Даже Знарок подумал, что это сон. Ляп вратаря «Спартака» из дворового хоккея

Главный тренер «Спартака» полагал, что видел в хоккее всё, но даже он стоял с открытом ртом.

«Спартак» забуксовал на старте

Московский «Спартак» к очередному матчу регулярного чемпионата КХЛ подошёл в не самом лучше расположении духа. Сначала красно-белые невероятно обидным образом проиграли в дерби московскому «Динамо», а следом проиграли и минскому «Динамо», упустив преимущество в две шайбы.



Это первый случай с сезона-2009/10, когда команда Олега Знарка проиграла три матча из четырёх на старте регулярного чемпионата. Тогда он тренировал ХК МВД, который под его руководством неудачно провёл матчи с «Ладой» (3:5), «Ак Барсом» (0:1 ОТ) и «Локомотивом» (1:4).

Старт чемпионата обозначил проблемы «Спартака», о которых много говорилось ещё летом. Генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов сделал упор на комплектацию команды проверенными игроками. Проверенными, в первую очередь, самим Знарком. С Денисом Кокаревым тренер выигрывал Кубки Гагарина в «Динамо», Геннадия Столярова тренировал ещё 10 лет назад, с Александром Кутузовым брал золотые медали минского чемпионата мира, а Патрика Херсли знает по совместной работе в СКА.

Ближе к ХК МВД, чем к СКА. Какой будет состав у Знарка в «Спартаке» У команды Олега Валерьевича не будет суперзвёзд и неограниченных возможностей. Когда-то давно это не мешало ему побеждать.

Остались в команде и два легионера – Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш, с которыми Знарок работал в сборных Латвии разных возрастов. Игровые качества перечисленных игроков никто не собирается ставить под сомнение, однако никто не молодеет. Каждому из них больше 30 лет. В итоге в «Спартаке» собралась одна из самых возрастных команд чемпионата, что крайне негативно отразилось на командной скорости, а как следствие повлекло за собой большое количество удалений. Не помогает команде и Александр Хохлачёв, на которого тренерским штабом «Спартака» возлагались большие надежды.

У «Авангарда» срываются трансферы, но это пока не проблема

«Авангард» на старте чемпионата удивил дважды – сначала положительно, а затем и отрицательно. В матче за Кубок открытия «Авангард» достаточно неожиданно победил ЦСКА. «Ястребам» удалось обыграть «армейский» клуб впервые за три года. В основное время «Авангард» и вовсе последний раз обыгрывал ЦСКА в январе 2013 года. После матча в Москве «Авангард» провёл очень солидный матч в Финляндии, одержав победу в матче с «Йокеритом».



Уверенный старт расслабил команду Боба Хартли, и к матчу с «Северсталью» «ястребы» подошли откровенно неготовыми. Поражение со счётом 1:5 на домашнем льду быстро вернуло игроков «Авангарда» с небес на землю, и «Торпедо» было обыграно.

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Не всё так хорошо с трансферами «Авангарда». Сначала президент омичей Максим Сушинский публично открестился от приглашения в команду Антона Бурдасова, а затем сорвался и переход нападающего «Нью-Джерси Дэвилз» Павла Захи. Впрочем, на данный момент «ястребам» и не требуется усиление кровь из носу. Потерю Дениса Зернова и Алексея Емелина, выбывших из строя на длительные сроки, удаётся решать своими силами. Ничто не мешает отнестись к селекции размеренно и заполнить легионерские вакансии действительно стоящими игроками. Ведь «Авангард» планирует задействовать в сезоне сразу шесть легионеров.

«Авангард» планирует использование шести легионеров в сезоне-2019/20

Полноценный дебют Хомченко и наказание для Хохлачёва

Состав «Спартака» на матч с «Авангардом» привлекал к себе большое внимание. Поражение во встрече с минским «Динамо» не могло пройти без последствий для некоторых игроков. Так и случилось. Вне состава оказался Хохлачёв, нарушивший правила при счёте 4:4, что привело к решающему голу Михаила Стефановича. Последовали выводы и относительно Даугавиньша, играющего непростительно слабо для человека, занимающего место легионера. Не попали в состав многоопытные Илья Зубов и Андрей Кутейкин. И если защитник пропустил встречу из-за травмы лица, то нападающий также стал жертвой тренерского решения. Все звенья претерпели кардинальные изменения. Особенно удивительным было видеть вторую тройку нападения в виде Аркалов – Цыплаков – Талалуев.

