Как можно мощно отметить голы в хоккее? 10 самых крутых видео

Несколько дней назад капитан «Вашингтона» Александр Овечкин специально для нового промо-ролика Национальной хоккейной лиги изобразил новое празднование гола. Вернее, россиянин использовал хорошо известный старый трюк, который практиковал знаменитый тафгай Дейв «Тайгер» Уильямс.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

«Езда на клюшке» была фирменным знаком рекордсмена НХЛ по штрафным минутам (3966), но теперь пригодилась и Овечкину. Пока неизвестно, будет ли Александр применять этот трюк в официальных матчах, но его задумка в любом случае выглядит интересно.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

По такому поводу стоит вспомнить другие интересные способы хоккеистов отпраздновать заброшенную шайбу.

Как Свечников стал шайбой. Никто в НХЛ не празднует так, как «Каролина» Они поняли, что хоккей должен быть весёлым. И понеслось.

10. «Охотник на уток»

Теэму Селянне приехал в НХЛ в 1993 году в возрасте 22 лет и сразу же показал уровень своего таланта. В первом же сезоне он забил невероятные по нынешним меркам 76 голов, побив рекорд для новичков. После шайбы №54, когда Селянне превзошёл достижение Майка Босси, он подарил болельщикам празднование под названием «Охотник на уток». Как говорил потом сам Селянне, никакой специальной задумки у него не было, а «выстрелы» из клюшки логично символизировали забитые им голы.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

9. «Пловец» Хейдук

Форвард «Колорадо» Милан Хейдук был так рад своему победному голу в овертайме, что добежал до центра площадки на коньках, а затем сделал вид, что ныряет в бассейн и плывёт. Ранее за чехом не наблюдалось особых желаний быть сверхоригинальным, а сам Милан заявил, что начал «плыть» из радости и счастья после победы.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

8. «Расстрел» «Тампы»

Молодой и горячий Артём Анисимов в матче регулярного чемпионата в 2011 году вывел «Рейнджерс» вперёд, воспользовавшись удобным пасом Майкла Дель Зотто. Радость от гола оказалась так велика, что россиянин, не придумав ничего лучше, сделал вид, будто расстреливает соперников из ружья. Логично, что это очень не понравилось капитану «Тампы» Венсану Лекавалье, а после такого «празднования» на льду состоялась массовая драка.



«Он уже извинился, это будет для него уроком. Анисимов сам знает, что совершил ошибку. Наши ребята поговорят с ним, и он сделает выводы. Артём — хороший парень», — сказал тогдашний тренер «Рейнджерс» Джон Торторелла. «Меня просто неправильно поняли. Я ничего плохого в виду не имел — ни во вратаря, ни в Лекавалье не «стрелял», — объяснял чуть позже сам Артём.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

7. Макгрегор на коньках

Брэда Маршана часто называют «крысой», потому что характер у форварда «Бостона» явно не самый приятный. В прошлом сезоне, забив победный гол в ворота «Коламбуса», Маршан решил изобразить знаменитого бойца Коннора Макгрегора, спародировав его походку. Сам Конор был на той игре и даже произвёл символическое вбрасывание.



«Я надеялся забить, чтобы сделать это», — отметил Маршан.

ВИДЕО

6. «Мало половин»

Капитан хабаровского «Амура» Виталий Атюшов оказался неравнодушен к современной поп-музыке. После гола в ворота «Нефтехимика» в октябре 2017 года он изобразил танец из клипа «Мало половин» Ольги Бузовой.



«Перед игрой перешучивался с ребятами. Мол, если забью, повторю эпизод из клипа одной поп-певицы. И когда забил, поздно было отступать. Видел, что это видео сразу выставили на видное место в интернете. Ребята оперативно работают. Правда, не совсем понятно, какое отношение к хоккею всё это имеет», — говорил тогда Атюшов.

Видео можно посмотреть на канале «Амура» в YouTube.

5. «Осенний поцелуй после жаркого лета»

Про следующее празднование как-то даже неудобно рассказывать, но из песни слов не выкинешь. В главных ролях этого фильма для взрослых — форварды «Айлендерс» Жигмунд Палффи и Трэвис Грин, который нынче работает главным тренером «Ванкувера». Пожалуй, не приходится жалеть, что начиная с середины 1990-х «островитяне» были не слишком хороши и забивали немного, хотя Палффи был одним из главных голеадоров команды. После смены команды словак подобные перформансы прекратил — видимо, одноклубники были против.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

4. «Горячая клюшка»

10 лет назад Овечкин выбил голевой «полтинник» в матче с «Торонто» и после заброшенной шайбы изобразил своеобразный шедевр. Положив клюшку на лёд, он сделал движения, будто она слишком горячая. За своё представление Овечкин получил солидную долю критики от канадского пуриста Дона Черри, который заявил, что празднование голов не должно быть слишком театральным — по его мнению, это не имеет ничего общего с хоккеем.



«Это только моё дело. Я был просто счастлив, что забил 50 голов за сезон. Я уважаю всех соперников и зрителей. Я не показываю что-то плохое, это только моя вещь. Никакого неуважения тут нет», — отверг обвинения Овечкин.

ВИДЕО

3. «Птичка» Кузнецова

Это отмечание заброшенной шайбы уже стало классикой и фирменным знаком Кузнецова. Трудно сказать, будет ли Евгений практиковать «птичку» после известных не вполне радостных событий, так как это привлечёт к нему дополнительное внимание. С другой стороны, никакого неуважения к сопернику тут точно нет, хотя прецеденты обиды бывали.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Одним из таковых стал «Коламбус» в полном составе, который в январе 2019 года спародировал «птичку» после того, как Артемий Панарин забил победный гол в овертайме. Чуть раньше подобной пародией отметился и вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флёри.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?

2. «Стёкла у вас не той модели»

Видео можно посмотреть в YouTube.

Форвард шведского «Лександа» Хенрик Андерсен, похоже, насмотрелся голов Александра Овечкина. Когда 18-летний новичок смог забить сам, его радости не было предела, но «изобразить Овечкина» помешали заградительные стёкла. Прыжок на стекло превратился в жутковатое падение. Слава богу, что всё обошлось без травм.

1. «Голова моя удалая, долго ль буду тебя я носить»

Австралийская хоккейная лига, мягко говоря, плохо известна болельщикам за пределами этой страны. Но именно там состоялось самое замечательное празднование гола. Нападающий Рикьярдо Дель Бассо, выступающий за команду «Перт Тандер», после реализованного буллита в буквальном смысле ехал на своей голове.



В НХЛ и КХЛ такое представить сложновато — велик риск получения травмы. Да и соперник на такие художества может отреагировать нервно.

Видео можно посмотреть в YouTube.