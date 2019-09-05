$ 254 млн для россиян за одно лето. Все новые контракты наших в НХЛ

И это ещё без Проворова. Хотя не у всех сумма в новых контрактах стала больше.

Менее месяца остаётся до старта регулярного чемпионата НХЛ. Практически все российские легионеры, кто рассчитывал на новые соглашения, подписали контракты — исключением остаётся лишь защитник «Филадельфии» Иван Проворов. В сезоне-2019/20 все россияне, заключившие контракты нынешним летом, суммарно заработают $ 49 млн с тем учётом, что двусторонние договоры будут рассчитаны по суммам НХЛ. Общая же сумма подписанных контрактов намного солиднее — $ 254,6 млн.

н. Николай Голдобин («Ванкувер»)

Было: $ 863 тыс (трёхлетний).



Стало: $ 900 тыс. (однолетний).



Голдобин подписал контракт в начале сентября и этот договор стал в карьере 23-летнего москвича первым односторонним соглашением. В прошлом сезоне Николай стал твёрдым хоккеистом основы «Кэнакс», сыграв 63 матча, и набрав в них 27 (7+20) очков.

Было: $ 2,77 (трёхлетний).



Стало: $ 2,95 млн (двухлетний).



Обладатель Кубка Стэнли — 2019 стал последним хоккеистом «Блюз», кто подписал новый договор с командой. Барбашёв доказал свою необходимость и пользу во время плей-офф, когда великолепно отыграл в спецбригаде меньшинства, а в необходимые моменты подключался и к реализации голевых моментов. По словам агента, Иван мог заработать больше в КХЛ, но согласился на довольно скромное предложение «музыкатов», так как хотел остаться в чемпионской команде «Сент-Луиса».

Было: $ 5,9 млн (двухлетний).



Стало: $ 850 тыс. (однолетний).



Про шанс, который «лавины» дали Ничушкину, говорили уже много. Контракт челябинца стал одним из самых скромных среди россиян, но жаловаться Валерию не стоит — у него есть возможность остаться в НХЛ, как следует проявив себя в «Колорадо», который пока не может договориться с Микко Рантаненом.

Ничушкин идёт по стопам Якупова. А Ягр говорил, что он будет лучшим в мире «Валера, верим». Это было не про него, но всё может поменяться.

н. Владислав Каменев («Колорадо»)

Было: $ 2,77 млн (трёхлетний).



Стало: $ 750 тыс. (однолетний).



23-летний Каменев в последние пару сезонов куда больше лечился, чем играл, и реализовать свой потенциал ему никак не удавалось. Нынешний сезон может стать последним шансом для талантливого россиянина, который долго мучился с травмированной рукой. Обрести удачу, возможно, поможет смена игрового номера с 91-го на 81-й.

Было: $ 10,5 млн (трёхлетрий).



Стало: $ 76 млн (восьмилетний).



Этим гигантским договором «молнии» показали, что максимально заинтересованы в Василевском и именно с ним связывают ближайшее будущее клуба. Андрей запросто мог просить и больше – сейчас клубы выписывают своим лидерам контракты и на 10, и на 11, и даже на 12 млн, но «Тампа» испытывает некоторые трудности с соблюдением потолка зарплат, поэтому решение голкипера вызвало хорошую реакцию у руководства клуба. Кроме этого, во Флориде невысокие налоги, что наверняка учитывалось при подписании договора.

Уже два русских вратаря – в топ-3 мира. «Тампа» завалила Василевского деньгами Контракт на 8 лет и $ 76 млн.

Было: $ 2,77 млн (трёхлетний).



Стало: $ 6,5 млн (двухлетний).



Бучневич набрал в прошлом сезоне 38 (21+17) очков в 64 матчах и подписал контракт, избежав арбитража. «Нормальное компромиссное решение. Не хотелось доводить до арбитража, и так всё хорошо сложилось. Не переживал, что меня могут обменять, я это не контролирую, это бизнес. Не могу ничего сказать, будет обмен или нет, в любой момент может произойти всё что угодно», — отметил Павел в интервью «Чемпионату».

