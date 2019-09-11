Кучеров и Гусев уже зажигали вместе, но их переплюнул будущий герой Баффало

Молодёжная хоккейная лига в этом году отмечает юбилей. 10 лет назад её учредителями выступили 20 профессиональных клубов КХЛ, холдинг КХЛ и Федерация хоккея России. Официальным днём рождения МХЛ считается 26 марта 2009-го, а в сентябре того же года был сыгран первый матч новообразованной лиги.



«Чемпионат» вспоминает игру, с которой начался путь МХЛ, и рассказывает, что стало через 10 лет с главными участниками той встречи.

Всё началось с разгрома в московском дерби

Первая игра в истории МХЛ состоялась 4 сентября 2009 года, на стадионе ЦСКА имени Всеволода Боброва. Той самой легендарной «армейской» арене, с которой взрослые красно-синие недавно съехали к неудовольствию некоторой части болельщиков ЦСКА, а молодёжка и по сей день проводит там свои домашние встречи. Первую игру новой лиги открывали президент КХЛ Александр Медведев, легендарный борец Александр Карелин и действующая звезда НХЛ Александр Овечкин.

Фото: photo.khl.ru

В матче открытия МХЛ, который посетили 3500 зрителей, приняли участие команды «Красная армия» и МХК «Динамо». Молодёжка бело-голубых вела 2:0 после первого периода, во втором отрезке «армейцы» отыгрались, но заключительную треть матча динамовцы выиграли 4:0 и в итоге одержали крупную победу — 6:2.

Тренеры: экс-соратник Быкова и Захаркина и патриот «Динамо»

В первом сезоне МХЛ главным тренером «Красной армии» был Андрей Парфёнов, до этого уже несколько лет работавший с «армейской» молодёжкой, а МХК «Динамо» возглавлял Анатолий Антипов. Будучи хоккеистом, Антипов провёл в советском «Динамо» все 80-е, а к 2009-му уже несколько лет работал тренером в системе бело-голубых.



Развить успешные тренерские карьеры не удалось ни тому, ни другому. Парфёнов после года в «Красной армии» немного поработал в Беларуси и ВХЛ, возглавлял юниорскую сборную России на ЮЧМ-2012, а затем на четыре с небольшим года уехал в Польшу. Там Парфёнов работал с юниорскими и молодёжными сборными (как раз в то время, когда взрослую польскую сборную возглавляли Вячеслав Быков и Игорь Захаркин), а потом и с клубами местного чемпионата. В прошлом сезоне Парфёнов с октября был главным тренером команды МХЛ «КРС-Хэйлунцзян», а новый сезон он начал в качестве ассистента Константина Курашева в «СКА-Неве» из ВХЛ.

Фото: photo.khl.ru

Что касается Анатолия Антипова, то он за эти 10 лет ни разу не покинул динамовскую систему. В основном специалист трудился в балашихинском «Динамо» из ВХЛ, но также возглавлял аффилированные клубы бело-голубых в МХЛ и даже МХЛ-Б. В прошлом сезоне Антипов снова был главным тренером МХК «Динамо» (уволен в декабре), а сейчас он входит в тренерский штаб Сергея Орешкина в тверском «Динамо», новом фарм-клубе бело-голубых в ВХЛ.

Фото: photo.khl.ru

Вратари: «армейские» ноунеймы и гигант Шарыченков

Ворота «Красной армии» с первых секунд в том матче защищал Антон Тодыков. Для воспитанника ЦСКА тот сезон оказался единственным в МХЛ – после него Тодыков на четыре года уехал играть в минорнейшие лиги Северной Америки, после чего транзитом через чемпионат Казахстана вернулся в Россию в систему «Витязя». В КХЛ за подольчан Тодыков сыграл две встречи в позапрошлом сезоне, а сейчас Антон – основной вратарь питерского «Динамо» в ВХЛ.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но в матче открытия МХЛ Тодыков сыграл лишь 14 минут, пропустил две шайбы и был заменён на Павла Сучкова. У этого голкипера карьера совсем не задалась. Из системы ЦСКА он ушёл уже в 2010-м, немного поиграл в Пензе за местный «Дизель», потом оказался в «Спартаке» и даже провёл три игры в КХЛ, но затем окончательно канул в небытие. ВХЛ, Польша, Казахстан, снова ВХЛ, а последний раз Сучков выходил на лёд в позапрошлом сезоне в составе ХК «Ростов» из третьей лиги нашего хоккея.

На фоне Тодыкова и Сучкова карьера голкипера МХК «Динамо» Александра Шарыченкова выглядит довольно успешной. Габаритный голкипер сумел зацепиться за основной состав «Динамо», где несколько сезонов был дублёром Александра Ерёменко, затем переехал в Ханты-Мансийск, а оттуда – в Казань. Голкипером топ-уровня Шарыченков не стал, но был довольно надёжным бэкапом и выиграл со скамейки два Кубка Гагарина. Сейчас Шарыченков выступает за «Нефтехимик», где выполняет привычные функции сменщика, на этот раз Константина Барулина.

