не будут учитываться под потолком.

Ощутимо скромнее в межсезонье стал «Ак Барс» — контракты Игоря Ожиганова, Патриса Кормье и Мэттью Фрэттина наверняка «легче» соглашений Андрея Маркова, Иржи Секача и Ландера. Сэкономили казанцы на уходе Постмы в Магнитогорск, да и такие хоккеисты, как Станислав Галиев, Владимир Ткачёв-старший и Данис Зарипов вряд ли получают баснословные деньги.



Мало информации о контрактах в «Авангарде», но вряд ли «ястребы» кому-то серьёзно переплачивают. Двух и трёхлетние соглашения Шумакова, Емелина, Щербака, Андригетто, Бека намекают на то, что они будут вписываться в потолок, а тот же Войнов после года простоя не мог подписаться на огромные деньги. Да и не факт, что Вячеслав не покинет КХЛ в следующее межсезонье.



Наконец, Уфа. Здесь уже готовятся к дембельскому сезону Линуса Умарка, а значит в следующее межсезонье «Салават» покинет самый дорогостоящий хоккеист. Вполне возможно, что и для Теэму Хартикайнена этот чемпионат станет последним в зелёной форме. В Уфе и так бы пришлось искать новых лидеров для клуба, просто теперь это придётся делать с учётом потолка.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

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Подытоживая, хочется отметить, что потолок зарплат – правильная и разумная мера. Но для КХЛ введение жёсткой «кепки» должно стать лишь первым шагом на пути к благополучию. Сейчас потолок всего лишь подравняет возможности СКА и ЦСКА с топ-клубами второго эшелона («Ак Барс», «Авангард», «Магнитка» и другие), да и то у «армейцев» всё равно останется преимущество в виде близости к сборной России.



Те, кто может платить игрокам 900 млн, будут платить, но что делать с остальными клубами, которые едва дотягивают до пола зарплат? Они по-прежнему останутся в КХЛ на птичьих правах и не станут претендовать на Кубок Гагарина после введения жёсткого потолка. Поэтому, чтобы сделать лигу конкурентной, руководству нужно думать шире. Не только ограничить верхи, но и стимулировать низы. Утвердить не менее жёсткий пол зарплат, сделать грамотный драфт юниоров. Чтобы молодые таланты не набивались на скамейки топ-клубов (при этом, не попадая под потолок), а играли по всей лиге. Звёзды, допустим, всё равно предпочтут Москву или Санкт-Петербург любой провинции, а вот талантливой молодёжи без разницы, где прогрессировать.



Жёсткий потолок зарплат должен увеличить конкуренцию в КХЛ уже в следующем сезоне, но при этом будет неизбежно кадровое обеднение нашего чемпионата. Но если станет видно, что лига не остановится на этом и будет стараться развиваться дальше, то ради благой цели можно будет и потерпеть.