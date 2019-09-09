Безработные тренеры. Будут отставки – они появятся в КХЛ

Первая отставка в КХЛ уже состоялась. С поста главного тренера магнитогорского «Металлурга» уволен Йозеф Яндач, его место занял Илья Воробьёв, уже работавший в системе уральцев. В ближайшее время в лиге могут произойти и другие изменения. Рассказываем о специалистах, которые готовы приступить к работе в случае увольнения их коллег.

Тренеры-иностранцы пудрят мозги нашим клубам. Первого уже раскусили А ведь мы предупреждали, что от Яндача и Мактавиша толку не будет.

10. Вячеслав Быков, 59 лет

Быков достаточно давно сидит без тренерской работы. По всей видимости, опытного специалиста всё устраивает, так как предложения из КХЛ у него наверняка были. Быков работал в сборной России, выигрывал Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым» и СКА. Этого тренера любят и уважают игроки, сам Вячеслав Аркадьевич тоже всегда с уважением относился к хоккеистам. В последнее время Быков сконцентрировался на семейных делах. Хотелось бы снова посмотреть на него в деле.



Почему без работы: решил погрузиться в семейные дела, живёт в Швейцарии.



Какой клуб мог бы возглавить: Быков пойдёт работать только в топ-клуб КХЛ. Например, в ЦСКА или СКА.

9. Игорь Захаркин, 61 год

Раньше Захаркин был неотъемлемой частью дуэта с Вячеславом Быковым. Вечным, как казалось, помощником Вячеслава Аркадьевича. Но впоследствии Захаркин всё же созрел для самостоятельной работы. Более того, россиянин со шведским паспортом возглавил «Салават Юлаев». Правда, без особых успехов. После Уфы Захаркин отправился поднимать «Югру», однако успешной тренерская деятельность в Ханты-Мансийске для Игоря Владимировича тоже не получилась.



Почему без работы: слишком много говорит и философствует, но в командах ждут от Захаркина конкретного результата и выполнения поставленных задач.



Какой клуб мог бы возглавить: команду из нижней части турнирной таблицы. Например, «Амур».

Фото: Максим Широков, photo.khl.ru

8. Фёдор Канарейкин, 64 года

Канарейкин победил тяжёлую болезнь, после которой смог вернуться к тренерской деятельности. В сезоне-2016/17 Канарейкин возглавлял «Авангард». Фёдор Леонидович – тренер старой закалки. Он брал золотые медали российского первенства ещё с магнитогорским «Металлургом» в 2007 году. Сейчас Канарейкин часто выступает хоккейным экспертом, но в любой момент снова готов вернуться к более привычной для себя работе.



Почему без работы: тренер старой закалки, нет предложений, не выдерживает конкуренцию на тренерском рынке.



Какой клуб мог бы возглавить: наверняка согласился на любой предложение, но идеальный вариант – середняк КХЛ. Клуб уровня «Торпедо» или «Нефтехимика».

7. Герман Титов, 53 года

Без работы сидит и Герман Титов, в 2018 году неудачно отработавший в «Тракторе». Ранее у Титова не слишком сложилось со «Спартаком» и «Авангардом», а вот в новокузнецком «Металлурге» этот российский специалист проявил себя здорово. Собственно говоря, в «Кузне» Титов и раскрылся как тренер для клубов КХЛ. Да, в некоторых компонентах тренерской работы Титову нужно прибавлять, но для клуба-середняка его североамериканская манера работы может подойти.



Почему без работы: неудачная работа в «Спартаке» и «Тракторе» не могла на сказаться на дальнейших предложениях со стороны клубов КХЛ.



Какой клуб мог бы возглавить: команду, у которой будут свои, локальные задачи. Без большого груза ответственности. Таковой в КХЛ была «Кузня». Было бы интересно посмотреть на Титова в том же «Куньлуне».

6. Владимир Юрзинов-младший, 54 года

Сын мэтра отечественного тренерского цеха отлично справлялся с работой в «Куньлуне», пока Юрзинову-младшему не стали мешать. Как только в клубе появились канадцы и Майк Кинэн, китайский новичок КХЛ сразу посыпался. А вот в «Сибири», в которую Юрзинов пришёл в 2017 году, у специалиста не пошло. Причин несколько, в том числе и слабая игра легионеров новосибирской команды. Сейчас Юрзинов готов к новому вызову.



Почему без работы: после неудачи в «Сибири» Юрзинову было необходимо прийти в себя и перезагрузиться. Проанализировать все допущенные ошибки, прийти в себя. Спешка здесь не нужна.



Какой клуб мог бы возглавить: у Юрзинова были варианты с тем же московским «Спартаком». Если кресло под Олегом Знарком всерьёз закачается, то почему бы красно-белым не попробовать пригласить Юрзинова?

