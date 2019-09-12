Самые богатые люди в мировом хоккее. На фоне русских боссы клубов НХЛ нищие

Но не все хозяева клубов КХЛ готовы вкладываться в хоккей.

Недавно стало известно, что председатель совета директоров КХЛ и СКА миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян — об этом сообщила редакция Forbes со ссылкой на данные счётчика Forbes Real Time, отражающего богатство миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

«Чемпионат» предлагает сравнить пятёрки самых богатых владельцев клубов КХЛ и НХЛ — насколько велики финансовые возможности хозяев и чего достигли возглавляемые ими коллективы. Информация о состояниях бизнесменов взята из вышеупомянутого счётчика Forbes.

Такими их помнят не все. Как изменились менеджеры и президенты клубов КХЛ Некоторые стояли у истоков КХЛ, другие побеждали ещё в Суперлиге.

Топ-5 самых богатых владельцев клубов КХЛ

1. Геннадий Тимченко (СКА) — $ 22 млрд



В 2011 году ««Газпром», как владелец ХК СКА и соучредитель КХЛ, принял решение о смене состава совета директоров хоккейного клуба перед новым периодом в жизни КХЛ. Вместо замглавы «Газпрома» Александра Медведева руководить клубом стал совладелец крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Gunvor и венчурной компании Volga Resources, а также член совета директоров газовой компании «Новатэк» Геннадий Тимченко.



Успехи клуба за время владения: 2 Кубка Гагарина (2015, 2017).

2. Алексей Мордашов («Северсталь») — $ 20,4 млрд



В начальный период приватизации в России, в 1992 году, стал директором по экономике и финансам Череповецкого металлургического комбината, вскоре преобразованного в ОАО «Северсталь». Создал дочернюю компанию «Северсталь-инвест», 24% акций которой принадлежали «Северстали», а 76% — лично Мордашову, а затем скупил акции «Северстали», став директором и владельцем.



Успехи клуба за время владения: серебряный призёр чемпионата России (2002/03).



3. Виктор Рашников («Металлург Мг») — 8,7 млрд



С 1997 года возглавлял магнитогорский металлургический комбинат в качестве генерального директора. С апреля 2005 года — председатель совета директоров, с 2006 года — президент ООО «Управляющая компания ММК» и владелец 87% акций (данные на 2013 год).



Успехи клуба за время владения: 2 Кубка Гагарина (2014, 2016).

10 лет первому голу Фёдорова в КХЛ. Он вернулся в Россию банкротом Прилетел в Магнитогорск с Малкиным, играл в тройке с братом, вчера был звездой НХЛ, а сегодня забивал Франскевичу.

4. Андрей Козицын («Автомобилист») — $ 4,6 млрд



В 2002 году стал гендиректором «УГМК-Холдинга» — управляющей компании УГМК) под контролем которого находится более 40 предприятий, производящих чёрные и цветные металлы, а также агробизнес и строительство. В 2016 году стал президентом ХК «Автомобилист».



Успехи клуба за время владения: выход в 1/2 Восточной конференции (2019).

5. Аркадий Ротенберг («Динамо» М) — $ 2,7 млрд



Председатель правления Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», председатель высшего совета ХК «Динамо» Москва. Один из двух основных акционеров «СМП-Банка», председатель совета директоров строительной компании «Стройгазмонтаж».

Успехи клуба за время владения: 2 Кубка Гагарина (2012, 2013).

«Было бы правильнее, если бы госкорпорации финансировали не клубы, а КХЛ» Интервью с главным человеком в магнитогорском «Металлурге» Виктором Рашниковым.

Топ-5 самых богатых владельцев клубов НХЛ

1. Филипп Аншютц («Лос-Анджелес Кингз») — $ 13,1 млрд



Американский предприниматель Филипп Аншютц накопил своё богатство в самых различных отраслях, включая торговлю нефтью, управление железными дорогами, а также в сферах телекоммуникаций, развлечений и недвижимости. Долгое время 78-летний миллиардер не хотел связываться со спортом, но затем вошёл во вкус.



Помимо того что он является владельцем «Кингз», ему принадлежит доля в баскетбольном «Лейкерс», а кроме этого, он является соучредителем футбольной лиги MLS и сразу нескольких команд в ней.



Успехи клуба за время владения: 2 Кубка Стэнли (2012, 2014).

Чернышенко – не злодей, а громоотвод. КХЛ тормозят другие люди Президент лиги стал заложником совета директоров.

2. Хассо Платтнер («Сан-Хосе Шаркс») — $ 12,8 млрд



Немецкий бизнесмен Хассо Платтнер разбогател на технологиях. Он начал свою карьеру в 1968 году в знаменитой компании IBM, но четыре года спустя с коллегами создал собственную фирму по разработке программного обеспечения. Платтнер возглавлял компанию до 2003 года, а затем создал вечурный фонд Hasso Plattner Ventures, который также специализируется на технологиях. «Акулами» немец владеет с 2002 года.



Успехи клуба за время владения: выход в финал Кубка Стэнли (2016).

3. Энн Уолтон Крёнке («Колорадо Эвеланш») — $ 6 млрд



Энн Уолтон Крёнке унаследовала акции всемирно известной фирмы Walmart от отца Бада Уолтона. Её муж, Стэн Крёнке, является мажоритарным владельцем клуба НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс», лондонского «Арсенала», клуба MLS «Колорадо Рэпидз» и клуба по лакроссу «Колорадо Мэммот». В 2000 году Стэн Крёнке приобрёл и хоккейный «Колорадо Эвеланш», но затем в 2015 году передал владение своей супруге.



Успехи клуба за время владения: 1 Кубок Стэнли (2001).



4. Семья Илич («Детройт Ред Уингз») — $ 5, 3 млрд

Майк Илич-старший основал пиццерию Little Caesars, которая стала третьей в США по величине после Pizza Hut и Domino’s. Он владел хоккейным «Ред Уингз» и бейсбольным «Тайгерс», а когда в 2017 году Илич скончался, то передал владение компании Ilitch Holding, которой управляют Мариан Илич и Кристофер Илич.



Успехи клуба за время владения: 4 Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008),



5. Джереми Джейкобс («Бостон Брюинз») — $ 4,7 млрд



Джейкобс владеет Delaware North — глобальным гостиничным и ресторанным бизнесом, который был основан его родственниками. Джейкобс является хозяином «Брюинз» с 1975 года, но буквально на прошлой неделе появилась новость о том, что после 44 лет владения Джереми передаёт его в руки шестерых детей. При этом влияние Джекобса-старшего сохранится — он останется председателем совета управляющих НХЛ.

Успехи клуба за время владения: 1 Кубок Стэнли (2011).