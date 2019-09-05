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Антти Ниеми пропустил семь шайб за два матча

Антти Ниеми пропустил семь шайб за два матча
Лев Лукин
Обладатель Кубка Стэнли не тянет уровень КХЛ. Ниеми забивают, как хотят
Кажется, «Йокерит» серьёзно ошибся с вратарём.
Хоккей / КХЛ 0

В межсезонье «Йокерит» совершил одну из самых громких сделок в КХЛ – в клуб из Хельсинки приехал Антти Ниеми. Он никогда не был супертоповым вратарём, но сумел заработать себе имя в мировом хоккее. Многие помнят Ниеми по «Сан-Хосе», где он сменил Евгения Набокова в роли основного голкипера, или по «Далласу» — там финн делил место в рамке с соотечественником Кари Лехтоненом. Но высшая точка карьеры Ниеми – второй заокеанский сезон в «Чикаго». Тогда Антти вытеснил Кристобаля Юэ из ворот «Блэкхоукс» в плей-офф и выиграл с «чёрными ястребами» Кубок Стэнли.

Антти Ниеми
Антти Ниеми
Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Стать успешным вратарём на долгие годы Ниеми не удалось. После «Сан-Хосе» уровень его игры стал падать, уже в «Далласе» статистика финна была крайне слабой, а в сезоне-2017/18 Ниеми сменил три клуба («Питтсбург», «Флорида» и «Монреаль»), причём «пингвины» и «пантеры» выставляли его на драфт отказов. Эту же процедуру едва не повторил и «Монреаль», но абсолютного рекорда не случилось.

Вратарь «Монреаля» Ниеми мог быть выставлен на драфт отказов третий раз за сезон

В результате Ниеми провёл ещё один сезон в «Канадиенс» за спиной Прайса, показывая отвратительные цифры статистики (КН 3,78 и 88,7% ОБ в 17 матчах, куда это вообще годится в НХЛ?), а летом ожидаемо покинул лучшую лигу мира.

35-летнего Ниеми приютил «Йокерит». «Шуты» даже разорвали контракт с Райаном Запольски (американец провалился в прошлом сезоне) ради обладателя Кубка Стэнли, при этом в команде остался Янис Калниньш. Но главную ставку «Йокерит» сделал именно на Ниеми. И как оказалось – очень зря.

В первых двух матчах регулярки КХЛ Ниеми наглядно показал, из-за чего в последних энхаэловских сезонах его гоняли с уэйвера на уэйвер. Тяжёлый, неповоротливый, неподвижный вратарь с запоздалой реакцией – таким Ниеми предстал на льду «Хартвалл-Арены» в поединках «Йокерита» с «Авангардом» и «Ак Барсом».

В матче с омским клубом было ещё ничего. За первый гол Алексея Потапова Ниеми не предъявишь – подставление клюшки прямо на пятачке практически снимает с голкипера всю ответственность за пропущенную шайбу. Но второй гол Коди Франсона – что это было? Понятно, что случился рикошет, но шайба пикировала в ворота целую вечность, а Ниеми вместо неё «выловил мышь».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

Одна голевая ошибка за матч – бывает с каждым, хотя именно этот гол в итоге и стал победным. Но в игре с «Ак Барсом» стало уже чётко понятно, что Ниеми в КХЛ пока совсем не тянет.

К шайбе Галиева придираться не будем — Станислав нанёс идеальный бросок в притирку со штангой.

Но затем – второй гол Эмиля Галимова. Защитник Эронен сумел частично заблокировать бросок казанского форварда, но Ниеми перемещался вдоль линии с такой скоростью, будто он на матче ветеранов, и шайба зашла в ворота.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В начале второго периода Ниеми прошил простым броском Патрис Кормье. Финский голкипер всё видел, но очень поздно выбросил ловушку.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В середине матча совсем уж издевательскую шайбу организовал Кирилл Петров. Снова несложный бросок с приличной дистанции – в этот раз Ниеми пропустил между ног.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В третьем периоде Ниеми пропустил пятый раз после выхода с ним один на один Джастина Азеведу. Канадец не приложил никаких усилий, чтобы раскачать финна, а тот как-то обречённо сделал одно движение и просто плюхнулся на лёд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Йокерит», конечно, ужасающе сыграл в обороне, а «Ак Барс» был великолепен в нападении, но что случилось с опытным Ниеми? Такое ощущение, будто перед матчем с казанцами финн разгружал мешки с цементом, и у него просто не осталось сил двигаться. В воротах Антти перемещался с такой грацией, словно он впервые в жизни надел тяжёлую вратарскую амуницию.

Интересно, что в игре с «Ак Барсом» Лаури Марьямяки не выпустил на лёд Калниньша, хотя Ниеми откровенно «сливал» для «Йокерита» этот поединок. Следующий матч в старте просто обязан начать латвийский кипер, а Ниеми нужно как-то набирать форму через тренировки. Пока у обладателя Кубка Стэнли в КХЛ всё очень плохо.

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