Первая отставка сезона КХЛ. «Сибирь» на дне Юрзинову не простили Седьмого поражения в Новосибирске решили не ждать.

5. Валерий Белов, 52 года

Белов своей тренерской судьбой чем-то похож на Игоря Захаркина. Тот долгое время работал бок о бок с Вячеславом Быковым, а Белов – с Зинэтулой Билялетдиновым. Однако Белов, как и Захаркин, тоже созрел для самостоятельной работы. Уроженец Подольска поруководил «Ак Барсом» и, конечно, «Витязем». Именно в «Витязе» Белов раскрылся как специалист со своим стилем и тренерской манерой. После завершения прошлого сезона Белов покинул команду, а его место занял Михаил Кравец.



Почему без работы: не получал достойных предложений после работы с «Витязем», не зарекомендовал себя как топ-тренер.



Какой клуб мог бы возглавить: «Витязь» был идеальной командой для Белова. Именно клубы, которые борются за попадание в плей-офф, подходят для этого специалиста.

4. Александр Андриевский, 51 год

Ещё перед стартом нынешнего сезона Андриевский мог оказаться в минском «Динамо». Стороны практически договорись о сотрудничестве, но в последний момент сделка сорвалась. В результате в столицу Беларуси во второй раз приехал канадец Крэйг Вудкрофт, а Андриевский продолжает искать место для трудоустройства. В прошлом году Андриевский едва не вывел в плей-офф тонущую «Сибирь». Потенциал у этого специалиста однозначно есть. Главное, найти свою команду.



Почему без работы: в последний момент не смог договориться с минским «Динамо», когда, казалось, других вариантов не могло быть. Даже сами минчане объявили о назначении Андриевского, но в итоге стороны, по всей видимости, не сошлись в финансовых условиях.



Какой клуб мог бы возглавить: в случае отставки Крэйга Вудкрофта Андриевский снова станет главным претендентом на пост рулевого «зубров».

3. Андрей Назаров, 45 лет

Назаров – амбициозный и молодой по тренерским меркам специалист. Первый русский тафгай в НХЛ нашёл себя на тренерском поприще, за свою карьеру уже успев поработать рулевым сразу в двух национальных сборных – Украине и Казахстане. Работал Андрей Викторович и в клубе-гранде, возглавляя СКА в 2015 году. Последним же на сегодняшний день местом работы Назарова стал «Нефтехимик», где уроженец Челябинска активно развивал молодёжь и старался выжать из команды максимум при небольшом бюджете.



Почему без работы: нет достойных предложений, сам Назаров готов приступить к работе в любую минуту. Андрей Викторович явно соскучился по любимому делу.



Какой клуб мог бы возглавить: У Назарова лучше всего получается работать с командами, в которых делают ставку на молодёжь. На ум сразу приходит «Локомотив».

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

2. Дмитрий Красоткин, 48 лет

Отец голкипера «Адмирала» Антона Красоткина Дмитрий Красоткин выиграл с молодёжной командой «Локо» всё, что только можно. Более того, не только на российском, но и на международном уровне. Сейчас Красотки работает в первой команде «Локомотива» под руководством Крэйга Вудкрофта и ждёт своего шанса возглавить «железнодорожников». По всей видимости, пока президент ярославцев Юрий Яковлев не спешит доверять молодому российском специалисту. Но время Красоткина обязательно придёт.



Почему без работы: Красоткин работает просто в роли помощника главного тренера. Уровень МХЛ Красоткин давно перерос.



Какой клуб мог бы возглавить: «Локомотив», в котором сейчас и работает.

1. Зинэтула Билялетдинов, 64 года

Билялетдинов – самый опытный и титулованный тренер из нашего списка. После громкого поражения от «Авангарда» в прошлом плей-офф случилось то, что, казалось, не случится никогда. Зинэтула Хайдарович покинул татарстанский клуб, с которым выиграл три Кубка Гагарина. Представить «Ак Барс» без Билялетдинова сложно, но теперь можно. Сейчас в столице Татарстана работает Дмитрий Квартальнов, а Билялетдинов наслаждается хоккеем с трибуны. К примеру, звёздный динамовский воспитанник был на принципиальном матче бело-голубых со «Спартаком».



Почему без работы: Билялетдинов банально устал, долгое время верой и правдой прослужив «Ак Барсу». Конечно, после стольких лет работы специалист решил взять небольшую паузу.



Какой клуб мог бы возглавить: Билялетдинов, как и Быков, если будет работать, то в Москве или в топ-команде. К примеру, болельщики московского «Динамо» вряд ли откажутся, если Зинэтула Хайдарович снова станет главным тренером их любимой команды. Правда, об увольнении Владимира Крикунова речи пока не идёт.