з. Ринат Валиев («Калгари»)

Было: $ 2,77 (трёхлетний).



Стало: $ 700 тыс. (однолетний).



24-летний защитник подписал двусторонний контракт с «Калгари», который гарантирует ему минимальную зарплату в $ 120 тыс. даже в АХЛ. Шансы пробиться в основу у него будут, учитывая наличие возрастных игроков в обороне «Флэймз», но сезон он наверняка начнёт в фарм-клубе.

н. Максим Летунов («Сан-Хосе»)

Было: $ 1,85 (двухлетний).



Стало: $ 700 тыс. (однолетний).



Летунов подписал двусторонний договор, согласно которому его минимальная зарплата даже в АХЛ составит $ 125 тыс. В НХЛ на его счету пока нет ни одного матча, и в состав сильных «акул» пробиться будет непросто.

Стало: $ 9 млн (двухлетний).



«Работая в «Сент-Луис Блюз», я часто смотрел матчи с его участием и не мог понять, почему он до сих пор не играет в НХЛ. Теперь он в «Дэвилз». Я видел, как он действует в нападении. Это очень хитрый форвард, который способен сбить темп, отлично видит площадку и обладает голевым чутьем. Он не самый габаритный игрок, но в современном хоккее можно обойтись и без этого», — так охарактеризовал Гусева знаменитый в прошлом вратарь Мартин Бродо. В «Вегасе» Гусева не оценили, но «дьяволы» решили рискнуть и предложили весьма достойные условия.

Было: $ 5,32 млн (трёхлетний).



Стало: $ 3,2 млн (однолетний).



«При обсуждении долгосрочного контракта мы бы не сошлись с генеральным менеджером Джо Сакиком по условиям. Так что мы сразу поняли, что в данном направлении даже не стоит двигаться. По крайней мере пока», — так объяснил Никита свой однолетний договор. В «Колорадо» он будет третьим защитником по величине оклада.

з. Николай Кныжов («Сан-Хосе») — $ 796 (трёхлетний).

з. Артемий Князев («Сан-Хосе») — $ 809 (трёхлетний).

Молодые российские защитники подписали с «акулами» контракты новичков, и о дебюте в НХЛ речь пока не идёт.

Было: $ 12 млн (двухлетний).



Стало: $ 81,5 млн (семилетний).



Контракт Панарина стал главной «бомбой» нынешнего лета. Россиянин предпочёл выбрать «Рейнджерс», который предлагал чуть меньше денег, чем другие команды, но о своём выборе не жалеет. В Нью-Йорке он станет новым героем «синерубашечников», где строится новая команда.

Панарин и десяток молодых. Как «Рейнджерс» строит чемпионскую команду Они готовы подождать. Но не очень долго.

В первые три года Панарин заработает $ 40 млн. Из $ 81,5 млн, которые россиянин получит за всё время, проведённое в клубе, $ 74,5 млн являются подписными бонусами. Также в контракте прописан полный запрет Панарина на перемещение в семилетний период действия соглашения. В последние три года контракта россиянин получит $ 29 млн с учётом прописных бонусов.



«Я мечтал играть за «Рейнджерс». Они из «Оригинальной шестёрки», здесь моё сердце», — сказал форвард после того, как поставил подпись.

в. Сергей Бобровский («Флорида»)

Было: $ 29,7 млн (четырёхлетний).



Стало: $ 70 млн (семилетний).



Долгое время все считали, что Панарин и Бобровский обязательно хотят оказаться в одной команде. «Флорида» проиграла гонку за Артемием, но выиграла главную – за элитного вратаря. Ни Раймер, ни Луонго не подходили на роль первого номера, с которым можно спокойно строить сильную команду. Бобровский – другое дело. И если после регулярного сезона кто-то ещё сомневался, что Сергей сможет получить жирный контракт, то после плей-офф и триумфа над «Тампой» его акции вновь скакнули вверх. Он напомнил всем, что не зря является двукратным обладателем «Везины». Бобровский стал самым высокооплачиваемым европейским вратарём в истории, и среди действующих голкиперов только у Кэри Прайса зарплата выше.