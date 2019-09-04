СКА проиграет в Челябинске, Мактавиш начнёт с победы. Интриги дня КХЛ

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



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«Куньлунь» — «Салават Юлаев»

«Куньлунь» и «Салават» второй раз за два дня выйдут на лёд в Шэньчжэне. Вчерашняя игра огорчила отвратительной организацией, зато подарила крутой хоккей. Уфимцы смогли отыграть две шайбы в третьем периоде, но всё равно оказались слабее в серии буллитов. Вероятно, неудачное начало матча «Салаватом» было обусловлено их долгой дорогой в Китай и поздним прилётом в сам Шэньчжэнь. Сегодня подопечным Николая Цулыгина должно быть полегче.

«Салават Юлаев» прибыл на матч с «Куньлунем» с шестичасовым опозданием

Прогноз: «Салават» извлечёт урок из предыдущего матча, поактивнее сыграет в зоне атаке на протяжении всей встречи и обратит особое внимание на самых опасных форвардов соперника – Адама Кракнелла, Жильбера Брюле и Войтека Вольски. В этот раз победа достанется уфимцам.

«Автомобилист» — «Витязь»

«Автомобилисту» не удалось начать сезон с уверенной домашней победы – пришлось показывать волевые качества в поединке с «Северсталью». С «Витязем» уральцам точно не будет проще. У подольчан быстрая, атакующая команда, а как показал первый матч, в полном порядке Александр Сёмин и молодёжь. Если подопечные Андрея Мартемьянова снова будут долго раскачиваться, то «Витязь» увезёт из Екатеринбурга победу.



Прогноз: но «Автомобилист» этого не допустит. Должны показать себя прошлогодние лидеры уральцев Доус и Секстон, уральцы выиграют второй домашний матч подряд.

«Металлург» — «Северсталь»

Магнитогорцы проиграли стартовый матч сезона, мощное уральское нападение сподобилось только на одну шайбу в ворота СКА, и сразу же обострились разговоры о недостаточном уровне квалификации Йозефа Яндача. Если случится второе поражение, да ещё и от скромной «Северстали», то на чешского наставника будут смотреть совсем уж косо. Так что победа «Магнитке» необходима.

Кого первым уволят на Востоке? Рейтинг тренеров КХЛ Яндач не справится с «Металлургом», а Квартальнов и Хартли претендуют на Кубок Гагарина.

«Северсталь» в Екатеринбурге показала, как она будет играть с топ-клубами. Задорная, кусачая команда, готовая наказать фаворита за расслабленность. Вряд ли в Магнитогорске в характере череповчан что-то изменится.



Прогноз: характер характером, но мастерства больше у «Металлурга». Да и с настроем после стартовой неудачи у подопечных Яндача всё будет в порядке. Ставим на уверенную победу «Магнитки».

«Трактор» — СКА

В Челябинске всем нужно запастись терпением и забыть удачные результаты предсезонки. Первый матч регулярки с «Витязем» показал, что у Петериса Скудры ещё много работы, и первых побед его новой команде, возможно, придётся подождать. Матч со СКА в этом смысле для «Трактора» слегка невовремя, есть большая вероятность второго поражения на старте. Но, с другой стороны, СКА – отличный раздражитель для всех команд КХЛ, и с помощью настроя и яростной домашней поддержки «Трактор» может горы свернуть. Главное, чтобы не голкипер не подкачал.



Что касается питерцев, то они подошли к сезону в хорошем состоянии. Уверенная победа над «Магниткой» яркое тому подтверждение.



Прогноз: Скудра, как отличный мотиватор, сумеет настроить своих парней на битву с лидером КХЛ. В результативном и красивом матче победа достанется «Трактору».

«Локомотив» — «Спартак»

«Локомотив» открывает новый сезон матчем со «Спартаком». Чего ждать от команды Мактавиша – пока решительно непонятно, но на бумаге у ярославцев всё неплохо. Есть сильные легионеры, опытные российские хоккеисты, талантливая молодёжь. Осталось узнать, в какой хоккей будет играть «Локомотив».



«Спартак» уступил в Риге из-за нелепой ошибки Никиты Беспалова, но и в целом красно-белые не убедили. Например, подопечные Олега Знарка стали худшей командой игрового дня по времени, проведённому в атаке. Возможно, это была демонстрация выездной модели «Спартака», но, чтобы она давала результат, красно-белым нужно свести к минимуму ошибки в обороне и лучше реализовывать свои моменты. Пока с обоими компонентами есть проблемы.



Прогноз: премьера Крэйга Мактавиша в Ярославле пройдёт успешно, «Локомотив» стартует в чемпионате с домашней победы.

«Динамо» М – «Динамо» Мн

У минского «Динамо» большие проблемы. Конечно, мы говорили об этом всё лето, но «зубры» не смогли обыграть даже «Нефтехимик» при сумасшедшей поддержке переполненной арены. Кого тогда они вообще смогут победить? Уж точно не московских одноклубников, по крайней мере, сейчас. Подопечные Владимира Крикунова сыграли достаточно сумбурный матч с «Торпедо», но всё равно было видно, что с мастерством и желанием у бело-голубых всё в порядке. А сыгранность скоро придёт.



Прогноз: уверенная победа хозяев площадки.

ХК «Сочи» — «Нефтехимик»

«Нефтехимик» стартовал в сезоне с выездной победы, но, конечно, рано говорить о том, что летние прогнозы относительно нижнекамцев оказались неточными. Победа над проблемным Минском сейчас ни о чём не говорит, и первой настоящей проверкой для «волков» станет матч в Сочи. Любопытно, как сыграет против своей бывшей команды Константин Барулин, если Вячеслав Буцаев доверит ему место в воротах? Да и для самого наставника «Нефтехимика» команда из курортного города вовсе не чужая.



Для ХК «Сочи» это будет открытие сезона, и подопечные Сергея Зубова постараются порадовать болельщиков домашней победой. «Леопарды» на предсезонке предстали управляемым, системным коллективом, со своим стилем игры. Посмотрим, как всё это перенесётся на официальные матчи.



Прогноз: сочинцы постараются сыграть правильно и по заданию, но нижнекамцы снова удивят и одержат вторую подряд победу.

«Динамо» Р – «Торпедо»

Тяжёлая победа над «Спартаком» должна придать уверенности «Динамо», и в поединке с «Торпедо» от команды Гиртса Анкипанса стоит ждать большей раскрепощённости. С атакой у рижан всё отлично, она способна работать более продуктивно, чем забивать одну шайбу в основное время игры, да и то в расстановке «5 на 3».



«Торпедо» показало довольно симпатичный хоккей в Москве против «Динамо», но при этом обнажились проблемы в обороне команды, да и Андерс Линдбек не выглядит тем голкипером, который будет тащить нижегородцев.



Прогноз: вполне вероятно, что этот матч получится весьма результативным, а победу отдадим хозяевам – поможет домашняя поддержка и более цельная игра.