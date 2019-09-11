Крэйгу Мактавишу на этот раз повезло, а вратари «Сочи» и «Спартака» точно плохо спали этой ночью.

Два удивительных гола в КХЛ за день. Вот почему тренеры быстро седеют

Кризис «Спартака» и «Локомотива»

10 сентября в КХЛ особое внимание привлекали два матча. В Ярославле «Локомотив» принимал ХК «Сочи», а «Спартак» дома встречался с «Авангардом». Дело в том, что ярославцы и москвичи слабо стартовали в нынешнем регулярном чемпионате. «Спартак» во главе с Олегом Знарком потерпел три поражения в четырёх матчах, проиграв дома даже минскому «Динамо». «Зубры», напомним, худший клуб межсезонья.

Знарок «заржавел»? Пока «Спартак» очень плох Бывший главный тренер сборной России и СКА проиграл даже минскому «Динамо».

«Локомотив», ведомый канадцем Крэйгом Мактавишем, и вовсе оставался единственной командой лиги, не набравшей до отчётного противостояния ни одного очка. Да, «железнодорожники» провели только две игры, уступив дома «Спартаку» и «Торпедо».

Кого уволят первым, а кто может спать спокойно? Рейтинг тренеров КХЛ Практически наверняка понятно, в каком клубе Западной конференции случится первая отставка.

Однако действия ярославцев в обороне до такой степени расхлябанные и неподдающиеся логике, что за один из лучших российских клубов КХЛ становилось тревожно. Складывается ощущение, что тренерский штаб команды вообще не занимался защитниками и сыгранностью оборонительной линии. Иначе всё происходящее не объяснишь. Девять (!) пропущенных шайб за две встречи с далеко не самыми сильными соперниками.



«Плохой старт «Локомотива»? По моему мнению, Мактавиш, который давно нигде не работал, изначально был странным кандидатом для «железнодорожников». Видимо, в менеджменте там проблема. Вообще, было забавно, что запускается такая «мулька», что Мактавиш любит работать с молодёжью. Хотя он даже на родине никогда с ней не работал. И вот видим результат в начале сезона. Возможно, у него какие-то другие программы, во что мало верится. Так что дело там в тренере», — сказал «Чемпионату» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Спартак» без Хохлачёва и с Аркаловым во втором звене

Перед матчем с «Авангардом» состав красно-белых, мягко говоря, вызвал удивление. Помимо отсутствия травмированных Кутейкина и Гудачека не было в заявке форвардов Хохлачёва, Даугавиньша и Зубова. Место во втором звене хозяев, к примеру, занял Илья Аркалов, который в «Нефтехимике» при Андрее Назарове у руля выполнял роль «подкожного» нападающего третьего-четвёртого звена.



Партнёрами Аркалова стали Цыплаков и Талалуев. Вы можете себе представить, чтобы у клуба, претендующего на серьёзный результат («Спартак», приглашая Знарка, именно на это и замахивался), было такое второе звено? Это, скорее, тройка для Высшей лиги.

Тем удивительнее, что красно-белые сумели набрать очко в битве с грозным «Авангардом». Всё происходящее до матча было похоже на какую-то агонию со стороны Олега Знарка. Похоже, главный тренер попросту не знал, что ему делать и как работать с нынешними хоккеистами. Знарок привык работать с лучшими, а состав у «Спартака» средний и возрастной. Мастерства явно не хватает.



К примеру, после невероятного камбэка «Спартака» со счёта 0:2 начудил голкипер хозяев Павел Хомченко, накрывший, как показалось, шайбу ловушкой и сам же забросивший её в свои ворота в овертайме. Просто какая-то катастрофа, пусть Хомченко и практически дебютант КХЛ.

Даже Знарок подумал, что это сон. Ляп вратаря «Спартака» из дворового хоккея Главный тренер «Спартака» полагал, что видел в хоккее всё, но даже он стоял с открытым ртом.

Мактавиш сдюжил с «Сочи» благодаря чудо-голу Савченко

Проиграй «Локомотив» отчётное противостояние сочинцам – шансов задержаться в Ярославле у Крэйга Мактавиша практически не оставалось. Канадского тренера спас коварный бросок защитника Савченко, который забил с середины площадки. Однако такими голами после памятных выстрелов Максима Чудинова или Андрея Кутейкина уже никого не удивишь. 2:0 после двух периодов – отыграться сочинцам было сложно, хотя одну шайбу они всё-таки отквитали – в концовке третьего периода забил Старков.

«Локомотив» — «Сочи»: Савченко забил броском из средней зоны

Удачно отыграл и голкипер ярославцев Александр Лазушин. Коллектив Сергея Зубова перебросал «Локомотив» в створ за матч (31-21 в пользу сочинцев). Кстати, отметим первый гол в сезоне проспекта «Флориды» Григория Денисенко, который порадовал своей игрой. Вот, что помимо результата будут требовать от Мактавиша. Растить и развивать в Ярославле новую талантливую молодёжь. Но ведь канадец никогда не был спецом по работе с молодыми игроками.

Но на этот раз «Локомотив» решил не трепать нервы своим болельщикам и не пропускать охапку шайб за короткий промежуток времени. Ярославцы выиграли со счётом 2:1 и последними в нынешней «регулярке» набрали очки. Правда, всё равно есть большие сомнения, что Крэйг Мактавиш доработает этот сезон до конца.