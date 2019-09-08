Бардак, который стоит возглавить. Почему аренда в КХЛ – абсолютное благо

«Иногда к нам попадают документы, свидетельствующие о скрытой аренде. Если есть такая деятельность, значит надо создать чёткие правила и разработать ограничения. Легальной аренде быть. Если бардак нельзя победить, значит, его нужно возглавить», — президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на совете директоров лиги показал, что он готов к правильным, хоть и непопулярным решениям. И это здорово. Легализация аренды в КХЛ станет показателем того, что лига готова развиваться не только слепо копируя принципы НХЛ, но и беря в расчёт особенности своей собственной системы.

Легальная аренда как русская альтернатива драфту

Пора уже официально признать, что мы не в Америке, и у нас собственный путь развития. В этом нет ничего плохого. Кто сказал, что модель НХЛ – единственно правильная в мире? За океаном ведь тоже долго учились на собственных ошибках, прежде чем создать близкую к идеальной организацию. Драфты юниоров, потолок зарплат, система контрактов, распределение доходов, хоккейные правила – все эти параметры НХЛ шлифовала не одно десятилетие, но даже сейчас там находятся недовольные. Периодически возникающая угроза локаута тому пример.

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В России всё по-другому. Спустя 11 лет с момента образования КХЛ мы пришли к необходимости введения потолка зарплат, и это нормальный срок созревания такого важного решения. Раньше КХЛ нужны были звёзды, громкие имена для популяризации, а с жёстким финансовым ограничением к нам ни за что бы не получилось заманить Яромира Ягра и Доминика Гашека, Илью Ковальчука и Алексея Яшина и других хоккеистов, которым, конечно, переплачивали, но на них ходил зритель. Сейчас в КХЛ пришли к идее выравнивания бюджетов, и это довольно смелое решение. Оно, вероятно, увеличит конкуренцию, но сделает лигу беднее на хоккеистов с именем. Но сейчас мы готовы пойти на это, чтобы возрос интерес к самому спортивному соревнованию.

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КХЛ пробовала и идею драфта, но сама же установила такие правила, которые превратили эту процедуру в фикцию. Команды просто защищали всех своих воспитанников, и они оставались в системе клуба. Для кого-то это было благом, но многие ребята просто упускали шанс заиграть на высоком уровне и тормозились в развитии. Лиге можно было проявить жёсткость, минимизировать количество «защит» и провести драфт почти в таком же виде, как за океаном.



Но нельзя не учитывать интересы клубов и национальные особенности. В Америке нет хоккейных школ при командах, условные «Питтсбург» или «Вашингтон» не выращивают собственную молодёжь со школьной скамьи. В России же некоторые клубы вкладывают много сил и средств в развитие юных талантов и, разумеется, не хотят терять своих ребят на драфте только потому, что «так принято в НХЛ». Нянчились и растили одни, а пользуются другие? Это нечестно, и президента «Локомотива» Юрия Яковлева прекрасно можно понять.

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Вероятно, ситуация бы разрешилась, если бы на драфт выходили исключительно хоккеисты из независимых школ. Проблема только в том, что таковых в России немного, и большая часть молодёжи всё-таки играет в системе клубов КХЛ. По крайней мере, в том возрасте, в котором ребята выходят на драфт.

Терять своих воспитанников задаром не хочется никому, поэтому в КХЛ реальной альтернативой драфту как раз и будет аренда. Не скрытая, а официально разрешённая. Преимущества очевидны. Во-первых, клубов никто не заставит расстаться с интересными молодыми хоккеистами раньше времени, как это было бы при насаждении на российскую почву североамериканских принципов драфта. Во-вторых, если игрок затормозился в развитии в своей родной команде, клуб сам может позволить ему сменить обстановку, но при этом не потерять на него права. Собственно, при скрытой аренде всё ровно так и происходит. В-третьих, команда-арендатор получит перспективного мотивированного хоккеиста, у которого появится шанс заиграть в ведущих звеньях этого клуба и гораздо быстрее вырасти, как игрок и личность. В ближайшей перспективе такой хоккеист поможет своей временной команде в достижении какой-либо локальной цели, а в долгосрочной — станет опорой для клуба-арендодателя. Проигравших в такой ситуации не будет.