Александр Шарыченков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Автор первой шайбы в истории МХЛ закончил карьеру в 27 лет

Первый гол в истории МХЛ забросил форвард Роман Васильев из МХК «Динамо». В сезоне-2009/10 он вообще стал вторым бомбардиром своей команды и подавал большие надежды, но во взрослом хоккее у Васильева не сложилось. В ВХЛ он много, но малорезультативно играл за балашихинское «Динамо», затем немного выступал за «Сарыарку», а потом вернулся в Россию и за один год сменил три команды. После этого в 27 лет форвард завершил карьеру, так и не сыграв ни секунды в КХЛ.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Победный гол оформил один из будущих героев Баффало

Это Никита Двуреченский. Воспитанник липецкого хоккея стал главным творцом победы МХК «Динамо» в матче открытия МХЛ, набрав 3 (2+1) очка, а вторая его шайба на старте третьего периода оказалась победной. Двуреченский считался едва ли не самым прогрессивным динамовцем, уже в сезоне-2009/10 он дебютировал в КХЛ, а в следующем году Никита стал одним из героев Баффало-2011 в составе молодёжной сборной России. За семь матчей того турнира Двуреченский набрал 6 (3+3) очка, а в легендарном финале забросил пятую российскую шайбу, которая окончательно успокоила канадцев.



Увы, о карьерах партнёров по той сборной Кузнецова, Тарасенко и Панарина Двуреченскому пришлось только мечтать. На взрослом уровне Никита катастрофически потерял в результативности, сменил в КХЛ не одну команду и в результате докатился до ВХЛ. В прошлом году «Витязь» дал Двуреченскому ещё один шанс, но форвард его не использовал и заканчивал сезон во второй словацкой лиге. Сейчас Никита без контракта.

Фото: photo.khl.ru

Кучеров и Гусев зажигали уже 10 лет назад

После первого периода стартовой встречи МХЛ «Красная армия» «горела» 0:2, но смогла отыграться. Творцами камбэка «армейцев» стали Никита Кучеров и Никита Гусев. Оба хоккеиста отличились шайбами, заброшенными с передач друг друга. Уже тогда, 10 лет назад, Кучеров и Гусев отличались невероятным взаимопониманием, улучшенную версию которого мы могли наблюдать на ЧМ-2019.



Всем известно, что заиграть в ЦСКА не было суждено ни тому, ни другому. Конечно, в этом виноваты и руководители «армейцев», не сумевшие вовремя разглядеть большие таланты, хотя в молодёжке двум Никитам не было равных. Кучерову толком не дали шанса в основе ЦСКА, и Никита в 19 лет уехал в Северную Америку. Гусев же на такие кардинальные меры не решился, поездил по скрытым арендам в Хабаровск и Ханты-Мансийск, а вернулся оттуда уже в СКА.



Со следующего сезона мы будем наблюдать игру двух российских суперфорвардов в НХЛ. Правда, Кучеров за океаном уже давно суперзвезда, а вот Гусев пока лишь перспективный новичок.

Никита Гусев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кто ещё выбился в люди?

Спустя 10 лет Кучеров и Гусев – самые яркие фамилии из протокола первого матча в истории МХЛ. Но неплохие карьеры построили и другие хоккеисты. В составе «Красной армии» тогда на лёд выходили Игорь Ожиганов и Алексей Марченко, обосновавшиеся сейчас в топ-клубах КХЛ после неудачной командировки в Северную Америку. В нападении «армейцев» играли Роман Любимов, нашедший себя сейчас в «Магнитке», и Сергей Барбашёв, которому недоверие руководства ЦСКА обошлось гораздо дороже, чем Кучерову и Гусеву.

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А вот в ростере динамовцев из той встречи по-настоящему известных фамилий не найти. Без особых успехов играют в КХЛ Александр Авцин и Дмитрий Лугин, но с двумя Кубками Гагарина Шарыченкова или золотом МЧМ Двуреченского из команды, громившей «Красную армию» в первой в истории игре МХЛ, никто не сравнится.

Фото: photo.khl.ru

Первый матч в истории МХЛ судил будущий главный арбитр лиги

Про карьерную лестницу хоккейных судей мы говорим крайне редко, но в этом случае мимо пройти нельзя. Главным арбитром на встрече «Красной армии» и МХК «Динамо» был Алексей Анисимов, который спустя семь лет занял пост главного арбитра КХЛ.

Алексей Анисимов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В 2009 году Анисимов только начинал карьеру главного рефери, и в сезоне-2009/10 ему уже была доверена не только игра-открытие МХЛ, но и 21 матч в КХЛ. С каждым годом Анисимов судил всё больше и больше встреч на высшем уровне, и в последнем своём сезоне в качестве действующего арбитра он отработал 58 игр в регулярке и 13 в плей-офф. В феврале 2015-го Анисимов стал советником председателя совета директоров лиги по вопросам судейства, а в сентябре 2016-го он был назначен главным арбитром КХЛ.