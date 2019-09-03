Команда с таким запасом мастерства, как у «армейцев», свои шансы не упустила.

«Ак Барс» погубили удаления и Секач. ЦСКА не мог проиграть этот матч

Прервёт ли «Ак Барс» неприятную для себя серию?

ЦСКА выиграл у «Ак Барса» пять последних матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. Правда, с «Ак Барсом» Дмитрия Квартальнова (этот специалист прекрасно знаком с системой «армейцев», проработав главным тренером столичного клуба), красно-синие ещё не встречались. Тем интереснее обещала стать отчётная встреча. Когда-то нынешний главный тренер ЦСКА Игорь Никитин трудился бок о бок с Квартальновым, теперь же Никитин, в отличие от Квартальнова, стал обладателем Кубка Гагарина. Дмитрию Вячеславовичу это достижение пока не покорилось.

Лёгкой прогулки у «барсов» в Москве не могло быть априори, а тут ещё ЦСКА неудачно начал сезон, уступив в матче открытия «Авангарду». Так что проигрывать вторую встречу подряд «армейцы» явно не хотели. Если неудачу в первой игре многие восприняли как случайность, то второе поражение на старте сезона могло заставить болельщиков и специалистов задуматься. Неужели команда Игоря Никитина подошла к регулярному чемпионату в разобранном виде?

«Не столько удивлён, сколько огорчён. На этом этапе сезона все команды примерно одинаково готовы физически, условных фаворитов особо не отличишь от середняков и даже аутсайдеров. В принципе ранней осенью нужно быть готовым к любому результату, что первый тур и подтвердил. Но всё равно хотелось бы, чтобы ЦСКА первый матч оставил за собой, ведь разыгрывался трофей», — прокомментировал ту неудачу легендарный «армеец», двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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Капризова вернули в первое звено

В составах команд сразу бросился в глаза перевод форварда ЦСКА Кирилла Капризова в первое звено «армейцев» к Вею и Григоренко. В воротах, как и обещал Игорь Никитин, во второй раз подряд появился швед Ларс Юханссон.

У «Ак Барса» в воротах с первых минут вышел швед Адам Рейдеборн, хотя Билялов провёл сильную предсезонку и вполне мог сыграть с ЦСКА. В первой паре с Викстрандом вышел вернувшийся из НХЛ защитник Игорь Ожиганов. В целом без сюрпризов: звено легионеров.звено Ткачёва. Всё, как и наигрывалось в товарищеских встречах.

Дубль Ткачёва и гол Секача бывшей команде

Первый период прошёл в обоюдоострой борьбе. Обе команды нравились и привлекали своей игрой. ЦСКА и «Ак Барс» показывали хорошие скорости, постоянно лезли на ворота друг друга. Однако забить удалось только гостям. Принесла плоды позиционная атака «барсов». Ткачёв получил передачу на синей линии и с кистей бросил — шайба залетела под перекладину ворот Юханссона. Получилось очень эффектно.

Против казанцев играли постоянные удаления, Дмитрию Квартальнову нужно приводить в порядок игровую дисциплину. Под конец второй двадцатиминутки малый штраф в необязательной ситуации получил Педан. Расплата последовала мгновенно.

Григоренко сделал передачу Капризову, Кирилл заставил соперника поверить в бросок в ближний угол, но сам отдал на дальнюю штангу, откуда Секач без проблем замкнул атаку. Чех триумфально вскинул руки вверх. По всей видимости, забросить своему бывшему клубу для Иржи оказалось делом чести.

У «Ак Барса» во второй период было три чистых выхода один на один с голкипером. Сперва не забил Петров, затем откровенно фолили на Зарипове, но судьи буллит не назначали, отделавшись малым штрафом для Нестерова. С третьей попытки гости забили: дубль оформил Владимир Ткачёв. Шайба после кистевого броска форварда попала в перекладину, отскочила в спину Юханссону и заползла за ленточку.

Чудо-сейв Рейдеборна и дубль Секача

В третьем периоде ЦСКА бросился в атаку, а казанцы старались играть по счёту, отвечая контрвыпадами. По-прежнему бросалась в глаза хорошая физическая подготовка обеих команд.

В одном из эпизодов Мамин замыкал передачу Окулова на пятаке, а Рейдеборн совершил потрясающий сейв ловушкой. Болельщикам показалось, что был гол, однако повтор всё расставил по своим местам.

И снова казанцев начала подводить дисциплина. Сперва удалился Галимов, следом на лавку присел Кормье. Долго везти казанцам не могло. «армейцы» шикарно разыграли комбинацию, по итогам которой Вей с кистей отправил шайбу под перекладину. Здесь не помогло даже мастерство Рейдеборна.

В концовке третьего периода Казань снова удалилась – две минуты выписали Хенкелю. Нестеров бросил от синей линии, Секач удачно подставил клюшку и оформил дубль.

3-7 по удалениям и 3:2 по счёту – победу ЦСКА принёс бывший нападающий «Ак Барса».