Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью

Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.

Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ

Зачем Китаю хоккей?

Регулярный чемпионат КХЛ впервые в 12-м сезоне лиги заглянул в Поднебесную, но быстро выяснилось, что лучше бы он этого не делал. Китайский клуб с первых дней существования в КХЛ остро ставил вопрос о смысле своего нахождения в сильнейшей лиге Евразии, но самое удивительное, что в Китае, видимо, даже не пытаются улучшить репутацию.



Матч «Куньлуня» с «Салаватом Юлаевым» прошёл в Шэньчжэне. Пекину в дни празднования 70-летия КНР не до хоккея, так что «драконы» вновь не смогли сыграть на своей настоящей домашней арене. Это ладно, причина вполне уважительная. Но неужели нельзя было достойно подготовить запасной аэродром, ведь времени на это было предостаточно?

В результате мы увидели китайский колхоз во всей красе. Жаль, в Уфе давно не играет Александр Радулов, уж он бы высказался. Началось всё с посещаемости, а точнее – с её отсутствия. 18-тысячная арена 10-миллионного города зияла ужасающими проплешинами, ясно говорившими о том, что никакой рекламы предстоящего матча в Шэньчжэне не давали. Действительно, зачем заморачиваться, если различные рейтинги КХЛ в любом случае будут миловать «Куньлунь» вплоть до Олимпиады в Пекине?

Дальше – больше. Игра долго не могла стартовать, потому что Юха Метсола обнаружил любопытную деталь: штанги ворот, которые он защищал в первом периоде, совершенно не стояли в своих пазах. Пришлось экстренно бурить дырки во льду. А когда матч всё же начался, тут же выяснилось, что противоположные ворота тоже готовы сорваться со своего места при малейшем дуновении ветра. Эх, где же Радулов!



Шэньчжэнь оказался полностью не готов к проведению матча КХЛ. Лёд был отвратительного качества, над ним стоял туман от испарений, и хоккеисты какое-то время привыкали к необычному покрытию. Работники стадиона тоже как будто не понимали, где они находятся. Каждое удаление вызывало длинные паузы, потому что арбитры встречи вынуждены были на бумажке расписывать, кто удалён и на сколько.

Вдовесок ко всему в первом периоде возникали проблемы с телевизионной картинкой. Она постоянно запиналась, и извиняться за это пришлось ни в чём не повинному комментатору КХЛ ТВ Кириллу Корнилову.

Китайцы, кстати, понимали свой уровень подготовки и относились к нему с юмором.

Но на самом деле смешного тут мало.

Первая драка Ханта и проблемное меньшинство Уфы

Что ж, организация – ужасная, но в хоккей играть «Куньлуню» и «Салавату» надо было. Встреча сразу же пошла в хорошем темпе, без средней зоны, а первое яркое событие случилось на восьмой минуте первого периода. Гарет Хант грубо кинул Павла Коледова на борт и тут же получил безапелляционный вызов на кулачный поединок от Алексея Семёнова. Уфимский богатырь задавил оппонента массой, но, когда арбитры на пальцах объяснили китайцам, кого, за что и на сколько удалять, выяснилось, что «Салават» остаётся в меньшинстве. Оказывается, фола на Коледове судьи не усмотрели, а Семёнову накинули две минуты за зачинщика драки. «Куньлунь» большинство реализовал: Майоне набросил от синей линии, а Кракнелл здорово поработал на пятачке.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



У уфимцев была хорошая возможность отыграться ещё в первом периоде, когда «Салават» имел двойное численное преимущество, но на пути легионеров башкирского клуба вставала то фортуна, то голкипер «Куньлуня» Джереми Смит. На перерыв уфимцам пришлось уйти, проигрывая в счёте, зато на пятой минуте второй трети всё-таки удалось открыть счёт голам в новом сезоне. «Салавату» помогло большинство, отличная поперечная передача Никиты Сошникова и точный выстрел Дмитрия Кугрышева.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Однако радовались уфимцы недолго. Развить успех не получилось, а на 31-й минуте «Куньлунь» снова вышел вперёд в быстрой атаке. В расстановке «4 на 4» постарались Жильбер Брюле и Войтек Вольски.

В следующем большинстве «драконы» увеличили преимущество. Снова сработала связка Брюле — Вольски: Войтек нанёс ювелирный бросок из правого круга вбрасывания. Да, игру в меньшинстве «Салавата» Николаю Цулыгину ещё предстоит подтягивать.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



До конца периода уфимцы ещё раз провалились в обороне, но великолепный Метсола не позволил отличиться в ближнем бою Ханту, записав в свой актив первый крутой сейв в сезоне. Благодаря финскому голкиперу «Салават» ушёл на перерыв, проигрывая только в две шайбы.

«Салават» совершил камбэк, но победа осталась за «Куньлунем»

Третий период начался с неприятного игрового эпизода. Михаил Пашнин жёстко, но в рамках правил встретил возле борта Тревора Мёрфи, но в тот момент, когда канадец влетал плечом в заградительное стекло, вдруг открылась дверь бокса для оштрафованных. К счастью, Мёрфи удалось избежать серьёзной травмы.



«Салават» вышел на лёд из раздевалки крайне заряженным, и довольно быстро уфимцам удалось отыграть одну шайбу. Слово взял Теэму Хартикайнен, который в фирменном стиле вышел на пятачок из-за ворот и переиграл Смита.

Гости продолжили активничать, стали гораздо чаще лезть на пятак, и в результате цели добился Никита Сошников. Новичок «Салавата» проложил себе дорогу к воротам «Куньлуня» и со второго добивания послал шайбу под перекладину. 3:3, за восемь минут до конца основного времени в Шэньчжэне всё началось заново.

У обоих соперников были хорошие возможности, чтобы вырвать победу в основное время, но немногочисленным зрителями на стадионе суждено было увидеть сначала овертайм, в котором обе команды безрезультатно поиграли в большинстве, а затем и буллиты. На послематчевые броски у «Салавата» вышел Андрей Кареев, но запасной голкипер не смог принести уфимцам удачу. Победный буллит на счету Жильбера Брюле, «Куньлунь» стартует в чемпионате с победы.



Уже завтра команды вновь выйдут на лёд арены в Шэнчжэне, и хочется верить, что в этот раз организаторы матча не подведут.