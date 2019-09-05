Панарин стал интернет-воином. Он учит жить русских из США

Нынешним летом новобранец «Рейнджерс» Артемий Панарин раздал столько интервью, сколько, наверное, не раздавал за всю свою хоккейную карьеру. Панарин говорил про митинги, про своё отношение к российской власти, про свободный Интернет. Да про что он только не говорил!

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной? Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.

Как выяснилось, останавливаться некогда скромный и стеснительный паренёк из Коркино не собирается. Безусловно, такая открытость хоккеиста – большой плюс для журналистской братии. Гораздо хуже, когда игрок закрыт и не горит желанием общаться с журналистами. Думается, что в ближайшее время таковым станет Евгений Кузнецов, попавший в неприятную историю и даже удаливший все фотографии из своего «инстаграма».

Панарин же, говоря на сленговом языке, стал интернет – воином. Человеком, который постоянно даёт советы окружающим при помощи всемирной паутины, что как минимум странно. На деле Артемий в политической плоскости себя пока не проявил, на митингах, судя по социальным сетям, не бывал, зато регулярно высказывать своё отношение относительно громких и злободневных тем форвард не стесняется.



Вот и в сентябре Панарин продолжил раздавать громкие интервью.



«Интервью о политике? Люди подходят на улицах, благодарят. Выражают респект. 95 процентов писем и комментариев положительные. Иногда читаю их, и на глаза наворачиваются слёзы. Что я могу сказать об остальных пяти процентах – люди просто заблуждаются. Знакомые хоккеисты мне также звонили, писали благодарственные письма, выражали уважение. На улицах меня сейчас про хоккей вообще никто не спрашивает. Просто говорят: «Ты красава».



У меня нет какой-то определенной цели. Но я очень благодарен судьбе, что могу высказать своё мнение. Не потому, что я какой-то крутой. Но жизнь так сложилась, что следующие семь лет я играю в Америке, у меня хорошая зарплата. Я не вынужден молчать, так как у меня нет зависимости от системы. И я не понимаю, это же полный бред, почему у людей даже возникают вопросы: «не боишься ли ты?», «что теперь будет?». А что должно быть? Но многие сами все знают и понимают.



США — место для жизни после окончания карьеры? Думал об этом. Однозначного ответа сейчас у меня нет. Но есть реально большой шанс, не стану скрывать, что я буду жить в Штатах», — сказал Панарин в интервью «Спорт-экспрессу».

«Там, где он живёт, с 90-х ничего не изменилось». Овечкин ответил Панарину Звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о нашумевшем интервью с Артемием Панариным.

Нет ничего плохого в том, что Панарин выражает свою гражданскую позицию. Наоборот, эрудиции Артемия можно позавидовать. Далеко не каждый хоккеист способен вести душещипательные беседы на какие-то общеполитические темы. Панарин же чувствует себя в таких беседах, словно рыба в воде. Просто Артемия в последнее время стало как-то много. Он постоянно говорит, считая себя свободным человеком. Дескать, кто-то молчит, а я рублю правду-матку.



В каждом слове, взятом из интервью Панарина, можно заметить нотку восхищения самим собой, нотку самолюбования и где-то даже нарциссизма. И знакомые хоккеисты Панарину звонят, и люди на улицах с «респектом» подходят и красавой называют. Вот только выглядит немного странно, что советы российским гражданам даёт человек, который ближайшие семь лет будет играть в североамериканском клубе и жить в США. Вы помните, чтобы Панарин давал подобные интервью, выступая, к примеру, за СКА?

Напомним, что среднегодовая зарплата Панарина в «Рейнджерс» составит $11,6 млн. Панарин стал вторым по величине кэпхита хоккеистом в НХЛ, чуть менее миллиона долларов уступив Коннору Макдэвиду. Кстати, в «Колорадо» Панарину предлагали контракт один в один равный соглашению канадского вундеркинда, но Артемий выбрал Нью-Йорк.

«Рейнджерс» заломили цены на абонементы! Это всё из-за Панарина? Выложите минимум $ 5,2 тыс. за заветный квиток и наслаждайтесь игрой высокооплачиваемой российской звезды.

Кстати, по поводу того, что после карьеры Панарин может остаться жить в США, о чём он сам думает и чего не скрывает. Скрывать и стесняться здесь действительно нечего. Мало ли российских игроков, которые оставались в Северной Америке насовсем или прожили там большую часть жизни? Полно. А условных шведов или финнов, оставшихся на ПМЖ в Канаде или США ещё больше. Так чем Панарин хуже их? Тем более Нью-Йорк явно по душе возлюбленной Артемия – Алисе Знарок.



Дело здесь совсем в другом. Жить можно где угодно, это нормально. Никто и никому ничего не запрещает. Странно, что Артемий, будучи жителем Америки на ближайшие годы, не рассуждает о проблемах США, Нью-Йорка, местных законов, местной власти и прочих темах, которые не относятся к хоккею. Панарин прекрасно понимает, что говорить о месте, в котором ты будешь зарабатывать огромные деньги, нужно в положительном ключе или не говорить вовсе. Иначе можно получить такую прессу и реакцию со стороны болельщиков, что мало не покажется. Хоккеисты с подобным имиджем в клубах НХЛ, как правило, не нужны.

$ 254 млн для россиян за одно лето. Все новые контракты наших в НХЛ И это ещё без Проворова. Хотя не у всех сумма в новых контрактах стала больше.

В России же Артемию в ближайшее время не жить и не работать, поэтому говорить можно всё, что душе угодно. Опять же, никто не затыкает Панарину рот, просто выглядит всё это как-то не слишком понятно и красиво.



Артемий Панарин – отличный хоккеист, который всего в этой жизни достиг своим трудом и талантом. Хочется, чтобы у этого нападающего всё получилось в «Рейнджерс», где он наверняка будет общаться с местными журналистами исключительно на хоккейные или околохоккейные темы. Пока же констатируем факт: Панарин стал звездой Интернета (но никто не говорит, что это плохо!) и самым обсуждающим игроком за последнее время. Шутка ли, но в тень на фоне Панарина ушёл даже Александр Овечкин. Давно ли такое было?