30 лет назад наши хоккеисты побежали из СССР. Захотели играть в Америке

30 лет назад между НХЛ и Советским Союзом рухнул железный занавес. Сезон-1989/90 стал революционным для мирового хоккея, поскольку за океан отправились многие советские хоккейные звёзды. Их путь был очень разным, но именно тогда стало очевидно, что непримиримое соперничество двух систем уходит в историю, уступив место процессам глобальной интеграции. Самого первого россиянина в НХЛ — воспитанника новосибирской «Сибири» Виктора Нечаева, который в сезоне-1982/83 сыграл 3 матча за «Лос-Анджелес Кингз», мы вынесем за скобки, так как его отъезд ни к каким серьёзным переменам не привёл.

Пряхин, Могильный и Фетисов

Годом раньше начала основной «русской волны» в НХЛ дебютировал Сергей Пряхин, на счету которого 2 матча за «Калгари» в сезоне-1988/89. Пряхин не был суперзвездой, но именно он стал пионером легального отъезда за океан, а выигранный «огоньками» Кубок Стэнли лишь добавил желания тем, кто стоял в очереди на отъезд.



«Время такое было, что уехать было нереально. Не знаю, почему первым отпустили именно меня. И тогда, и сейчас меня постоянно спрашивают, но не могу объяснить, почему я стал первым. Вся инициатива шла от Игоря Дмитриева, старшего тренера «Крыльев Советов», за которые я тогда играл. Он решил отправить меня в НХЛ. Меня поставили в известность в самый последний момент. До сих пор не могу понять, почему так всё сложилось. Меня никак не готовили, просто поставили перед фактом недели за две до отъезда.

НХЛ не была какой-то загадкой. Каждый год мы ездили туда и с клубами, и со сборной. Прекрасно представляли уровень, играли на Кубке Канады. Лучшие европейцы уже играли в НХЛ. Мы понимали, что это сильнейшая лига. Конечно, оказаться в то время в НХЛ — всё равно что попасть на другую планету», — вспоминал Пряхин много лет спустя.



Одни, как Вячеслав Фетисов, выбрали длинный и тяжёлый путь с борьбой против советских хоккейных бюрократов и принципиально хотели уехать легально, не желая рвать все связи с родиной. Противоположностью стал Александр Могильный, который оказался в США ещё в мае 1989 года, бежав из сборной СССР после завершения чемпионата мира в Швеции.



Могильный во многом стал первопроходцем и первой русской хоккейной звездой в НХЛ. В 1992 году он стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/93 первым из русских стал лучшим снайпером лиги, забив 76 голов. В 1993 году — первым русским капитаном клуба НХЛ. Не зря в Америке за ним закрепилось прозвище Александр Великий. Он до сих пор удерживает третье место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ – 1032 (473+559) очка в 990 матчах.



Свою первую шайбу в НХЛ он забросил 5 октября 1989 года, и эту дату можно считать началом советской экспансии в североамериканский хоккей: Александр отличился на 20-й секунде матча «Баффало» с «Квебек Нордикс».

Видео можно посмотреть в YouTube.

Русский Колумб! Он открыл Америку для наших хоккеистов Сегодня Александру Могильному исполняется 50 лет!

В тот же день, 5 октября 1989 года, дебютировал в НХЛ и Вячеслав Фетисов. В возрасте 31 года не так просто решиться на такие серьёзные перемены в жизни, но упорный характер и желание проявить себя в НХЛ оказались сильнее. Первую попытку «вытащить» Фетисова в НХЛ предпринимал «Монреаль» ещё в 1978 году, когда защитника выбрали на драфте под общим 201-м номером, но тогда об отъезде в Америку речи не шло.



Пять лет спустя его повторно (!) задрафтовал «Нью-Джерси», и благодаря безудержной энергии генерального менеджера Лу Ламорелло, Вячеслав со временем смог играть в НХЛ.



«Я предложил Фетисову сбежать из Советского Союза. Приехал в Германию, где тренировалась сборная СССР. Попросил портье в отеле, чтобы он позвал Ларионова, который был единственным в команде англоязычным игроком. Через Игоря попросил Фетисова прийти ко мне вечером в гостиницу. В это время один из моих подчиненных принес уже подготовленные бумаги для получения политического убежища, и мы показали их Фетисову: Ну а он, совершенно в своём стиле, ответил: «Сбежать прямо сейчас я не могу. Я чувствую ответственность за молодых игроков. Пусть лучше я брошу вызов системе», — вспоминал позже Ламорелло в интервью «Спорт-экспрессу».



В своём первом же матче за «Дэвилз» Фетисов набрал своё первое очко: уже на второй минуте первого периода после его броска шайба попала в одноклубника Сильвена Тарджона и отскочила в ворота «Филадельфии».



