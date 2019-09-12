Самые богатые люди в мировом хоккее. На фоне русских боссы клубов НХЛ нищие

Недавно стало известно, что председатель совета директоров КХЛ и СКА миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян — об этом сообщила редакция Forbes со ссылкой на данные счётчика Forbes Real Time, отражающего богатство миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
«Чемпионат» предлагает сравнить пятёрки самых богатых владельцев клубов КХЛ и НХЛ — насколько велики финансовые возможности хозяев и чего достигли возглавляемые ими коллективы. Информация о состояниях бизнесменов взята из вышеупомянутого счётчика Forbes.
Топ-5 самых богатых владельцев клубов КХЛ
1. Геннадий Тимченко (СКА) — $ 22 млрд
В 2011 году ««Газпром», как владелец ХК СКА и соучредитель КХЛ, принял решение о смене состава совета директоров хоккейного клуба перед новым периодом в жизни КХЛ. Вместо замглавы «Газпрома» Александра Медведева руководить клубом стал совладелец крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Gunvor и венчурной компании Volga Resources, а также член совета директоров газовой компании «Новатэк» Геннадий Тимченко.
Успехи клуба за время владения: 2 Кубка Гагарина (2015, 2017).
2. Алексей Мордашов («Северсталь») — $ 20,4 млрд
В начальный период приватизации в России, в 1992 году, стал директором по экономике и финансам Череповецкого металлургического комбината, вскоре преобразованного в ОАО «Северсталь». Создал дочернюю компанию «Северсталь-инвест», 24% акций которой принадлежали «Северстали», а 76% — лично Мордашову, а затем скупил акции «Северстали», став директором и владельцем.
Успехи клуба за время владения: серебряный призёр чемпионата России (2002/03).
3. Виктор Рашников («Металлург Мг») — 8,7 млрд
С 1997 года возглавлял магнитогорский металлургический комбинат в качестве генерального директора. С апреля 2005 года — председатель совета директоров, с 2006 года — президент ООО «Управляющая компания ММК» и владелец 87% акций (данные на 2013 год).
Успехи клуба за время владения: 2 Кубка Гагарина (2014, 2016).
4. Андрей Козицын («Автомобилист») — $ 4,6 млрд
В 2002 году стал гендиректором «УГМК-Холдинга» — управляющей компании УГМК) под контролем которого находится более 40 предприятий, производящих чёрные и цветные металлы, а также агробизнес и строительство. В 2016 году стал президентом ХК «Автомобилист».
Успехи клуба за время владения: выход в 1/2 Восточной конференции (2019).
5. Аркадий Ротенберг («Динамо» М) — $ 2,7 млрд
Председатель правления Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», председатель высшего совета ХК «Динамо» Москва. Один из двух основных акционеров «СМП-Банка», председатель совета директоров строительной компании «Стройгазмонтаж».
Успехи клуба за время владения: 2 Кубка Гагарина (2012, 2013).
Топ-5 самых богатых владельцев клубов НХЛ
1. Филипп Аншютц («Лос-Анджелес Кингз») — $ 13,1 млрд
Американский предприниматель Филипп Аншютц накопил своё богатство в самых различных отраслях, включая торговлю нефтью, управление железными дорогами, а также в сферах телекоммуникаций, развлечений и недвижимости. Долгое время 78-летний миллиардер не хотел связываться со спортом, но затем вошёл во вкус.
Помимо того что он является владельцем «Кингз», ему принадлежит доля в баскетбольном «Лейкерс», а кроме этого, он является соучредителем футбольной лиги MLS и сразу нескольких команд в ней.
Успехи клуба за время владения: 2 Кубка Стэнли (2012, 2014).
2. Хассо Платтнер («Сан-Хосе Шаркс») — $ 12,8 млрд
Немецкий бизнесмен Хассо Платтнер разбогател на технологиях. Он начал свою карьеру в 1968 году в знаменитой компании IBM, но четыре года спустя с коллегами создал собственную фирму по разработке программного обеспечения. Платтнер возглавлял компанию до 2003 года, а затем создал вечурный фонд Hasso Plattner Ventures, который также специализируется на технологиях. «Акулами» немец владеет с 2002 года.
Успехи клуба за время владения: выход в финал Кубка Стэнли (2016).
3. Энн Уолтон Крёнке («Колорадо Эвеланш») — $ 6 млрд
Энн Уолтон Крёнке унаследовала акции всемирно известной фирмы Walmart от отца Бада Уолтона. Её муж, Стэн Крёнке, является мажоритарным владельцем клуба НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс», лондонского «Арсенала», клуба MLS «Колорадо Рэпидз» и клуба по лакроссу «Колорадо Мэммот». В 2000 году Стэн Крёнке приобрёл и хоккейный «Колорадо Эвеланш», но затем в 2015 году передал владение своей супруге.
Успехи клуба за время владения: 1 Кубок Стэнли (2001).
4. Семья Илич («Детройт Ред Уингз») — $ 5, 3 млрд
Майк Илич-старший основал пиццерию Little Caesars, которая стала третьей в США по величине после Pizza Hut и Domino’s. Он владел хоккейным «Ред Уингз» и бейсбольным «Тайгерс», а когда в 2017 году Илич скончался, то передал владение компании Ilitch Holding, которой управляют Мариан Илич и Кристофер Илич.
Успехи клуба за время владения: 4 Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008),
5. Джереми Джейкобс («Бостон Брюинз») — $ 4,7 млрд
Джейкобс владеет Delaware North — глобальным гостиничным и ресторанным бизнесом, который был основан его родственниками. Джейкобс является хозяином «Брюинз» с 1975 года, но буквально на прошлой неделе появилась новость о том, что после 44 лет владения Джереми передаёт его в руки шестерых детей. При этом влияние Джекобса-старшего сохранится — он останется председателем совета управляющих НХЛ.
Успехи клуба за время владения: 1 Кубок Стэнли (2011).
- 12 сентября 2019
-
15:51
-
15:22
-
15:10
-
15:01
-
14:55
-
14:23
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:06
-
12:55
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:51
-
11:32
-
11:27
-
11:09
-
10:46
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:37
-
09:15
-
09:00
-
04:55
-
02:37
-
01:59
-
01:07
-
00:08
-
00:00
- 11 сентября 2019
-
23:34
-
23:13
-
22:59
-
22:51