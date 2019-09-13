Проворов поймал куш. Теперь он самый дорогой российский защитник в истории

Менее чем за 24 часа до открытия тренировочного лагеря переговоры между защитником «Филадельфии Флайерз» Иваном Проворовым, находившимся в статусе ограниченно свободного агента, и руководством клуба завершились. Россиянин подписал шестилетний договор со среднегодовой зарплатой в $ 6,75 млн и 12-миллионным подписным бонусом. Это сделало Ивана самым дорогим защитником «лётчиков» и восьмым российским хоккеистом по величине оклада в сезоне-2019/20.

з. Иван Проворов, «Филадельфия Флайерз». 22 года



Сезон-2016/17: 82 матча, 30 (6+24) очков, «-7», 34 минуты штрафа, игровое время 21:59.



Сезон-2017/18: 82 матча, 41 (17+24) очко, «+17», 20 минут штрафа, игровое время 24:09.



Сезон-2018/19: 82 матча, 26 (7+19) очков, «-16», 32 минуты штрафа, игровое время 25:07. Сезон-2016/17: 82 матча, 30 (6+24) очков, «-7», 34 минуты штрафа, игровое время 21:59.Сезон-2017/18: 82 матча, 41 (17+24) очко, «+17», 20 минут штрафа, игровое время 24:09.Сезон-2018/19: 82 матча, 26 (7+19) очков, «-16», 32 минуты штрафа, игровое время 25:07.

Защитник номер один

Марк Гандлер, агент Проворова, назвал ситуацию долгим переговорным сражением, которое было начато ещё год назад с тогдашним генеральным менеджером «Флайерз» Роном Хекстоллом.



«Это был тяжёлый день, но сейчас мы счастливы. Я очень рад, что Иван может начать тренировочный сбор с самого первого дня, может приехать в команду и начать общаться с тренером и партнёрами. Это очень талантливый парень, который умеет добиваться успеха и выигрывать. Мы рады, что всё наконец закончилось. Последние дни были тяжёлыми для обеих сторон, это был непростой контракт», — заявил Гандлер.

Нет никаких сомнений, что «Филадельфия» связывает с Проворовым своё будущее, который в 22 года обрёл статус защитника номер один в своей команде. После окончания нового договора Иван станет неограниченно свободным агентом и сможет рассчитывать на новый, более солидный контракт, поскольку в 28 лет он должен выйти на пик карьеры.

Проворов будет легендой НХЛ. Или просто хочет урвать $ 10 млн в год Это нереальные деньги. Больше получают только два защитника в мире.

Пока забудем про $ 10 млн в год

Переговоры с «Флайерз» действительно были непростые. В середине июня главный редактор официального сайта НХЛ Дэн Роузен заявил, что Проворову нужно ориентироваться на новый контракт Ноа Хэнифина со среднегодовой зарплатой в $ 4,95 млн.



«Хэнифин подписал новый контракт, проведя лучший из трёх сезонов в лиге. Продуктивность Проворова снизилась — он набрал на 15 очков меньше, чем в предыдущем сезоне. Конечно, «Флайерз» могут использовать этот факт как рычаг во время переговоров. Проворов молод, это не готовый продукт. Стоит понимать, что прошлый сезон был непростым для всей команды в связи со сменой главного тренера и генерального менеджера. Игра под руководством Алена Виньо может благоприятно сказаться на Проворове», — писал Роузен в своей колонке на официальном сайте лиги.

Тогда многие удивились несколько заниженной планкой зарплаты для Ивана, который с самого первого сезона проявил себя вполне сложившимся мастером и одним из самых надёжных хоккеистов команды. Однако в середине августа журналист из Коламбуса Брайан Хеджер выдал неожиданную «бомбу»: Проворов требует от «Флайерз» контракт на $ 10 млн за сезон. Подобные аппетиты россиянина вызвали логичную неприязнь со стороны болельщиков «Филадельфии» — наиболее горячие головы даже призывали отправить Проворова за деньгами в КХЛ.



Вскоре стало ясно, что подобная информация далека от действительности, но переговоры и в самом деле идут трудно. Ускорил их контракт защитника Зака Веренски, который тот подписал с «Коламбусом» ($ 15 млн на три года), и после этого появилась конкретика: «лётчики» дали возможность Проворову выйти на рынок свободных агентов в самом расцвете сил, а он согласился снизить финансовые требования.



Тем не менее талант Проворова был всё равно оценён по достоинству. Иван вошёл в десятку самых дорогих российских хоккеистов в НХЛ в нынешнем сезоне и стал самым высокооплачиваемым защитником лиги в возрасте до 23 лет. Если Иван избежит травм и серьёзных спадов, то к моменту подписания следующего договора вполне может стать самым дорогим защитником в мире.

«Отправьте его в КХЛ!» Запросы Проворова вызвали раздражение в Америке 30 лет назад легендарный Рэй Бурк получал почти в 10 раз меньше.

Самые большие оклады россиян в НХЛ в сезоне-2019/20:



1. н. Артемий Панарин («Рейнджерс») — $ 11,6 млн.

2. в. Сергей Бобровский («Флорида») — $ 10 млн.

3. н. Александр Овечкин («Вашингтон») — $ 9,5 млн.

4. н. Евгений Малкин («Питтсбург») — $ 9,5 млн.

5. н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — $ 9,5 млн.

6. н. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — $ 7,8 млн.

7. н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — $ 7,5 млн.

8. з.

9. н.

10. н. 1. н. Артемий Панарин («Рейнджерс») — $ 11,6 млн.2. в. Сергей Бобровский («Флорида») — $ 10 млн.3. н. Александр Овечкин («Вашингтон») — $ 9,5 млн.4. н. Евгений Малкин («Питтсбург») — $ 9,5 млн.5. н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — $ 9,5 млн.6. н. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — $ 7,8 млн.7. н. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — $ 7,5 млн.8. з. Иван Проворов («Филадельфия») — $ 6,75 млн.9. н. Александр Радулов («Даллас») — $ 6,25 млн.10. н. Илья Ковальчук («Лос-Анджелес») — $ 6,25 млн.

Самый дорогой российский защитник

Пока что Проворов — самый дорогой защитник в истории НХЛ, но среди россиян. Все его предшественники получали меньше. Легенда «Монреаля» Андрей Марков зарабатывал максимально $ 5,75 млн за сезон, Сергей Гончар в «Оттаве» — $ 5,5 млн, Сергей Зубов в «Далласе» — $ 6 млн.

«Ну наконец-то! Проворов, столп обороны «лётчиков», теперь заперт контрактом до конца сезона-2024/25, он опередил по зарплате всех игроков обороны «Филадельфии» — и Мэтта Нисканена ($ 5,75 млн), и Шейна Гостисбера ($ 4,5 млн). «Лётчики» нуждаются в Проворове, который должен прибавить, как и все остальные, впрочем, если команда хочет попасть в плей-офф. Нет оснований полагать, что Иван сбавит темп по ходу действия контракта. Посмотрите на пример Шона Кутюрье, который попал в НХЛ в 19 лет, а свой лучший хоккей показал только на седьмой год в лиге», — резюмировал обозреватель NBC Sports Джордан Холл.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.