Обладатель Кубка Стэнли не тянет уровень КХЛ. Ниеми забивают, как хотят

В межсезонье «Йокерит» совершил одну из самых громких сделок в КХЛ – в клуб из Хельсинки приехал Антти Ниеми. Он никогда не был супертоповым вратарём, но сумел заработать себе имя в мировом хоккее. Многие помнят Ниеми по «Сан-Хосе», где он сменил Евгения Набокова в роли основного голкипера, или по «Далласу» — там финн делил место в рамке с соотечественником Кари Лехтоненом. Но высшая точка карьеры Ниеми – второй заокеанский сезон в «Чикаго». Тогда Антти вытеснил Кристобаля Юэ из ворот «Блэкхоукс» в плей-офф и выиграл с «чёрными ястребами» Кубок Стэнли.

Антти Ниеми Фото: Jonathan Daniel/Getty Images

Стать успешным вратарём на долгие годы Ниеми не удалось. После «Сан-Хосе» уровень его игры стал падать, уже в «Далласе» статистика финна была крайне слабой, а в сезоне-2017/18 Ниеми сменил три клуба («Питтсбург», «Флорида» и «Монреаль»), причём «пингвины» и «пантеры» выставляли его на драфт отказов. Эту же процедуру едва не повторил и «Монреаль», но абсолютного рекорда не случилось.

Вратарь «Монреаля» Ниеми мог быть выставлен на драфт отказов третий раз за сезон

В результате Ниеми провёл ещё один сезон в «Канадиенс» за спиной Прайса, показывая отвратительные цифры статистики (КН 3,78 и 88,7% ОБ в 17 матчах, куда это вообще годится в НХЛ?), а летом ожидаемо покинул лучшую лигу мира.



35-летнего Ниеми приютил «Йокерит». «Шуты» даже разорвали контракт с Райаном Запольски (американец провалился в прошлом сезоне) ради обладателя Кубка Стэнли, при этом в команде остался Янис Калниньш. Но главную ставку «Йокерит» сделал именно на Ниеми. И как оказалось – очень зря.



В первых двух матчах регулярки КХЛ Ниеми наглядно показал, из-за чего в последних энхаэловских сезонах его гоняли с уэйвера на уэйвер. Тяжёлый, неповоротливый, неподвижный вратарь с запоздалой реакцией – таким Ниеми предстал на льду «Хартвалл-Арены» в поединках «Йокерита» с «Авангардом» и «Ак Барсом».



В матче с омским клубом было ещё ничего. За первый гол Алексея Потапова Ниеми не предъявишь – подставление клюшки прямо на пятачке практически снимает с голкипера всю ответственность за пропущенную шайбу. Но второй гол Коди Франсона – что это было? Понятно, что случился рикошет, но шайба пикировала в ворота целую вечность, а Ниеми вместо неё «выловил мышь».

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Одна голевая ошибка за матч – бывает с каждым, хотя именно этот гол в итоге и стал победным. Но в игре с «Ак Барсом» стало уже чётко понятно, что Ниеми в КХЛ пока совсем не тянет.

К шайбе Галиева придираться не будем — Станислав нанёс идеальный бросок в притирку со штангой.



Но затем – второй гол Эмиля Галимова. Защитник Эронен сумел частично заблокировать бросок казанского форварда, но Ниеми перемещался вдоль линии с такой скоростью, будто он на матче ветеранов, и шайба зашла в ворота.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В начале второго периода Ниеми прошил простым броском Патрис Кормье. Финский голкипер всё видел, но очень поздно выбросил ловушку.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В середине матча совсем уж издевательскую шайбу организовал Кирилл Петров. Снова несложный бросок с приличной дистанции – в этот раз Ниеми пропустил между ног.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В третьем периоде Ниеми пропустил пятый раз после выхода с ним один на один Джастина Азеведу. Канадец не приложил никаких усилий, чтобы раскачать финна, а тот как-то обречённо сделал одно движение и просто плюхнулся на лёд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

«Йокерит», конечно, ужасающе сыграл в обороне, а «Ак Барс» был великолепен в нападении, но что случилось с опытным Ниеми? Такое ощущение, будто перед матчем с казанцами финн разгружал мешки с цементом, и у него просто не осталось сил двигаться. В воротах Антти перемещался с такой грацией, словно он впервые в жизни надел тяжёлую вратарскую амуницию.



Интересно, что в игре с «Ак Барсом» Лаури Марьямяки не выпустил на лёд Калниньша, хотя Ниеми откровенно «сливал» для «Йокерита» этот поединок. Следующий матч в старте просто обязан начать латвийский кипер, а Ниеми нужно как-то набирать форму через тренировки. Пока у обладателя Кубка Стэнли в КХЛ всё очень плохо.