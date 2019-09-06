«Динамо» сделало Знарку плохо. Забыло его и обыграло «Спартак»

«Динамо» — лидер Запада, но никак не фаворит дерби

Московское «Динамо» к дерби с принципиальным соперником подошло в хорошем настроении. На старте чемпионата одержаны две трудовые победы – последовательно были обыграны «Торпедо» и минское «Динамо». Причём в обеих встречах бело-голубым приходилось отыгрываться, а автором победной шайбы неизменно становился Вячеслав Кулёмин. В итоге после пяти игровых дней регулярного чемпионата именно команда Владимира Крикунова занимала первое место в Западной конференции КХЛ.

«Спартак» в первой игре сезона в овертайме обидно проиграл рижскому «Динамо». Судьбу встречи решила досадная ошибка вратаря команды Никиты Беспалова. Российский вратарь переоценил свои спринтерские навыки и пропустил нелепый гол от Картера Эштона. Команда Олега Знарка сполна реабилитировалась через дня в Ярославле, испортив дебют в КХЛ Крэйгу Мактавишу. Четыре шайбы за пять минут в середине второго периода и «контрольный» выстрел в исполнении Ильи Талалуева не оставляли никаких сомнений – «Спартак» к дерби готов.

Четыре гола «Спартака» за 5 минут! Знарок показал канадцу русский хоккей Красно-белые начали за упокой, но затем знатно покуражились в Ярославле.

«Мы ещё не совсем вышли из-под нагрузок. В первом матче в третьем периоде начали играть, сегодня уже во втором, в следующем уже три периода будем играть», – обещал Знарок перед матчем с «Динамо».

Свои среди чужих – чужие среди своих

Вывеска «Динамо» – «Спартак» всегда привлекала к себе особое внимание. А на этот раз матч и вовсе имел повышенное значение для болельщиков обеих команд. Олег Знарок и Харийс Витолиньш, дважды приводившие бело-голубых к победе в Кубке Гагарина, впервые в московском дерби оказались по красно-белую сторону баррикад. Да, формально команды уже встречались в ходе предсезонной подготовки, но ничто не может сравниться с официальным матчем. Болельщики «Динамо» с трудом приняли работу тандема в СКА, и вот новый удар, да ещё и гораздо большей силы. Не секрет, что именно «Спартак» является главным раздражителем для любого поклонника бело-голубой команды.

«Из «Динамо» не уходил, меня убрали. В СКА получаю меньше» «Был волком, стал добычей», — гласил баннер болельщиков «Динамо». Но Олег Знарок видит это по-другому.

Ещё одной интригой противостояния стало количество «бывших», от которого могло легко зарябить в глазах. Дмитрий Вишневский и Денис Кокарев дважды выигрывали с «Динамо» Кубок Гагарина, Яков Рылов провёл в клубе семь сезонов, Мартиньш Карсумс за пять лет в бело-голубом стане стал настоящим любимцем болельщиков. Каспарс Даугавиньш и Артём Фёдоров так же были далеко не на последних ролях в «Динамо». Геннадий Столяров и вовсе является выпускником СДЮШОР «Динамо», а ведь были ещё и Антон Злобин с Александром Кутузовым.

«На самом деле в «Спартаке» сейчас много людей, которые раньше работали в «Динамо». Не только в тренерском штабе, но и среди персонала. Да и полевых игроков, выступавших прежде за нашу команду, среди красно-белых немало. Прямо этакий фарм-клуб «Динамо». Только для более старших хоккеистов», — справедливо подметил голкипер динамовцев Иван Бочаров, предвкушая первое дерби сезона.



Однако и в «Динамо» не обошлись без экс-игроков «Спартака». Михаил Григорьев, ещё в прошлом сезоне дрался в красно-белой форме с тогдашним капитаном бело-голубых Ильёй Никулиным, а теперь без 28-летнего защитника уже невозможно представить оборону «Динамо». Да и нынешний центральный нападающий второго звена бело-голубых Игорь Полыгалов начинал свой путь в КХЛ с игры за «Спартак».