Важный шаг к уважению своих контрактов

При этом аренда хороша тем, что может работать не только в этом направлении. Возможности её использования гораздо шире, чем просто замена драфту юниоров. Например, иногда топ-клубу следует не подписывать на полноценный контракт хоккеиста, сверкнувшего в составе середняка (или якобы обменивать его на «денежную компенсацию»), а взять его в аренду, чтобы понять его уровень в большой команде. И если он этот уровень не потянет, то легко сможет вернуться обратно в тот клуб, который владеет правами. Это будет гораздо честнее и правильнее, чем смешные разрывы соглашений по обоюдному согласию и те же обмены на деньги, которые давно должны быть искоренены в серьёзной лиге.

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Да и вообще, аренда необязательно должна быть привязана к молодым игрокам. Ничто не должно помешать клубам отдать во временное пользование другой команде хоккеиста любого возраста, если есть обоюдное желание. Ситуации бывают разные: игрок не вписался в систему тренера, возникли какие-то бытовые проблемы, но при этом есть шанс проявить себя в другой команде. Почему бы не воспользоваться институтом аренды? Если она поможет КХЛ уважительнее относиться к своим контрактам и убрать нелепые формулировки, с которыми клубы избавляются от не подошедших хоккеистов, то всем будет только лучше. Аренда станет дополнительным инструментом правового взаимоотношения между клубами, и в таком свете она выглядит крайне привлекательно.

Без чётких и адекватных правил идея провалится

При этом КХЛ нужно разработать чёткие правила аренды. Без их введения и жёсткого контроля за их соблюдением разумная и правильная идея может превратиться в очередную лазейку для клубов, которые в нашей лиге равнее других. Главный вопрос – срок аренды. Он не может быть меньше одного полноценного сезона, а также игрок ни при каких обстоятельствах не должен быть выдернут из клуба-арендатора по ходу чемпионата. Объясняем. Допустим, условный СКА отдаёт условного Данилу Галенюка в аренду в условный ХК «Сочи». Галенюк становится лидером обороны «леопардов» и перед дедлайном в СКА понимают, что Данила сможет помочь питерцам в плей-офф. Но правила лиги запрещают возвращать хоккеиста, отданного в аренду, по ходу чемпионата, и в играх на вылет Галенюк помогает именно «Сочи». Той команде, в которой он и разыгрался, благодаря меньшей конкуренции и тренерскому доверию. В межсезонье, пожалуйста, СКА может забрать хоккеиста обратно. Так будет честно.

Второй важный пункт – количество хоккеистов, которых можно отдать в аренду. Не должно получиться такого, что одна команда наберёт игроков на два состава, а потом рассуёт их по арендам. КХЛ должна проанализировать этот вопрос и установить определённую планку. Со стороны кажется, что трёх арендованных хоккеистов за сезон вполне будет достаточно.



Противники аренды считают, что её легализация приведёт к ещё большему расслоению между бедными и богатыми в КХЛ. Мол, лига разделится на команд-эксплуататоров, которым будет принадлежать большинство игроков, и остальные клубы, которым останется только «работать на дядю» — то есть, воспитывать игроков для богачей. Это опасение не лишено здравого смысла, но если лига установит прозрачные и жёсткие правила института аренды, то всё будет не так плохо.

Крылов: скрытая аренда — обычай КХЛ, бороться с ней бессмысленно

Во всяком случае, здесь нужно понять одну вещь – бороться со скрытой арендой в КХЛ действительно бессмысленно. Клубы всё равно найдут способы провернуть нужные им сделки, и лига не сможет ничего доказать. А от расслоения в КХЛ в любом случае пока никуда не деться. Даже введение жёсткого потолка не сравняет команды по возможностям, так что оппозиция «богатый – бедный» в нашей лиге останется неизменной. Аренда никак не усугубит эту ситуацию, зато она сделает более вариативными контрактные отношения между клубами и хоккеистами и поможет легально ускорить развитие некоторых игроков.



Пожалуй, это действительно тот бардак, который стоит возглавить. КХЛ стоит похвалить за это решение, и остаётся надеяться, что его реализация не подкачает.