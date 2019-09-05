Бобровский когда-то играл за «Сибирь». На фото из детства он прекрасен

Челлендж «Достать Бобровского» приехал в Новосибирск. Сергей Бобровский и Станислав Ярушин дали пресс-конференцию перед матчем «Сибири» с «Адмиралом», порадовав искромётным юмором и хорошим настроением.

Бобровский мог перейти в «Сибирь»?

Ярушин: Мы очень рады, что приехали в Новосибирск, что наш ребяческий спор перерос во что-то большее. Когда-то я сказал, что мечтаю забить буллит профессиональному вратарю, хотя бы один. Сергей возразил: почему один, давай хотя бы два, ты ведь играл в хоккей. Возникла мысль о том, почему бы это не перенести профессиональную площадку, чтобы популяризировать хоккей. В прошлом году мы провели челлендж в Челябинске, очень волновались, но шоу прошло на ура. После этого я сразу позвонил Кириллу Валерьевичу Фастовскому и предложил, чтобы в следующий раз всё это проходило в Новосибирске. Мы хотели провести это и в родном городе Сергея Новокузнецке, но там нет хоккея, увы. Ситуация не позволяет проводить там мероприятия.



Фастовский: Я сразу хотел, чтобы всё это проходило в Новосибирске.



Бобровский: Не получилось провести челлендж в Новокузнецке, но и Новосибирск для меня не чужой город. На одном финале я, будучи юношей, играл за «Сибирь». Об этом уже мало кто помнит, это был короткий, скрытый материал (улыбается). Но в детстве мы были непримиримыми врагами — Кузня и Новосибирск. Я благодарен Стасу, благодарен Новосибирску за возможность. Здесь собралось много болельщиков. Мы шли за два часа до матча — уже народ собирается на игру. Хоккей здесь любят, хоккеем живут. Главная цель — привлечь внимание к хоккею, у мальчишек глаза горят. Это мотивирует нашу молодёжь, даёт искру для продвижения, для здорового образа жизни.

Фото: «Чемпионат»

— Сергей, в Новокузнецке вы осуществляете благотворительную деятельность...



Бобровский: Я уже не раз говорил, что мы пытаемся помочь новокузнецкой школе. Либо инвентарём, либо оплачиваем турниры. Всем, чем можем, помогаем. Я один тоже не могу всё сделать, но в силу своих возможностей хочу помочь ребятам, городу в целом.



Ярушин: Всем, кто принимал участие, говорим спасибо. Жаль, тренер Панарин не приехал. Хотел принять участие, но испугался.



Бобровский: Да, спрятался аж в Нью-Йорке (смеётся).



— Вы сыграли юношей за «Сибирь». А был ли вариант остаться в Новосибирске, играть за «Сибирь»?



Бобровский: В том возрасте было не так просто перейти, многое ведь зависит от родителей. Тогда было много разных турниров, а это был, по-моему, первый турнир, финал России. Я не помню, чтобы был вариант перехода в Новосибирск, вряд ли. Мне в Новокузнецке всё нравилось.

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«В Китае на это шоу пришёл бы один человек, который Бобровского знает»

— Вы опоздали на пресс-конференцию на семь минут. Сколько стоит опоздание в клубе НХЛ и сколько на съёмках фильма?



Ярушин: На съёмках нисколько не стоит. Но меня выворачивает, когда опаздывают, я сам человек пунктуальный. Косяк нашего сегодняшнего опоздания за Бобровским.



Бобровский: Я-то помылся в душе после тренировки, а ты, видимо, сразу пошёл. В НХЛ опоздание — смотря где. Пресса относится толерантно, если ты опоздал на пресс-конференцию, штрафов не будет. Но если ты на игру на семь минут опоздаешь… На тренировку опоздать нереально. Сбор за полтора часа до выхода на лёд, ты уже должен быть там. Если ты там опоздал на пять минут, то ещё могут как-то предупреждение выписать.

Фото: «Чемпионат»

Ярушин: Во «Флориде» опоздал — тренировка в «Коламбусе», всё. Человека уволили сразу же.



