Зачем весь мировой хоккей уменьшает площадки. КХЛ должна ставить точку

«Если бы у нас был один стандарт площадок, то я бы выбрал для КХЛ финский размер. У нас все-таки свой хоккей. И мы должны уважать свое», — сказал после первого матча КХЛ нового сезона главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. И он – далеко не единственный, кто высказался про размеры площадки в КХЛ. Ситуация, когда в нашем чемпионате играют на разном размере льда для нашего хоккея не уникальная. На первой арене тольяттинской «Лады», знаменитом «Волгаре» площадка была 60 на 27 метров. Уже во времена КХЛ в лигу вошли хорватский «Медвешчак» и «Адмирал», у которых всегда были маленькие площадки североамериканского размера.

«У всех должна быть одинаковая. Сейчас были в Уфе на контрольном матче. Там площадка — как футбольное поле, как была, так и осталась. Дома у нас другая. Приезжаешь в гости к условному «Адмиралу», а там совсем маленькая площадка. И игра сразу меняется», — высказал своё мнение главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Кстати, развеем пару мифов. Во-первых, про площадки канадского размера. Изначально «канадский» размер – это хоккейное поле 56 на 26 метров. Современный стандарт – 61 на 26 правильнее называть «размером НХЛ».

Выражение «финский размер» появилось в нашем хоккейном лексиконе во времена Суперлиги, когда кто-то пустил слух, что хоккей в Финляндии более динамичный и зрелищный, потому что в чемпионате соседней страны играют на площадках 60 на 28. На самом деле таких в Финляндии всего 4, и целенаправленного перехода на более маленький лед не было.

Но не суть. Сейчас в нашем чемпионате сложилась уникальная ситуация, когда 24 команды играют на трех типах площадок. 7 клубов – на «европейской», 11 – на 28-метровой и еще 6 – на североамериканской.

Большие европейские площадки (30 на 60 м): «Салават Юлаев», «КуньлуньРед Стар», «Трактор», «Торпедо», «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Йокерит».

Финские площадки (28 на 60 м): «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Сибирь», «Витязь», «Северсталь», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Минск).

Канадские площадки (26 на 60 м): «Амур», «Адмирал», «Барыс», СКА, «Динамо» (Москва), ХК «Сочи».

Во что будут играть клубы КХЛ? Полный расклад по площадкам на сезон На больших коробках осталось только семь клубов.

Многие игроки, тренеры, эксперты высказывают недовольство происходящим. Понять эту позицию можно. Но проще раз и навсегда объяснить.

Переход на лед меньшего размера – это не прихоть федерации, неумелые эксперименты лиги или что-то еще. Решение принято на полугодовом конгрессе ИИХФ. Это значит, что мировой хоккей переходит на площадки 60 на 26. Играть льду шириной 27-30 метров все еще можно. Но на чемпионатах мира и олимпиадах она будет именно 60 на 26. И к международным матчам надо готовиться именно на таком льду.

Еще первый президент КХЛ, ныне главный человек футбольного «Зенита» Александр Медведев грозился перейти на маленькие площадки повсеместно. Позже оказалось, что это не так-то просто. Но, судя по всему, можно, раз клубы все-таки сужают лед. Так что три варианта ширины поля – это просто переходный период и ничего больше. В течение пары лет клубы просто придут к размеру 60 на 26 и все остальное станет историей.

Можно сколько угодно плакать «о, как же наш русский хоккей», который якобы развивался исключительно на больших площадках. Но почему-то больше всего в своей хоккейной истории мы гордимся матчами Суперсерии-1972, Кубком Вызова-1979, Кубками Канады-1981 и 1987. Не все эти турниры удалось выиграть, но наши советские мастера на равных играли с лучшими игроками НХЛ именно на маленьком, еще «канадском» льду. И ничего им не мешало демонстрировать свое выдающееся хоккейное умение.

В спорах о ширине площадки пора ставить точку. Раз мировой хоккей перешел на 26 метров, мы будем играть по общим правилам, чтобы не остаться на задворках. Если через 5-10 лет НХЛ и ИИХФ решат, что, к примеру, 28 метров лучше, значит будем играть на 28. Переживания о том, что у нас мало мастеров, чтобы играть на маленьком льду, не выдерживают критики. Многие хоккейные школы России уже переходят на новый стандарт ИИХФ и, значит, будут готовить новых мастеров, которые научатся принимать решения быстрее. А то подавляющее большинство, что росло и училось играть на 30 метрах – никуда не денется, быстро перестроятся, потому что иного пути просто нет.

Позиция КХЛ

«Согласно нормативным документам ИИХФ, ширина площадки может варьироваться от 25 до 30 метров, соревнования под эгидой Международной федерации в различных странах также проводятся на площадках различной ширины.

Чернышенко: никакой неразберихи с площадками в КХЛ нет

После консультаций с ИИХФ КХЛ приняла решение о том, что предстоящий сезон будет проведён на площадках трёх типов. В ноябре текущего года состоится предварительное заседание рабочей группы по данному вопросу с участием всех заинтересованных сторон. КХЛ в течение сезона КХЛ намерена вести тщательный мониторинг ситуации, собирая различные данные об особенностях игры на площадках различных типов. По окончании чемпионата эта информация будет проанализирована. Полученные выводы лига обсудит с клубами и совместно с ИИХФ примет оптимальное решение. Будет предложен вариант стандартизации размеров площадок, либо существующее в данный момент положение сохранится».