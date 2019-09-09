Воробьёв спас Величкина от увольнения? В «Магнитке» снова пошли на полумеры

В 12-м сезоне КХЛ прошла первая неделя регулярного чемпионата. «Чемпионат» возобновляет свою регулярную рубрику и подводит итоги первых семи дней турнира.

Величкин – великий комбинатор КХЛ. «Прогорел» с Яндачем, но вышел сухим из воды

Главное событие недели случилось в Магнитогорске – после трёх матчей сезона в отставку с поста главного тренера «Металлурга» был отправлен Йозеф Яндач. О несовместимости чешского специалиста и российского топ-клуба говорили едва ли не с момента его назначения в Магнитогорск, а после провального прошлого плей-офф вопрос с его заменой казался решённым, но пан Йозеф начал с клубом и новый чемпионат.

Величкин – о будущем Яндача: мы все работаем, у него контракт на следующий сезон

Есть информация, что убрать Яндача из клуба в межсезонье собирался главный человек в магнитогорском хоккее Виктор Рашников, но Геннадий Величкин настоял на продолжении работы чеха в клубе. И это понятно: генменеджер магнитогорцев, по его собственному признанию, давно вёл Яндача, прошлым летом дал ему двухлетний контракт и явно не хотел расписываться в собственной ошибке. Величкину удалось подобрать для «Металлурга» мощный состав, который должен был нивелировать слабость тренерской позиции, но уже по первым играм стало понятно, что у «Магнитки» большие проблемы.

Тренеры-иностранцы пудрят мозги нашим клубам. Первого уже раскусили А ведь мы предупреждали, что от Яндача и Мактавиша толку не будет.

В такой ситуации Величкину ничего не оставалось, как обратиться за срочной помощью к Илье Воробьёву. Легко представить, что если бы Илья Петрович был занят, то Рашников бы серьёзно спросил именно с генерального менеджера. И тогда вместе с Яндачем паковать чемоданы, скорее всего, пришлось бы и Величкину. Он, конечно, сделал невероятно много для «Магнитки», но назначение чешского тренера – это огромный просчёт, который Геннадию Ивановичу вряд ли бы простили.



В результате для Величкина всё закончилось хорошо. Он «вернулся к старой схеме», позвав в клуб человека, который выигрывал с «Магниткой» Кубок Гагарина. Вот только мы помним, что показал Илья Воробьёв с «Металлургом» после ухода нескольких лидеров «золотого» состава и как быстро ему тогда указали на дверь.

Усталость металла. В «Магнитке» уволили не того? Крайним сделали Воробьёва. Величкин ни в чём не виноват?

Но если два года назад с Величкина ещё можно было спросить за слабую селекцию, то сейчас к менеджменту магнитогорцев вроде как не придерёшься. Воробьёву дадут время на раскачку, но если «Металлург» снова будет буксовать, то все шишки достанутся Илье Петровичу, а бессменный руководитель «Магнитки» вновь выйдет сухим из воды.

«Адмирал» опять забыл про корпоративную этику

Перед самым началом сезона «Адмиралу» удалось выиграть борьбу за Владимира Бутузова… у агента хоккеиста! По крайней мере именно так преподнёс заключение нового контракта с игроком дальневосточный клуб. На официальном сайте «моряков» было опубликовано заявление гендиректора «Адмирала» Александра Смирнова, который прямо сказал, что «на протяжении всего межсезонья агент хоккеиста предпринимал попытки затянуть процесс обсуждения и перевести его в скандальное русло». Не секрет, что интересы Бутузова в КХЛ представляет Шуми Бабаев, так что «Адмирал», по сути, публично показал, что утёр нос уважаемому и влиятельному агенту.

«Адмирал» заключил контракт с Бутузовым, несмотря на сопротивление агента

Возможно, «моряки» действительно молодцы в том плане, что настояли на своих условиях и защитили интересы клуба. Вероятно, и для самого Бутузова гораздо лучше играть в «Адмирале», чем ждать мифические предложения от больших клубов. Да и про агентские игры мы наслышаны предостаточно.



Но в чём «Адмирал» не прав, так это в том, что фактически вынес сор из избы. Отношения между клубами и агентами нередко бывают напряжёнными, это часть рабочего процесса, но во владивостокском клубе как минимум поступили некрасиво. А как максимум – поссорились с известным агентом, после чего иметь дело с «Адмиралом», возможно, не захотят и коллеги Бабаева. Вряд ли клуб выиграет от того, что пренебрёг банальными принципами корпоративной этики.

Вайсфельд: заявление «Адмирала» — такое дилетантство, что стыдно читать

Кстати, уже во второй раз за короткий временной промежуток. Вы помните, как в конце прошлой регулярки «Адмирал» раньше времени «слил» информацию о том, что он точно остаётся в КХЛ. Ситуация с заявлением по Бутузову – из той же серии. Сильно отдаёт бравадой и недальновидностью.

ЦСКА – главный коммерческий якорь КХЛ

И снова про ЦСКА и маркетинг. Перед началом сезона мы несколько раз критиковали «армейцев» за удивительно слабый уровень работы со своими болельщиками, но поступление в продажу чемпионской атрибутики показало, что чемпионы КХЛ и дальше не собираются никак самостоятельно зарабатывать. Появление долгожданного мерча в магазине ЦСКА – просто плевок в сторону своих же поклонников. Простенькие футболки, шарфы, кепки, вымпел, шайба, без изюминки и разнообразия, да ещё и по кусачим ценам. От команды, которая впервые за много лет выиграла чемпионат, ждали гораздо большего, да и примеры других клубов, предлагающих целые линейки фирменной одежды, намекали на то, каким может быть уровень атрибутики.

