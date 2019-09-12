«Арену-Омск» ровняют с землёй. Это снос символа жадности и памятника неудач

Омск прощается со старой хоккейной ареной. Весь прошлый сезон, во время которого «ястребы» уже квартировали в Балашихе, «Арена-Омск» сиротливо стояла, обнесённая забором, и вокруг неё не происходило никаких движений. Это немало беспокоило омских хоккейных болельщиков, не видевших, что самый злободневный для них вопрос хоть как-то решается.
Но наступило межсезонье, и лёд тронулся. Сначала председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов представил подробный проект нового стадиона и пообещал ввести его в эксплуатацию с сезона-2022/23, затем он же рассказал, что старую арену разберут до конца сентября, а строительство новой будет чуть ли не в режиме онлайн транслироваться в Интернете.
Ну а теперь от слов перешли к делу. Активный разбор «Арены-Омск» в первом осеннем месяце заметили сотни омичей и буквально заполонили соцсети фотографиями и видео стремительно разрушаемой арены. Темпы избавления от прежнего дома «Авангарда» поражали: меньше недели назад только начали снимать внешнюю облицовку, а вечером 11 сентября уже сносили несущие конструкции. Зрелище впечатляющее.
Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Глядя на обломки «Арены-Омск», которая ещё совсем недавно со своим нарядным ястребиным фасадом считалась едва ли не самой красивой в КХЛ (хотя бы чисто визуально), возникают разные мысли. Главная из них такова – какое же счастье, что нынешний снос здания – контролируемый. Можно благодарить вероятный приезд президента, дотошность нового руководства «Авангарда» или просто счастливое стечение обстоятельств – не так важно. Главное, что вот таким карточным домиком «Арена-Омск» не сложилась, будучи наполненной людьми. Страшно представить, какой мы избежали трагедии.
Вторая мысль – философская. Развалины арены, которые сейчас находятся на виду у всех жителей Омска – это памятник человеческой жадности. Это ж сколько нужно было украсть денег при строительстве, чтобы вместо двухъярусного просторного здания получилась тесная одноэтажка, простоявшая всего десять лет? Обломки стадиона – прямой упрёк, последнее воззвание к совести людей, ответственных за строительство. Их сейчас в силу разных причин не привлечь к ответственности, да и концы давно спрятаны в воду, но они точно знают про всю эту ситуацию и, надеюсь, им хотя бы элементарно стыдно.
Но это не весь символизм сноса старой «Арены». За десять лет на этом стадионе «Авангард» ничего не выиграл (ну, кроме Кубка Надежды). «Ястребы» уступили в первой же встрече на новом стадионе в сентябре 2007-го, и понеслось. С выступлениями на «Арене-Омск» связан период безвременья «Авангарда», с его бесконечными вылетами во втором (иногда, первом) раунде плей-офф, постоянным околохоккейным цирком и, как апофеоз, проигранным финалом-2012 года московскому «Динамо». Кубок бело-голубые взяли именно на льду «Арены», после чего многие болельщики омичей посчитали её проклятым местом.
Теперь этот символ жадности и памятник неудач сравнивают с землёй – в Омске видят в этом избавление от последнего пережитка прошлого. Новая руководство, новые амбиции, новая эмблема, новая арена. От прежнего дома «ястребов» сейчас осталась только беспорядочная куча железа, бетона и арматуры, но из неё и должно на омской земле возродиться место силы для обновлённого и успешного «Авангарда». Команду в городе с нетерпением ждут из подмосковной командировки.
- 12 сентября 2019
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