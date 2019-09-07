Они возрождали «Локомотив». Приёмные сыновья Ярославля

Практически сразу же после трагедии 7 сентября пошли разговоры о том, что «Локомотив» надо немедленно возрождать. Разговоры переросли в уверенность – уже 8 сентября Александр Медведев, бывший тогда президентом КХЛ, говорил: «Руководство лиги скорбит о трагедии и считает, что «Локомотив» должен быть сохранён и восстановлен. И ярославский клуб будет реанимирован!».

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Варианты возрождения и заявка в ВХЛ

КХЛ предложила взять на себя финансирование команды, но надо было где-то брать игроков. Было два варианта – собрать команду из собственной молодёжи и провести драфт, на котором каждый клуб КХЛ передал бы ярославцам по одному игроку. Оба варианта были отвергнуты, как и моментальное возвращение в КХЛ. В Ярославле решили не форсировать события и провести год в ВХЛ: «Мы в клубе твёрдо решили, что будем создавать команду по тем же принципам, что проповедовали раньше. Кроме игровых качеств каждого хоккеиста большое значение для нас имеют человеческие качества ребят. Также будем огромное внимание уделять молодёжи: как воспитанникам клуба, так и приезжающим из других команд. В этом сезоне мы формируемся исключительно за счёт молодёжи. До 1 января мы можем пригласить по одному хоккеисту в возрасте до 22 лет из любого клуба КХЛ. Подчеркну, что каждый игрок переходит к нам добровольно, без малейшего намёка на какое-либо давление», — рассказал президент клуба Юрий Яковлев в конце ноября 2011-го.



Тренером назначили Петра Воробьёва, а команду в основном собирали из собственной молодёжи – с ними специалист был прекрасно знаком. Было и несколько новобранцев. Многие из них стали для ярославской команды приёмными сыновьями и внесли большой вклад в возрождения «железнодорожников».

Что стало с новобранцами «Локомотива»

Защитники: Егор Яковлев («Ак Барс»), Павел Коледов («Сибирь»), Егор Мартынов («Трактор»), Илья Любушкин («Металлург» Нк), Андрей Конев («Трактор»), Роман Манухов («Автомобилист»)



Нападающие: Олег Яшин («Титан»), Владислав Картаев («Салават Юлаев»), Эмиль Галимов («Нефтехимик»), Даниил Апальков («Металлург» Мг), Рафаэль Ахметов («Лев»), Алексей Кручинин (СКА), Магомед Гимбатов («Молот-Прикамье»), Даниил Ердаков («Сокол»), Тимофей Танкеев («Клин»).



Команда была очень молодой – средний возраст меньше 21 года, только три игрока 22 лет. Приглашённые добровольцы сразу стали лидерами ярославцев в ВХЛ (дебютировала команда 12 декабря 2011-го). Олег Яшин и Рафаэль Ахметов стали лучшими бомбардирами, но надолго в Ярославе не задержались – в ВХЛ они были хороши, но на уровень топ-клуба КХЛ не тянули. То же самое можно сказать о защитнике Ердакове.



Алексей Кручинин заслужил признание болельщиков, под конец сезона стал капитаном команды и особенно ярко проявил себя в плей-офф. В «Локомотиве» он отыграет ещё три неполных сезона, после чего его и Егора Мартынова обменяют в «Трактор» на Петри Контиолу.

16.09.12. Чемпионат КХЛ сезона 2012/13. «Локомотив» (Ярославль) — «Атлант» (Московская область). Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Владислав Картаев задержался в Ярославле на восемь лет, и только в этом сезоне вернулся в родной «Салават Юлаев». Каких-то бомбардирских рекордов от него никогда не ждали, но он вписал своё имя в историю «Локомотива» не только тем, что стоял у истоков возрождения команды, но и голом в овертайме второго матча серии со СКА («Локомотив» тогда сравнял счёт в серии, а затем выиграл её 4-2).