Чемпионская атрибутика ЦСКА. Она наконец-то продаётся Перед матчем с «Авангардом» болельщики «армейцев» могли обновить свой гардероб и купить памятные чемпионские сувениры.

Но ЦСКА это не интересует. «Армейцы» — единственный настоящий пример зловредного для КХЛ существования клуба-олигарха, «жирного кота», поднявшегося на деньгах спонсора и не желающего иметь ничего общего с мирской суетой. Для сравнения посмотрите, как в области маркетинга работают команды «Газпрома» СКА и «Авангард», также совсем не обделённые в плане финансовых вливаний. По сравнению с ЦСКА это небо и земля.

Доходы СКА – 1 млрд рублей. На чём они зарабатывают Но до НХЛ ещё далеко. Но свет уже виден.

Такой клуб, который, вопреки тенденциям развития лиги, не стремится зарабатывать, является настоящим коммерческим якорем для КХЛ. На ЦСКА как на чемпиона все должны равняться, на деле же получается, что практически любая команда лиги обставит «армейцев» в плане маркетинга, а ведь это важный параметр для рейтинга КХЛ. Пока ЦСКА спасают доходы от трансляций и неплохая посещаемость, но эти успехи обусловлены лишь спортивной составляющей. Если вынести её за скобки, то ЦСКА – клуб из середины нулевых и худшая реклама для КХЛ.

ЦСКА занял первое место по доходам от КХЛ, СКА — пятое

«Автомобилист» подал лучший пример недели

«Автомобилист» назвал суммарный бюджет клуба на сезон-2019/20. Да, это было сделано не в формате официального объявления от клуба и названы только общие цифры, но всё равно это первый большой шаг клуба КХЛ к глобальной открытости. Пока все говорят, что в России не готовы узнать зарплаты хоккеистов, директор «Автомобилиста» раскрывает конкретные цифры. Суммарный бюджет – около 2 млрд рублей, зарплатный – примерно в два раза меньше, а это значит, что уральцы уже практически готовы залезть под жёсткий потолок, который, напомним, должен составить 900 млн рублей.

В «Автомобилисте» назвали суммарный бюджет клуба на сезон-2019/20

Забавно, что первыми открыли свой бюджет именно в клубе из Екатеринбурга. Напомним, что практически год назад в распоряжении коллег из «Спорт-экспресса» оказались зарплатные ведомости хоккеистов «Автомобилиста», и тогда уральцы крайне болезненно на это отреагировали. Сейчас в «Автомобилисте» в какой-то степени сыграли на опережение, и хочется верить, что начинание екатеринбуржцев поддержат и другие команды.



При этом понятно, что опубликовывать официальные документы в КХЛ сейчас никто не готов, хотя в преддверии введения жёсткого потолка зарплат это даже немного странно. Допустим, болельщикам объявят, что установлена жёсткая «кепка», но люди, в отсутствие общественного контроля, будут вынуждены верить на слово, а это только усилит массовые сомнения в честности этой реформы.

Жёсткий потолок зарплат примут для галочки. Он не решит проблем КХЛ Клубы уже придумывают способы, как обойти его в следующем сезоне.

«Автомобилист» сейчас, конечно, не открывается полностью, но то, что представитель клуба уже готов оперировать цифрами бюджета в общении с журналистами, – это большой прорыв и отличный пример для других.

В Челябинске растёт новый крутой защитник

Мы ещё обязательно поговорим о хоккеистах, которые стали открытиями старта сезона, но уже сейчас хочется выделить Илью Карпухина. 21-летний воспитанник челябинского хоккея показывает действительно весьма зрелую игру. В четырёх матчах у Карпухина 5 (1+4) очков при нулевом показателе полезности, он проводит на льду более 20 минут, выходит в большинстве и становится чуть ли не самым полезным игроком «Трактора» на обеих сторонах площадки.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Просто посмотрите, как тонко сыграл Илья в эпизоде с этим голом Алексея Кручинина. Кажется, в Челябинске растёт новый защитник-универсал топового уровня.

За что дисквалифицировали Козуна?

Первый небольшой скандал, связанный с арбитром, уже мог разгореться в КХЛ, если бы у «Металлурга» сейчас не было других, более важных проблем. Речь о дисквалификации Брэндона Козуна за физический контакт с арбитром во время игры с «Витязем».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На записи видно, что арбитр сталкивается сначала с игроком «Витязя», после чего сам налетает на Козуна, для которого этот физический контакт также становится неожиданностью, так как Брэндон только что развернулся и не планировал встретить на своём пути рефери. Словом, обычное игровое столкновение, причём Козун сразу же за него извинился.



Но в КХЛ нашли в действиях канадца умысел и дисквалифицировали его на два матча. Видимо, спортивно-дисциплинарному комитету не понравилось финальное движение ногой Козуна, вызванное, скорее всего, силой инерции.



Наказание игрока «Металлурга» выглядит не слишком объективным, зато исчерпывающе показательным. В лиге продемонстрировали, какой линии в этом сезоне будут придерживаться в рассмотрении любых столкновений хоккеистов и судей. Что ж, это не так плохо, но всё-таки хотелось бы большей адекватности в принятии таких решений.