«Спартак» — «Динамо» М: Григорьев и Никулин устроили шикарную драку

Не будем забывать и об ещё одном двукратном чемпионе России в составе «Динамо» Максиме Соловьёве, который теперь помогает Знарку на тренерском мостике «Спартака». И даже тут не обошлось без любопытных пересечений. Брат Максима Денис в межсезонье завершил судейскую карьеру и стал администратором московского «Динамо».

Массовые перестановки в составах

По сравнению с матчем с минчанами Крикунов произвёл несколько перестановок в составе – во второе звено вернулись пропускавшие предыдущий матч Полыгалов и Микс Индрашис. В первом звене появился Даниил Тарасов, вытеснивший оттуда Андре Петерссона. Этот ход Крикунова не вызвал ни капли удивления. Матч с белорусскими одноклубниками откровенно не удался шведскому нападающему, и место в звене Шипачёва Петерссон потерял ещё в ходе того матча. Также Кирилл Лямин заменил в роли седьмого защитника Дмитрия Огурцова.

В свою очередь вновь вне заявки остались Андрей Алексеев и Владимир Брюквин. От Алексеева и Брюквина тренеры «Динамо» в этом сезоне ждали прогресса и выхода на ведущие роли, а получили неудачную предсезонную подготовку и неубедительную игру на старте чемпионата.



Тренерский штаб «Спартака» предпринял четыре изменения: не приняли участие в игре Кутейкин, Евгений Кулик, Максим Цыплаков и Егор Круженков. Вместо них заявлены Руслан Педан, Кутузов, Кокарев и Захар Шабловский.

Рылов сыграл за «Спартак». А потом ещё и за «Динамо»

Главным действующим лицом первого периода стал Рылов. Сначала защитник «Спартака» открыл счёт в матче, удачно подключившись к позиционной атаке. Красно-белые в этот момент играли на отложенном штрафе. Патрик Херсли зарядил от синей линии, шайба от борта отскочила к Рылову, который с близкого расстояния пробил Бочарова.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Спартака».

Однако следующие смены у Якова явно не задались. Сначала опытный защитник заработал удаление за задержку шайбы, а затем нарушил правила выхода на лёд со скамейки штрафников. Рылов дотронулся до шайбы, ещё не коснувшись льда двумя конькам, за что был вновь наказан малым штрафом. На сей раз динамовцы «Спартак» не простили. Михал Чайковски щёлкнул от синей линии, динамовцы выиграли борьбу на пятаке, шайба отскочила к Юусо Хиетанену, который поразил нижний угол ворот Никиты Беспалова.

Идеальный Хиетанен

Второй период прошёл в обоюдных атаках с небольшим перевесом хозяев льда. Команды обменивались опасными выпадами, поочерёдно упуская опаснейшие моменты для взятия ворота. Сначала Шипачёв и Яшкин не сумели «закопать» шайбу в ворота после наброса Тарасова, а затем Злобин рванул по центру и с кистей бросил в верхний угол — динамовцев выручила крестовина. Следом команды по разу не использовали численный перевес – удачно действовали Бочаров и Беспалов.



Под занавес отрезка динамовцам удалось прибрать инициативу к своим рукам. Индрашис, Петерссон и Афиногенов последовательно создавали угрозу воротам «Спартака», но Беспалов всякий раз был на высоте. Особенно здорово страж ворот гостей сыграл, нейтрализуя бросок Петерссона.



Все голы в матче были заброшены в большинстве. В третьем периоде команды снова обменялись голами. Динамовцы выиграли вбрасывания, прошла передача на синюю линию, Чайковски принял шайбу и щёлкнул в угол — Беспалов не дотянулся. Спустя минут Херсли восстановил равновесие – ему помог рикошет.



А в овертайме снова бросил Хиетанен. Бело-голубые закрепились в зоне. Шипачёв сделал передачу в центр зоны, Юусо мощно бросил в касание, а шайба после рикошета влетела в ворота «Спартака»!



«Динамо» выигрывает первое дерби сезона и сохраняет лидерство на Западе. Им больше не нужен Знарок – у них и так всё хорошо.