«Арену-Омск» ровняют с землёй. Это снос символа жадности и памятника неудач

Омск прощается со старой хоккейной ареной. Весь прошлый сезон, во время которого «ястребы» уже квартировали в Балашихе, «Арена-Омск» сиротливо стояла, обнесённая забором, и вокруг неё не происходило никаких движений. Это немало беспокоило омских хоккейных болельщиков, не видевших, что самый злободневный для них вопрос хоть как-то решается.

Но наступило межсезонье, и лёд тронулся. Сначала председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов представил подробный проект нового стадиона и пообещал ввести его в эксплуатацию с сезона-2022/23, затем он же рассказал, что старую арену разберут до конца сентября, а строительство новой будет чуть ли не в режиме онлайн транслироваться в Интернете.

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Ну а теперь от слов перешли к делу. Активный разбор «Арены-Омск» в первом осеннем месяце заметили сотни омичей и буквально заполонили соцсети фотографиями и видео стремительно разрушаемой арены. Темпы избавления от прежнего дома «Авангарда» поражали: меньше недели назад только начали снимать внешнюю облицовку, а вечером 11 сентября уже сносили несущие конструкции. Зрелище впечатляющее.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Глядя на обломки «Арены-Омск», которая ещё совсем недавно со своим нарядным ястребиным фасадом считалась едва ли не самой красивой в КХЛ (хотя бы чисто визуально), возникают разные мысли. Главная из них такова – какое же счастье, что нынешний снос здания – контролируемый. Можно благодарить вероятный приезд президента, дотошность нового руководства «Авангарда» или просто счастливое стечение обстоятельств – не так важно. Главное, что вот таким карточным домиком «Арена-Омск» не сложилась, будучи наполненной людьми. Страшно представить, какой мы избежали трагедии.

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Вторая мысль – философская. Развалины арены, которые сейчас находятся на виду у всех жителей Омска – это памятник человеческой жадности. Это ж сколько нужно было украсть денег при строительстве, чтобы вместо двухъярусного просторного здания получилась тесная одноэтажка, простоявшая всего десять лет? Обломки стадиона – прямой упрёк, последнее воззвание к совести людей, ответственных за строительство. Их сейчас в силу разных причин не привлечь к ответственности, да и концы давно спрятаны в воду, но они точно знают про всю эту ситуацию и, надеюсь, им хотя бы элементарно стыдно.

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Но это не весь символизм сноса старой «Арены». За десять лет на этом стадионе «Авангард» ничего не выиграл (ну, кроме Кубка Надежды). «Ястребы» уступили в первой же встрече на новом стадионе в сентябре 2007-го, и понеслось. С выступлениями на «Арене-Омск» связан период безвременья «Авангарда», с его бесконечными вылетами во втором (иногда, первом) раунде плей-офф, постоянным околохоккейным цирком и, как апофеоз, проигранным финалом-2012 года московскому «Динамо». Кубок бело-голубые взяли именно на льду «Арены», после чего многие болельщики омичей посчитали её проклятым местом.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Теперь этот символ жадности и памятник неудач сравнивают с землёй – в Омске видят в этом избавление от последнего пережитка прошлого. Новая руководство, новые амбиции, новая эмблема, новая арена. От прежнего дома «ястребов» сейчас осталась только беспорядочная куча железа, бетона и арматуры, но из неё и должно на омской земле возродиться место силы для обновлённого и успешного «Авангарда». Команду в городе с нетерпением ждут из подмосковной командировки.