Искры из глаз. Топ крутых драк на старте сезона КХЛ

Сезон-2019/20 стартовал, команды провели уже по несколько матчей. Помимо классных голов, ювелирных передач и эффектных вратарских спасений, зрители увидели сразу несколько зрелищных боёв. Дрался даже Владимир Ткачёв из СКА!

В первом же вынесенном матче в Шэньчжене между «Куньлунем» и «Салаватом Юлаевым» друг с другом схлестнулись тафгай китайского клуба Гарте Хант и габаритный защитник уфимцев Алексей Семёнов. Именно Семёнова судьи посчитали зачинщиком драки, хотя таких «подкожных» хоккеистов-провокаторов, как Хант, ещё нужно поискать. В результате победа явно осталось за российским гренадёром, который повалил канадца на лёд. Теперь Хант несколько раз подумает, прежде чем вступать в очередной бой.



Итог: победа Алексея Семёнова.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Дмитрий Моисеев («Динамо» Москва) – Роман Дюков («Динамо» Минск)

Повеселили публику и хоккеисты «Динамо». В матче, который проходил в Москве и закончился победой коллектива Владимира Крикунова (3:2), схлестнулись форвард хозяев Дмитрий Моисеев и защитник «зубров» Роман Дюков. Моисееву несказанно повезло, что на бой с ним вышел Дюков, а не великан Олег Евенко. Но и Дюкову динамовский нападающий проиграл по очкам. Дмитрий остался без шлема и натянутым на голову свитером.



Итог: победа Романа Дюкова.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Руслан Карлин («Трактор») – Владимир Ткачёв (СКА)

Кто бы мог подумать, но на драку решился даже форвард СКА Владимир Ткачёв, который лучше себя проявляет не с силовой стороны, а в плане голов и передач. Техничный нападающий «армейцев» не побоялся сбросить перчатки в поединке против Руслана Карлина из «Трактора», который крепче по габаритам. Карлин тоже согласился на бой без сомнения, так как у Петериса Скудры не забалуешь. Нужно уметь постоять за себя и партнёров в любой нужный момент. Иначе ты либо сядешь в запас, либо и вовсе покинешь команду. По итогам боя Карлин повалил Ткачёва на лёд.



Итог: победа Руслана Карлина.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Владислав Провольнев («Северсталь») – Артём Чмыхов (ЦСКА)

Бывший спартаковец Владислав Провольнев всегда был крепким и атлетичным защитником. Порой это мешает катанию и скорости на льду, но зато в плане физической подготовки нет никаких вопросов. Аналогично можно сказать и про «армейца» Артёма Чмыхова, который всегда не прочь помахать кулаками. Чмыхов не выходит в лидирующую группу защитников ЦСКА, поэтому доверие и уважение со стороны тренера нужно завоёвывать своим мужественным поведением на льду. Думается, что Игорь Никитин оценил этот бой. Победу в нём с небольшим преимуществом одержал Чмыхов, сорвавший с соперника шлем и нанёсший несколько точных ударов.



Итог: победа Артёма Чмыхова.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Брэндон Ип («Куньлунь») – Кирилл Полохов («Барыс»)

Вообще «Куньлунь» пока самая агрессивная команда лиги, а ведь когда-то именно китайскому клубу досталось от Дамира Рыспаева, раскидавшего едва ли не весь состав «драконов». Во втором матче с «Барысом» в Шэньчжэне капитан хозяев Брэндон Ип толкнул на борт Корбана Найта из «Барыса». Кирилл Полохов решил заступиться за партнёра, но в итоге вчистую проиграл кулачный поединок Ипу. Сперва Полохов получил удар по голове, а затем был завален на лёд. Опыта и мощи Кириллу явно не хватило.



Итог: победа Брэндона Ипа.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напоследок – мужской поступок в исполнении финского нападающего «Витязя» Йоонаса Няттинена, который полез в драку, чтобы заступиться за своего партнёра и соотечественника Пекку Йормакку. Того сокрушительным силовым приёмом буквально снёс защитник магнитогорцев Григорий Дронов. Хит Дронова здесь красочнее самой драки, но пройти мимо таких эпизодов мы не могли. Перчатки хоккеисты сбрасывать не стали, но по очкам итоговую победу одержал финский нападающий «Витязя». Кстати, именно после этого матча в отставку был отправлен бывший главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач.



Итог: победа Йоонаса Няттинена.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