Эмиль Галимов из «Нефтехимика» отыграл в команде шесть лет. Ещё в ВХЛ считался одной из главных надежд команды, игрой в Ярославе заслужил и несколько вызовов в сборную. В 2017 году нападающий вернулся в Татарстан – сначала играл за «Нефтехимик», в этом сезоне перешёл в «Ак Барс».

Егор Яковлев был самым первым новичком «Локомотива». Хоть он и провёл в команде только четыре года, но за это время вырос в одного из ведущих защитников, стал чемпионом мира, а затем серебряным призёром со сборной России. После этого Яковлев несколько лет провёл в СКА, выиграл Кубок Гагарина, олимпийское золото, на год съездил в НХЛ, а сейчас вернулся на родину, в «Магнитку». Добился большого прогресса и Илья Любушкин – в 2011-м ему было 17 лет, и он играл за «Локо», но уже в 19 габаритный хоккеист пробился в основной состав и прославился своей жёсткостью и могучим броском. После семи лет в «Локомотиве» он уехал в «Аризону».

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Из тех новичков до сих пор играет только Даниил Апальков – заводной, с бойцовским характером, без него уже невозможно представить нынешний «Локомотив». С сезона-2011/2012 по настоящее время он является лучшим бомбардиром команды, набрав 209 очков в 484 матчах.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Возвращение в КХЛ

Состав для КХЛ «Локомотив» собирал уже весной – подписывал контракты со свободными агентами. Здесь уже подбирали не только молодёжь на вырост, но и опытных хоккеистов с именем – Калюжного, Колесника, Козлова. Стаффан Кронвалль, пришедший из «Северстали», уже долгое время является капитаном команды, побил бомбардирский рекорд клуба среди легионеров, а в этом году подписал очередной контракт. Сергей Плотников пришёл из «Амура» и был одним из главных героев «Локомотива» на протяжении нескольких лет, особенно в плей-офф 2014 года. Егор Аверин сроднился с «Локомотивом» и является одним из лучших снайперов клуба и ассистентом капитана.



Подписания весной и летом 2012-го: Виталий Вишневский (СКА) и Дмитрий Коробов («Динамо» Мн), Виктор Козлов, Виталий Колесник (оба — «Салават Юлаев»), Алексей Калюжный, Егор Аверин (оба — «Авангард»), Микелис Редлихс («Динамо» Р), Роман Людучин («Спартак»), Сергей Плотников («Амур»), Дмитрий Клопов («Торпедо»), Петров, Александр Черников (оба – «Сибирь»), Михаил Пашнин (ЦСКА), Евгений Королёв («Нефтехимик»), Максим Трунёв («Северсталь»), Никлас Хагман («Калгари»), Стаффан Кронвалль («Северсталь»), Кёртис Сэнфорд («Коламбус»), Сами Лепистё («Чикаго»), Марк Флад («Виннипег»).

За своих парней Ярославский "Локомотив" вернулся в КХЛ. Без своих героев, но с памятью о них.

Но это всё – сухие цифры. А как тяжело было этим молодым ребятам зайти в раздевалку ушедшей на небо команды, которую в городе обожали. Занимать места Вашичека, Рахунека, Ткаченко, Галимова. Да, в Ярославе их встретили так же тепло – на первый матч собрался аншлаг, и бились они, не жалея сил, сыгрывались и действовали лучше с каждым матчем, вышли в плей-офф, дошли до второго раунда и бились на равных со всеми.

Стаффан Кронвалль. Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но вот – воспоминания одного из первых легионеров нового «Локомотива» Стаффана Кронвалля: «Трагедия повлияла и на всех новых игроков, это неизбежно. Новички спрашивают, на каком самолёте предстоит лететь, по какому маршруту, из какого аэропорта – того же самого или нет. Многие ребята живут в квартирах, где жили игроки того «Локомотива». Поначалу чувства были странные, я даже не хотел знать, кто здесь жил раньше. Никто не забудет эту трагедию, но для всеобщего блага надо двигаться дальше. Лучшее, что можно сделать, чтобы почтить память «Локомотива» — выиграть. Мы будем делать для этого всё возможное».