Знарок «заржавел»? Пока «Спартак» очень плох Бывший главный тренер сборной России и СКА проиграл даже минскому «Динамо».

В ворота был отряжен Павел Хомченко. 25-летний голкипер дебютировал в КХЛ в последнем матче и отыграл достойно. Никита Беспалов получил долгожданный отдых. Несмотря на 32-летний возраст, Беспалов никогда в карьере не был первым номером клуба КХЛ и не привык к большой загрузке. Основной же вратарь красно-белых Юлиус Гудачек продолжает восстанавливаться от повреждения. Вероятнее всего, словак не сыграет и в следующем матче с рижским «Динамо». Состав «Авангарда» никаких сюрпризов не таил. Боб Хартли не стал вносить корректировок в состав, обыгравший «Торпедо».

Дуплет «Авангарда» за 20 секунд

Первый период обошёлся без голов, хотя моментов для взятия ворот команды создали предостаточно. Чуть ближе к успеху были гости, трижды имевшие возможность реализовать лишнего. Однако при розыгрыше большинства отчаянно не везло Сергею Шумакову, который раз разом не мог нанести завершающий бросок из любимой позиции. Мимо створа из убойных позиций мазал и Тейлор Бек. Что касается «Спартака», то прекрасный момент открыть счёт упустил Карсумс. Его бросок с ближнего пятака – парировал Игорь Бобков.

«Спартак» — «Авангард»: две шайбы гостей разделили 20 секунд

А в начале второго периода омичи выстрелили дуплетом. Роковым для Хомченко оказался 20-секундный интервал, в течение которого отличились Свен Андригетто и Евгений Грачёв. Для форвардов эти шайбы стали первыми в составе омской команды. Более того, результативной передачей смог отметиться и Никита Щербак, для которого это очко стало дебютным в лиге. В обоих случаях не лучшим образом действовал голкипер «Спартака», однако винить одного Хомченко за пропущенные шайбы было бы неправильно. Дебютировать в основном составе в КХЛ матчем с «Авангардом» – такого не пожелаешь и врагу.

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Под занавес отрезка хозяевам удалось вернуть интригу. Кокарев здорово поборолся у борта, выбрался на свободное пространство и бросил по воротам. Антон Злобин на пятаке перекрыл обзор Бобкову, и шайба рикошетом от защитника «Авангарда» Вилле Покки влетела в сетку.



В начале заключительной трети «Спартак» не смог реализовать большинство, но хозяев это не остановило. Красно-белые продолжили атаковать и были вознаграждены за усилия. Илья Талалуев сделал передачу на синюю линию, Евгений Кулик бросил верхом, а шайба от ловушки Бобкова влетела под перекладину.



Исход матча решила невероятная ошибка Хомченко в овертайме. Бек бросил по воротам соперника. Хомченко попытался накрыть шайбу ловушкой, но вместо этого отправил её в свои ворота. Как тут не вспомнить об ошибке Никиты Беспалова в овертайме матча с рижским «Динамо»? Вратари «Спартака» на старте сезона откровенно не выручают. Но хуже всего было Олегу Знарку. Главный тренер не сразу поверил в то, что произошло. Молча стоял с открытым ртом, наверное, думая, что это сон. Но это не сон, это был ляп из дворового хоккея.

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Бес попутал! Вратарь «Спартака» так начудил, что испортил дебют Знарка Никита Беспалов решил попробовать себя полевым. Снёс и своего, и чужого, а шайба попала в ворота.

Знарок потерпел четвёртое поражение на старте сезона. Так плохо он не стартовал никогда за время карьеры в КХЛ. Красно-белым нужно что-то менять, в противном случае призыв вице-президента «Спартака» Валерия Каменского останется не услышанным.