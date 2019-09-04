Америка всё ещё любит Кросби. Почему свитер Овечкина лишь второй по продажам?

На днях Национальная хоккейная лига опубликовала статистику продажи свитеров хоккеистов в сезоне-2018/19. Этот рейтинг, в отличие от многих версий, предлагаемых различными спортивными медиа, можно считать более объективным, поскольку продажа атрибутики дело крайне важное для любого клуба и любовь болельщиков здесь напрямую конвертируется в звонкую монету.

Свитер Овечкина — второй по количеству проданных в сезоне-2018/19

Овечкин утратил лидерство

К удивлению многих, на первой строчке в списке лидеров продаж значился не новый хоккейный мессия из «Эдмонтона», не капитан «Вашингтона» и не молодой талант из «Торонто». Первое место занял Сидни Кросби из «Питтсбурга», чьё лидерство можно назвать неожиданным, поскольку в списке лучших бомбардиров он занял только шестое место с показателем в 100 очков.



Вслед за своим извечным оппонентом из «Пингвинз» расположился Александр Овечкин, третье место занял Остон Мэттьюс, четвёртое — вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри, а пятое — универсал из «Бостона» Патрис Бержерон.

«Коннор Макдэвид только десятый? Вот это неожиданно. Капитан «Ойлерз», возможно, лучший игрок на планете, но команда не попала в плей-офф, что явно повлияло на его позицию. А Биннингтон и Тарасенко были неотъемлемой частью победы «Сент-Луиса» в розыгрыше Кубка Стэнли, что привело к хорошим результатам», — отмечает канадский портал Bardown.



Любопытно, что ещё в феврале 2019 года Овечкин безоговорочно лидировал по продажам маек, а Кросби шёл на втором месте. Флёри и Мэттьюс были на нынешних позициях, на пятой строчке значился Патрик Кейн из «Чикаго», Бержерон был не пятым, а седьмым, а Коннор Макдэвид — восьмым, а не десятым. «Это всего лишь пример его знакового статуса в игре. Его глобальной привлекательности и популярности», — говорил в феврале агент Овечкина Дэвид Абрутин, когда его попросили прокомментировать лидерство Александра.

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Тогдашняя первая строчка Овечкина объяснима инерцией победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли-2018 — североамериканские болельщики охотно приобретали себе джерси капитана чемпионской команды. Электронные продажи атрибутики «Кэпиталз» тогда на 25% побили рекорды, установленные «Питтсбургом» в 2017 году, а Вашингтон стал одним из самых «горячих» рынков для болельщиков среди всех видов спорта в Северной Америке — для НХЛ это было первое появление в топ-10 за всё время электронной торговли.

Поражение «Вашингтона» в первом раунде плей-офф-2019 логично снизило продажи свитеров игроков «столичных», а вот чем объяснить лидерство Кросби — загадка. «Питтсбург», так же как и «Вашингтон», не добился успеха в розыгрыше Кубка Стэнли, а Сидни был привычно хорош, но суперменом себя не проявил. Два первых места в списке лучших бомбардиров заняли Никита Кучеров и Коннор Макдэвид, однако лидер «Ойлерз» занял по продажам свитеров только 10-е место, виной чему очередной невыход «нефтяников» в плей-офф, а Кучерова и вовсе нет в топ-15. Малый спрос на свитера Никиты можно попытаться объяснить тем, что Тампа не самый большой хоккейный рынок, а сам россиянин не является образцом медийности и открытости.

Безусловно, одной из причин популярности Кросби остаётся стабильность игры лидера «Питтсбурга». В сезоне-2016/17 Сидни также был номером один по продажам свитеров, но тогда это не вызывало удивлений, поскольку 87-й номер «Пингвинз» стал лучшим снайпером сезона, финишировал вторым в споре бомбардиров, стал самым ценным игроком плей-офф и вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Овечкин летом 2017 года шёл на далёком седьмом месте.

Лидеры продаж свитеров в августе 2017-го:



1. Сидни Кросби

2. Патрик Кейн

3. Джонатан Тэйвз

4. Остон Мэттьюс

5. Хенрик Лундквист

6. Коннор Макдэвид

7. Александр Овечкин.

Мэттьюс был лидером, но недолго

Последовавший за этим сезон-2017/18 имел все шансы стать сезоном безоговорочной торговой победы «Торонто», поскольку у многих североамериканцев большой интерес вызвала персона обладателя «Колдер Трофи»-2017 Остона Мэттьюса. Именно Мэттьюс был лидером по продажам в апреле 2018 года, а свитера «Торонто» в целом были самыми популярными в официальном интернет-магазине НХЛ.

Все планы по составлению выручки «кленовым» испортил всё тот же капитан «столичных». Овечкин тогда поднялся с седьмого места на шестое, но на момент составления рейтинга продаж ещё никто не знал, что «Вашингтон» триумфально завершит плей-офф и выиграет Чашу. Кросби стал вторым по итогам продаж в регулярке, немного обойдя Макдэвида, и тогда можно было предположить, что популярность Сидни постепенно станет снижаться.



Кроме того, в топ-15 присутствовали Владимир Тарасенко, Андрей Василевский и Евгений Малкин. Популярность вратаря «Тампы» стала сенсационной, поскольку россиянин обошёл по продажам одноклубника Стивена Стэмкоса, а присутствие в рейтинге игроков «Рейнджерс» и «Чикаго» говорит о том, насколько влияет на торговую популярность игра за «правильный» клуб.

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Ещё двумя факторами хороших продаж можно считать удачную альтернативную игровую форму и наличие бойкого талисмана. Прошлой зимой эффектный чёрный свитер «Сан-Хосе», являвшийся номинально третьим комплектом формы, позволил Бренту Бёрнсу войти в десятку лидеров, а популярность нового талисмана «Филадельфии» Гритти превысила любовь к Жиру, Гостисберу и Ворачеку: джерси с фамилией Gritty раскупались лучше, чем свитера игроков.

Лидеры продаж свитеров в апреле 2018-го:

1. Остон Мэттьюс

2. Сидни Кросби

3. Коннор Макдэвид

4. Марк-Андре Флёри

5. Хенрик Лундквист

6. Александр Овечкин

7. Матс Цуккарелло

8. Патрик Кейн

9. Джонатан Тэйвз

10.

11. Патрис Бержерон

12. Ти Джей Оши

13. Джек Айкел

14.

15. 1. Остон Мэттьюс2. Сидни Кросби3. Коннор Макдэвид4. Марк-Андре Флёри5. Хенрик Лундквист6. Александр Овечкин7. Матс Цуккарелло8. Патрик Кейн9. Джонатан Тэйвз10. Владимир Тарасенко 11. Патрис Бержерон12. Ти Джей Оши13. Джек Айкел14. Андрей Василевский 15. Евгений Малкин

Стало быть, в предстоящем сезоне все шансы быть на первых строчках есть у Артемия Панарина, который может стать героем Нью-Йорка. Овечкин и Кросби наверняка сохранят свои места в топ-10 вне зависимости от результатов команд, а вот захотят ли канадские фанаты покупать новые свитера Макдэвида и Мэттьюса после очередных возможных неудач в плей-офф — большой вопрос.