Фетисов уехал в «Нью-Джерси» вместе с Сергеем Стариковым, однако поиграть вместе им толком не удалось. Дела у Старикова за океаном складывались крайне неудачно — он тяжело привыкал к американскому образу жизни и его карьера в НХЛ продлилась лишь 16 матчей. Спустя два года он ушёл из спорта и перебрал кучу профессий от грузчика до строителя, а «дьяволы» пригласили к себе Алексея Касатонова, который тогда был с Фетисовым в «контрах».

Рекорд Могильного держится 26 лет. Каким был тогда хоккей в НХЛ Никита Кучеров может превзойти уникальное достижение.

Видео можно посмотреть на YouTube.

Статистика хоккеистов из СССР в первом для себя сезоне в НХЛ 1989/90

Правило имени Макарова

5 октября 1989 года дебютировал за океаном ещё один легендарный хоккеист сборной СССР — нападающий Сергей Макаров. Его «Калгари» одолел тогда «Детройт» с космическим счётом 10:7, а сам Сергей забил в середине второго периода и ещё дважды ассистировал партнёрам, став первым россиянином в НХЛ, кто набрал более одного очка за встречу.



Не зря Серж Савар, тогдашний генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс», убеждал руководство НХЛ исключить советских хоккеистов из претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона. «Советским игрокам уже по 28-29 лет, они играли на высочайшем уровне. Какие же они новички?!» — возмущался Савар и оказался провидцем. Именно Макаров в 31 год стал обладателем «Колдера», а в НХЛ после этого ввели ограничительное правило, которое назвали его именем: претендовать на приз могут только новички, которым на начало сезона не исполнилось 26 лет.

«По катанию, технике, видению площадки Сергею Михалычу не было равных. Этот человек обыгрывал легко и любого. Вообще, не представляю, как он и Харламов показывали такой волшебный хоккей, играя теми клюшками. А если бы Макаров рос не в советской хоккейной системе, а со своим природным талантом в юном возрасте оказался в НХЛ, то в той лиге каждый год набирал бы по 150 очков. Но он вырос в Советском Союзе и играл на партнёров. И всё равно был лучшим», — говорил о нём Алексей Касатонов.

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Ларионов и Крутов — несостоявшийся дуэт

«Ванкувер», сумев заполучить двух из трёх форвардов суперзвена ЦСКА и сборной СССР, рассчитывал на великолепную игру этих мировых звёзд. Однако феерии не получилось, так как адаптация Владимира Крутова в Северной Америке прошла крайне неудачно. После всего 11 заброшенных шайб и 23 результативных передач в сезоне-1989/1990, Крутов прибыл на в тренировочный лагерь «Кэнакс» в сентябре 1990 года с большим лишним весом и практически не предпринимал никаких попыток войти в форму.



«За его умение опустошать холодильник мы его прозвали Влад-поглощатель. Пол нашей комнаты был покрыт пустыми пачками из-под картофельных чипсов, коробками из-под пиццы и банками из-под газировки. Он был настолько ленив, что с помощью хоккейной ленты соорудил приспособление, помогающее ему выключать свет в комнате, не вставая с дивана», — вспоминал позже хоккеист «Ванкувера» Джим Сандлак, живший с Крутовым в одном номере.



Расставаться с Крутовым «Ванкуверу» пришлось посредством судов, которые, кстати, канадский клуб проиграл, так как расторг контракт в одностороннем порядке.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Фёдоров вслед за Могильным

Почти таким же изменником на родине считали и другого форварда ЦСКА, сбежавшего вслед за Могильным за океан, — Сергея Фёдорова, причём его побед напоминал шпионский детектив. В 1990 году Фёдоров в составе сборной СССР отправился в США на Игры доброй воли, а затем сказал представителям «Детройта», подкараулившим его после одного из матчей, что готов на побег.



В НХЛ Сергей дебютировал в сезоне-1990/91 и сразу же стал самым результативным россиянином в регулярном чемпионате, набрав 79 очков в 77 матчах. Впоследствии Фёдоров стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли и первым российским хоккеистом, выигравшим «Харт Трофи».



Приехав в НХЛ в конце перестройки, выходцы из СССР быстро стали звёздами на заокеанском льду. В 1994 году четверо наших игроков — Алексей Ковалёв, Сергей Немчинов, Сергей Зубов и Александр Карповцев — стали обладателями Кубка Стэнли и развенчали миф о «некубковости» русских. Осенью 1995 года Скотти Боумэн создал знаменитую Русскую пятёрку «Детройта», ну а затем стартовала эра Малкина и Овечкина, которая длится и по нынешнее время.