— Не стыдно, что Панарина обманули, когда сказали, что не было выбора в плане города?



Ярушин: Да разве мы играли в реальности в города? Люди просто юмора не поняли. Мы говорили про города команд КХЛ. Представляете, если бы мы проводили челлендж там, где играет «Куньлунь»? Один человек бы пришёл, который Серёгу знает. А сегодня в Новосибирске будет ажиотаж, я уверен.



Бобровский: Да, в майке «Филадельфии».

— Вам пишут болельщики из Китая, Сергей?



Бобровский: Нет, не помню такого.



— Вы уже сказали, что один не потянете поддерживать новокузнецкий «Металлург». Может, как-то объединиться с Сорокиным, Орловым, Капризовым, Телегиным в какой-то фонд, аккумулировать усилия?



Бобровский: Все вовлечены, все помогают тоже. Но это нужно делать на глобальном уровне, а не так, что хоккеисты спонсируют и содержат клуб. Да, мы можем помочь точечно, но этим должно заниматься государство. Я в этом году не был в Новокузнецке и не видел всё своими глазами. Всё по слухам, по собранной информации — я делаю такие выводы. Мой отец занимается моим благотворительным фондом, он разговаривает с детской школой, с хоккеистами.

Пинок от КХЛ был только началом. «Кузня» может исчезнуть из нашего хоккея Подарок на 70-летний юбилей.

«Гавриков пытался купить мою квартиру. За его цену могу дать только кладовку»

— Сергей, во сколько вы начали заниматься хоккеем?



Ярушин: Пять минут назад. Тебе надо было в майке или бейсболке «Рейнджерс» прийти, в форме своего друга.



Бобровский: С семи лет начал заниматься. Начинал в защите. Почему стал вратарём? Форма красивая, нравилась. А потом, когда шайба стала сильно лететь, уже поздно было уходить обратно в защиту.

— Сергей, как вы готовились к сезону?



Бобровский: Подготовка к сезону прошла хорошо, я завершил её 30 августа. Последнюю неделю, можно сказать, отдыхал. Завтра после челленджа я вылетаю во Флориду. Я смотрю на это как шоу, а не как обязанность всё поймать. Важно общение с болельщиками, со зрителями. Для меня Новосибирск не чужой город, меня много здесь что связывает. Пообщаться с людьми, с детьми, с вами, журналистами — вот что важно.

— Переездом во Флориду уже занимались?



Бобровский: Нет, не занимались ещё. Сейчас будем с супругой заниматься.



Ярушин: Квартиру же продаёт он сейчас в Коламбусе. Ты скажи им, Серёг, может, помогут продать. На «Авито» ты её выставил?



Бобровский: Да, на «Авито» (смеётся). Влад Гавриков пытался купить, но за ту цену, что он предложил, я могу ему только кладовку продать.



— Какое место Станислав занимает в иерархии челябинцев, против которых вы выходили на лёд?

Василевского поставили выше Бобровского в рейтинге НХЛ. Всё правильно? В NHL Network забыли, как «Тампа» вылетела 0-4 от «Коламбуса».

Бобровский: А кто там, из Челябинска? Кузя, потом Стас. Панара тоже оттуда, из Коркино. Саюстов ещё, да.



— Сейчас во «Флориде» много россиян или игроков с российскими корнями — Дадонов, Барков, Мальгин. Вы довольны?



Бобровский: Это классно. Я попал в хорошую, боеспособную команду. С нетерпением жду знакомства с парнями, с тренером. С Дадоновым я знаком, да. Мы с ним играли в молодёжной сборной вместе.



Ярушин: А я рад, что он подписался там, потому что теперь можно будет свободно ездить в Майами.



Бобровский: Кто в Коламбус к нам не ездил, тот в Майами тоже не поедет. Спасибо Стасу, что привлёк меня в этот проект. Спасибо вам, что создаёте ажиотаж вокруг нашего проекта, спасибо Новосибирску за приём. В таких мероприятиях главное не победа, а участие.

Видео можно посмотреть на YouTube.