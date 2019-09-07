«Самый тяжёлый день в истории спорта». Что писали в мире о гибели «Локомотива»

Восемь лет назад над Туношной оборвались жизни игроков команды «Локомотив». Вести о трагедии моментально разлетелись по всему свету – за ярославцев играли не только русские, но и хоккеисты из других стран. Руслан Салей, Йозеф Вашичек, Стефан Лив, Карлис Скрастиньш и многие другие. Для многих тренеров и хоккеистов эта трагедия стала личной – они знали, дружили, играли в одних командах с погибшими. «Чемпионат» рассказывает, что писали за рубежом в первые дни после авиакатастрофы.

«Эта трагедия случилась за тысячи миль от наших домашних арен, но это катастрофическая потеря для всего хоккейного мира, включая семью НХЛ, которая потеряла так много отцов, сыновей, партнёров по команде и друзей, которые раньше блистали в нашей лиге. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Клубы НХЛ тоже не остались в стороне. «Каролина» решила провести сезон-2011/12 с нашивкой «63» в честь Йозефа Вашичека, «Сент-Луис» — «38» в честь Павола Демитры и Игоря Королёва, а также сделала памятную роспись в холле арены. Похожие мероприятия прошли и в других клубах — «Детройте», «Нью-Джерси», «Анахайме»… А игроки клеили себе на шлемы эмблему «Локомотива».

Вражда подождёт

«Питтсбург» и «Вашингтон» — дома двух главных российских звёзд НХЛ Евгения Малкина и Александра Овечкина, на время забыли о непримиримой вражде и объединились общей целью. Игроки команд провели очный матч регулярного чемпионата со специальными нашивками, памятные майки затем были проданы на аукционе, а жёны игроков команд продавали памятные браслеты. Все собранные средства пошли семьям игроков, тренеров и персонала «Локомотива». Малкин до сих пор носит браслет «Локомотива», а Овечкин и сейчас играет в нагруднике с нашивкой «Локомотива».

«Это самый тяжёлый день в истории спорта. Это трагедия не только для России, в составе «Локомотива» были игроки и тренеры десяти стран», — отметил президент ИИХФ Рене Фазель.

Игроки всего мира один за другим выражали соболезнования в соцсетях. Что тут можно было написать? Шок, боль от потери друзей и близких… Болельщики чтили память погибших – около арены в Тренчине зажигали свечи в честь Павола Демитры, в Чехии люди собирались на площади старого города в Праге, чтобы вместе попрощаться с Йозефом Вашичеком, Карелом Рахунеком и Яном Мареком. В Ярославле люди несли цветы к арене «Локомотива», сотни церквей проводили поминальные службы.

Письмо от «Манчестер Юнайтед»

Даже в Англии – совершенно не хоккейной стране, не остались в стороне от трагедии. Кто-то ездил в Ярославль на учёбу, кто-то посещал там друзей, кто-то жил и работал. «Я год прожил в Ярославе, не раз бывал на матчах «Локомотива», особенно запомнился сезон, когда они вышли в финал Кубка Гагарина. Я был потрясён случившимся, следил за командой и когда вернулся в Англию», — приводит BBC слова британского болельщика Джима Грина.

Взлетел и через несколько секунд разбился. События 7 сентября 2011 года Шесть лет назад в 16:00 под Ярославлем разбился самолёт Як-42, в котором находились хоккеисты, тренеры и персонал «Локомотива».

«Манчестер Юнайтед» отправил президенту «Локомотива» письмо со словами соболезнования. В клубе АПЛ не понаслышке знают, что такое авиакатастрофы. В 1958 команда возвращалась с матча Кубка европейских чемпионов в Белграде – самолёт попал в снежную бурю и потерпел крушение. 23 человека погибли, в том числе восемь игроков «Манчестера». «С великой грустью пишу, чтобы выразить соболезнования в связи с трагической кончиной команды. Мы были шокированы новостями, они всколыхнули ужасные воспоминания о нашей собственной трагедии в Мюнхене. Надеюсь, вам придаст сил то, что со временем, с решимостью и поддержкой тех, кто остался в клубе, «Локомотив» оправится и будет построен заново в память о тех, кто погиб», — написал исполнительный директор клуба Дэвид Гилл.

Фото: theguardian.com

«Эта катастрофа окажет серьёзное влияние на русский хоккей»

Как и у нас, на Западе писали о том, что происходило во время трагедии, публиковали списки умерших и рассказывали об Александре Галимове – единственном из команды, кто на тот момент ещё находился в живых.

Многие акцентировали внимание на проблемах российской авиации. «Один полицейский рассказал нам, что видел крушение. По его словам, самолёт упал, едва взлетев, и он видел «огонь высотой с девятиэтажный дом». В России существуют проблемы с авиабезопасностью. В этом июле на севере страны разбился пассажирский самолёт, погибло 44 человека», — писал BBC.

«Толпы полицейских и спасателей бросились к Туношне, захудалой деревушке с церковью на берегу Волги. Флотилия лодок прочёсывала воду в поисках тел. Людям тяжело было поднимать из воды большие, сильные тела атлетов и тащить их на носилках по крутому глинистому берегу. Местная жительница Ирина рассказывает: «Я увидела, как самолёт задрожал, было понятно, что что-то пошло не так. Потом я видела, как тела вытаскивают на берег. Некоторые до сих пор сидели в креслах, пристёгнутые ремнями», — писал ESPN.

«На этой неделе в Ярославе должен пройти международный форум, на который должны собраться главы разных государств. Россия надеялась представить Ярославль современным и процветающим городом, так что удар от катастрофы стал ещё более сокрушительным», — отмечало издание.

Тот самый «Локомотив». Сегодня в КХЛ играют ради них Мы помним.

«Вероятно, эта катастрофа окажет серьёзное влияние на русский хоккей. «Локомотив» трижды становился чемпионом России, последний раз в 2003 году. Он стоял в авангарде перестройки российского хоккея, которая начались с образования КХЛ в 2008 году. Команда проиграла в седьмом матче финала в первом сезоне и с тех пор была одним из главных претендентов на Кубок. Бизнесмены-миллиардеры и госкомпании, как «Газпром», вливают в лигу огромные деньги, улучшают арены и поднимают зарплаты, пытаясь сохранить своих игроков и привлечь звёзд и тренеров из Северной Америки и Европы. Катастрофа может заставить этих звёзд пересмотреть свои решения», — писал The New York Times.