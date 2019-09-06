Революция от ЦСКА и споры об аренде. Главные итоги совета директоров КХЛ

6 сентября в Москве на очередном общем собрании участников ООО «КХЛ» был избран новый состав совета директоров, в который вошёл первый вице-президент и генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов. Председателем совета директоров остался Геннадий Тимченко.

Геннадий Тимченко единогласно переизбран председателем совета директоров КХЛ

В рамках собрания был утверждён годовой отчёт общества за 2018 год и рассмотрен вопрос распределения чистой прибыли. Рассказываем о других главных новостях, предоставленных президентом лиги Дмитрием Чернышенко и представителями команд.

Революционное предложение от ЦСКА

Перед пресс-конференцией Чернышенко с революционным предложением выступил президент ЦСКА Игорь Есмантович. «Армейский» клуб предложил увеличить количество легионеров в заявке на сезон до семи.



«Мы предлагаем увеличить лимит на легионеров с пяти до семи человек. Из них один будет вратарём. И самое главное — чтобы «лимитчик» тоже мог быть иностранцем. Из североамериканской, швейцарской, немецкой, любой другой лиги, но который будет соответствовать уровню команды и повысит определённый интерес. Пусть за рубежом почувствуют, что мы тоже можем переманивать к себе хороших хоккеистов, которым 18-20 лет», — сказал Есмантович.

ЦСКА предложил увеличить лимит на легионеров в КХЛ до семи человек

«Должна быть большая база игроков, которая позволяла бы сделать выгодной конкуренцию для интересов страны. Понятно, что мы подчиняемся законам России, установленным Минспорта. Его представители входят в совет директоров КХЛ. Они всё слышали, посмотрим на реакцию. Доводы приводились интересные. В том числе то, что таланты и западных и североамериканских лиг могли бы играть в России», — ответил Чернышенко на идею Есмантовича.

Аренде игроков быть, как и жёсткому потолку зарплат

Следом президент КХЛ рассказал об итогах работы трёх рабочих групп, рассматривавших предложения по изменению регламента.



«Было три рабочие группы. Первая группа была по рассмотрению вариантов расширения лиги. Как идея рассматривалось создание дополнительных дивизионов – Дальневосточный и Западно-Европейский. Смотрели разные алгоритмы и рассматривался вариант, при котором дивизионы могли бы играть друг с другом только при выходе в плей-офф. В результате подавляющее число участников рабочей группы решило, что спортивный принцип игры «каждый с каждым» важнее, чем экономия на перелётах. Пока ничего менять не будем. Посмотрим, что будет дальше.



Также была рабочая группа по аренде хоккеистов. Нам нужны одинаковые правила для всех. Лига тщательно следит и видит все сомнительные переходы. Иногда нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде. Если есть такая деятельность, значит надо создать чёткие правила и разработать ограничения. Всё это надо проработать. Нужны чёткие правила — срок аренды, какое количество игроков в аренде. К следующему заседанию эти вопросы будут вынесены. Легальной аренде быть. Если бардак нельзя победить, значит его нужно возглавить.

И третья рабочая группа смотрела введение пола заработной платы. Этот сезон заключительный, когда потолок зарплат у нас мягкий. Со следующего сезона вводится жёсткий потолок и жёсткий пол зарплат. Это решение принято. Нам поручено разработать регламент, который предусматривает поэтапное введение пола. Через год будет 30% от потолка зарплат, а дальше он будет увеличиваться. Пол будет подпирать потолок с тем, чтобы коридор финансовых возможностей всё больше становился одинаковым. Верим, что введение потолка и пола зарплат позволят понизить затраты на переплачиваемых игроков», — подвёл итог работы Чернышенко.

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Доходы лиги растут пятый сезон подряд

Также Чернышенко рассказал, что доходы Континентальной хоккейной лиги продолжают расти на протяжении пяти сезонов кряду.



«Лига продолжает развиваться и является финансово устойчивой. Мы пятый сезон подряд показываем рост наших доходов и чистой прибыли. Поэтому, когда я говорю, что лига в отличной форме – это не пустые слова. Рост показателей идёт по многим направлениям. Он выше, чем рост экономики в тех странах, где КХЛ представлена.



Мы продолжаем придерживаться семилетней стратегии, где мы каждый год на восемь процентов увеличиваем распределение доходов между клубами от телевизионных прав. В этом году КХЛ выплатит клубам 419 млн рублей. Мы считаем, что это отличный результат. При том, что стоимость ТВ-прав продолжает расти, но растёт и глобальная телевизионная аудитория, которая потребляет наш продукт.



Всего за прошлый сезон лига получила 3,6 млрд рублей. Это больше, чем мы планировали. Очень приятно, что в первую очередь это происходит за счёт нашей коммерческой деятельности. Подросли поступления от букмекеров, доходы от спонсоров также выросли на 15%», — отметил Чернышенко.

ЦСКА – лидер по доходу от КХЛ

Совет директоров КХЛ утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав.



Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне-2014/15.

Порядок распределения доходов от ТВ-прав между клубами строится следующим образом:



· Принцип участия в чемпионате — 30%

· Принцип телеспроса – 40%

· Спортивный принцип – 30%



Благодаря сверхудачному выступлению в прошлом сезоне «армейский» клуб стал лидером в списке получателей доходов, практически вдвое опередив «Йокерит» и на 43% финалиста Кубка Гагарина – «Авангард». Омичи, выйдя в финал, также более чем вдвое увеличили свои доходы по этой статье по сравнению с прошлым сезоном (31,398,918 руб. против 15,493,453 руб.).



Топ-3 в списке получателей доходов:



· ЦСКА – 72,548,650 руб.

· «Йокерит» – 39,402,200 руб.

· «Авангард» – 31,398,918 руб.

«Матчи в Шэньчжэне – форменное безобразие. «Куньлунь» оштрафован»

Не осталась незамеченной и отвратительная организация клубом «Куньлунь Ред Стар» вынесенных матчей с «Салаватом Юлаевым» в Шэньчжэне. КХЛ оштрафовала китайский клуб.

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«Мы считаем это форменным безобразием, которое не соответствует статусу великой спортивной державы, которой является Китай. Клуб оштрафован за ту игру, это было нарушение регламента. Это касалось и отсутствия закладных, и не закрывающихся калиток, и других проблем.



Конечно, нас совершенно не устраивает посещаемость, она портит всё впечатления от тех успехов, которые есть у других клубов. Мы понимаем, что это временные трудности китайской команды, которая скитается без своей домашней арены. Плюс это наложилось на официальные праздники, которые были в Китае. Надеемся, что «Куньлунь», как они заверяют, на играх в Пекине такого не допустит», — заявил Чернышенко.

Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.

Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о трагически погибшем «Локомотиве»



В завершении президент КХЛ рассказал и о траурных мероприятиях 7 сентября — в годовщину трагической гибели ярославского «Локомотива». Команда разбилась 7 сентября 2011 года под Ярославлем.



«Завтра восемь лет со дня гибели «Локомотива». КХЛ и клубы проведут мероприятия. Все матчи завтрашнего дня начнутся с минуты молчания. Светлая память ребятам», — сказал Чернышенко.