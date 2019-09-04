Никто не боится СКА. Только обыграть не могут

К приезду дорогих питерских гостей старалась настроиться даже погода – в Челябинске стоит самая настоящая осень с тучами, дождями и пробирающим насквозь холодом, но в день игры со СКА выглянуло солнце, стало теплее. Или это город так встречал Анвара Гатиятулина, приведшего «Трактор» к финалу конференции?

Справедливости ради, питерцы сейчас не являются той грозной силой, которая заставляла трепетать соперников до начала игры. Да и «Трактор» был полон решимости реабилитироваться за неудачу в понедельник – «Витязь» выглядел сильнее, Демченко, прямо скажем, команде не помог, ещё и травмировался штатный «пакмувер» челябинцев Ник Бэйлен. В Челябинске в прошлом сезоне хватило травм (пришлось играть даже 30-летнему Сергею Сентюрину, который до этого за два сезона сыграл четыре матча), и в первом же матче «регулярки» выбыл важный игрок.

Благо, что защитников у «Трактора» предостаточно и в составе пока что не находится место даже бронзовым призерам сезона-2017/18 Игорю Исаеву (в прошлом сезоне хоккеиста вызывали в олимпийскую сборную России) и выставленному на драфт отказов Бородкину. Сразу в бой бросили недавно подписанного Юрия Сергиенко, также готовились к своему дебюту в официальных матчах за «Трактор» Ярослав Косов и Федор Малыхин. «Трактор» вновь не заявил 13-го нападающего, выставив четыре пары защитников – юные Богдан Жиляков и Петр Ясинский остались в составе. У «СКА» после победы над «Металлургом» (3:1) было лишь одно изменение – Бенгтссона заменил Земченок. Легионер «Трактора» Томаш Гика настолько проникся мелодией гимна, что выронил шлем из рук – на счастье?

Фото: hctraktor.org

«Трактор» не уступал именитым гостям, создавал моменты (самую реальную возможность упустил Фатеев, не сумевший с близкого расстояния распечатать Кочеткова), но первыми забили питерцы – Ткачёва забыли на «пятаке», и Владимир хладнокровно переиграл Демченко. Первая тройка СКА доставляла немало проблем хозяевам, и однажды заставила соперника играть вшестером, благо «Трактор» в меньшинстве выстоял. В концовке периода гости могли удвоить преимущество после ошибки челябинцев в своей зоне, но Кетов шансом не воспользовался.

В начале второго периода Ярослав Косов показал, за что его когда-то ценили в «Металлурге» и «Ак Барсе»– сначала в силовом стиле продавил соперника и чуть не сравнял счёт, а затем эффектным силовым приемом уложил соперника на лёд. «Трактор» завелся – 0:1 превратилось в 2:1. Легионеры провели две ударные смены – сначала Седлак с близкого расстояния вогнал шайбу в дальний угол ворот Кочеткова, затем после прострела Кэйлофа шайба рикошетом от соперника влетела в цель.

Челябинцы поймали кураж и почти не выпускали соперника из зоны – у СКА после перерыва почти ничего не получалось, включая звено Лехтери. «Трактор» не прижимался, шёл вперёд, и не желал останавливаться. Сдали нервы у Ткачёва – питерец сцепился с Русланом Карлиным, но игрок «Трактора» оказался сильнее.

«Трактор» — СКА: Ткачёв подрался с Карлиным и упал первым

СКА даже не помогло численное преимущество «5 на 3» – выскочивший со скамейки штрафников Кэйлоф едва не оформил дубль, тот же трюк удался и Карпухину, но безрезультатно. Для Демченко матча с «Витязем» как будто и не было – голкипер не давал шансов сопернику. Матч настолько взбудоражил зрителей, что во время рекламной паузы молодой человек сделал предложение своей девушке (обычно это делается в перерыве). Тут же Кристиан Томас броском в «девятку» с ползоны сделал счёт 3:1 – легионеры «Трактора» были в огне.

Но питерцы как будто очнулись, включились лидеры — с интервалом в 20 секунд сравняли счёт Кагарлицкий и Лехтеря, затем гости едва не вышли вперед, но выручал Демченко.

В заключительной двадцатиминутке питерские «армейцы» продолжили наседать на ворота Трактора, фокусничал Якупов (за воротами уложил шайбу на крюк, и вместо финта Гранлунда отправил ее на пятак над воротами) – хозяева терпели. «Трактор» подводила собственная недисциплинированность – команда трижды за матч получала удаления за нарушение численного состава, но дивидендов гостям это не приносило. Питерцы в овертайме все же добились своего благодаря голу Плотникова. Тем не менее, «Трактор», несмотря на поражение, можно сказать, провел открытый урок для остальных команд – нынешний СКА не стоит бояться, нужно брать игру в свои руки и биться с питерцами на равных.