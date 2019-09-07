Уволить Яндача ради Воробьёва. В Чехии считают, что «Магнитка» искала повод

Отставка Йозефа Яндача с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга», случившаяся вечером 6 сентября, стала главным предметом обсуждений в субботу.

Рекорд Минска никто не побьёт

Чешский специалист не смог побить антирекорд КХЛ по скорости увольнения со своего поста — Яндач был отправлен в отставку на шестой день после начала сезона, отработав только 5 полных дней после начала регулярки.

Рекорд по скорости увольнения принадлежит минскому «Динамо» и Полу Гарднеру — побить это «достижение» невозможно. Гарднер был назначен в «Динамо» перед первым сезоном КХЛ летом 2008 года после того, как команда была сформирована под участие новой лиге. 29 июля американца отправили в отставку, которая частично была связана с семейными обстоятельствами. Сам специалист, как писали тогда минские журналисты, испытал серьёзный шок, узнав об увольнении.



Что же касается отставок, произошедших уже после начала сезона, то здесь Яндач стал рекордсменом. Ранее этот рекорд принадлежал тренеру «Кузни» Николаю Соловьёву (6 дней), который три года назад проработал те же 3 матча, что и чех, но набрал на одно очко больше.

Тренеры-иностранцы пудрят мозги нашим клубам. Первого уже раскусили А ведь мы предупреждали, что от Яндача и Мактавиша толку не будет.

«Металлург» сразу хотел пригласить Воробьёва?

Примечательно, что за Яндача не особо вступились даже чешские средства массовой информации, которые внимательно изучили предсезонный рейтинг «Чемпионата» и удивлялись тому, что вероятность отставки Яндача составляет 80%.

«Всё, на выход. Тренер Яндач больше не возглавляет «Металлург». Его отставка стала самой быстрой в истории КХЛ (здесь чешские коллеги ошибаются. — Прим. «Чемпионата»). В понедельник он проиграл СКА, в среду выиграл у Череповца, в пятницу потерпел поражение от «Витязя», а затем услышал, что должен покинуть свой офис. Его преемником является Илья Воробьёв, который был свободен с июля, когда его освободили от поста главного тренера сборной России.

Заранее было известно, что во второй сезон ему будет намного сложнее. В первый год работы Яндача команда не строила никаких больших целей. Второй сезон — это уже была старая «Магнитка» с великими задачами. Виктор Рашников, самый влиятельный человек в клубе, ясно заявил: сезон начинается матчем со СКА, и хорошо было бы, если бы «Металлург» играл с питерцами в финале. Чешский тренер был уволен при первой же возможности. Два поражения после трёх матчей? До свидания. Российский портал «Чемпионат» предполагал, что шансы на отставку Яндача по ходу сезона составляют 80%. Этот прогноз сбылся.

Руководство «Магнитки» не уволило Яндача весной, хотя команда вылетела в первом раунде плей-офф, что стало худшим результатом за 6 лет. Три матча нового сезона и хватит? Есть версия, что «Металлург» просто не хотел терять возможность приглашения Воробьёва, с которым команда стала обладателем Кубка Гагарина в 2016 году», — пишет обозреватель Isport.cz Павел Рышавы.

«Мы вернулись к старой схеме»

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал увольнение Йозефа Яндача с поста главного тренера. Новым наставником клуба будет Илья Воробьёв.

«Руководством клуба было принято такое решение, мы вернулись к прежней схеме. В жизни такое бывает. Почему выбор снова пал на Илью Воробьёва? Потому что мы так решили с президентом клуба. Йозефу Яндачу объявили об отставке вчера, сразу после матча с «Витязем». Что касается тренера Виктора Козлова, то остаётся не только он, а весь тренерский штаб, за исключением Яндача», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.