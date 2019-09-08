Клюшка улетела с площадки, как томагавк, и попала в одинокого зрителя

На хоккее никому нельзя терять бдительность ни на секунду. Вратарь может проморгать неожиданный бросок по своим воротам, полевой игрок не заметить летящего в него с целью провести силовой приём соперника. Но на стадионе присутствуют не только хоккеисты – всем участникам матча, включая тренеров, зрителей и обслуживающий персонал нужно быть крайне внимательными.

Причём хоккейный матч – это не оживлённый перекрёсток. Здесь недостаточно посмотреть налево и направо. Опасность может прийти и сверху. Не верите? Тогда смотрите, как досталось пресс-аташе «Салавата Юлаева» в Новосибирске.

Руслан Ахмедьянов в одиночестве смотрел через защитное стекло, как его команда держит оборону в меньшинстве, увлёкся и даже не понял, как к нему навстречу из рук хоккеиста «Сибири» вылетела клюшка-томагавк. Удар сверху по голове для Ахмедьянова оказался, мягко говоря, неожиданным.

К счастью, всё обошлось, и глава пресс-службы уфимцев отделался лёгким испугом. «Обломок клюшки задел «ширком», но приятного мало», — написал Ахмедьянов на своей страничке в Инстаграме. Более того, Руслан заслужил похвалу от тренерского штаба за то, что несмотря на травму продолжил свою работу. Ну а победа «Салавата» в Новосибирске наверняка окончательно заставила его забыть неприятный инцидент.

Этот случай получился довольно забавным, но, кроме шуток, на хоккее нужно быть всем крайне внимательным. Всё может закончиться гораздо серьёзнее. Мы помним, как в прошлом сезоне шайба попала в голову Владимиру Крикунову, а уж случаев с попаданием снаряда в болельщиков и вовсе не счесть. Бывали, к сожалению, и смертельные случаи.

Клюшка – это, конечно, не шайба, столь тяжёлых увечий нанести не сможет, да и хоккейную площадку она покидает по большим праздникам. Но бдительность терять всё равно ни в коем случае нельзя.