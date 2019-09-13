Супервывески СКА – ЦСКА скоро не будет. Её убьёт потолок зарплат

В Санкт-Петербурге прошел первый из шести матчей регулярного чемпионата СКА – ЦСКА. Битва «армейских» команд уже много лет – главная вывеска КХЛ. Суперкоманды, суперсоставы, основа сборной России, в конце концов «Газпром» против «Роснефти». В 2015 году противостояние получило главный импульс: СКА уступал москвичам в плей-офф 0-3, но вытянул серию, взяв в итоге и главный трофей.

С тех пор армейцы двух столиц выиграли по Кубку Гагарина и ещё трижды схлестнулись в плей-офф. Летом состав питерцев заметно поредел: они потеряли очень многих лидеров. Но там по-прежнему есть на кого смотреть. В ЦСКА с его рабочим хоккеем зажигают Григоренко, Капризов и Окулов, чертя на льду роскошные комбинации. Да и вообще уровень двух команд по-прежнему очень высокий. Наслаждайтесь, пока есть возможность.

Мы много лет говорим о том, что равные возможности – благо для лиги. Что 10-12 претендентов на кубок – намного лучше, чем 2-3. Всё это так. Но почему-то забываем, что и сам уровень лиги должен быть высоким.

Без Умарка и Капризова, но с иллюзией равенства. Какой будет КХЛ через год Введение жёсткого потолка зарплат – отличный шаг, но у него должно быть продолжение.

С введением потолка зарплат может случиться так, что «Роснефти» и «Газпрому» поддерживать хоккей станет неинтересно. ЦСКА станет заштатной командой, в старый дворец на Ленинградском проспекте снова будет приходить по тысяче зрителей. В питерский «Ледовый» — по 500. Уже забыли, как это было? А ведь многие игроки соглашаются играть за лучшие клубы далеко не только из-за зарплаты (в «Авангарде», к примеру, уже платят больше, чем в топ-клубах Запада). Хоккеистам важно, чтобы был высокий уровень организации хоккейного дела, выступать при полных трибунах.

В Испании, Англии, Германии почему-то никто не спешит расформировывать «МЮ», «Реал» или «Баварию» только потому, что они слишком часто выигрывают. Представляете, если из чемпионата Испании убрать дерби «Реал» — «Барселона». У нас же зашкаливают стоны по поводу «битвы денежных мешков», но все равно все его смотрят. Уверены, что больше не хотите смотреть СКА – ЦСКА и с легкостью переключитесь на условные «Амур» и «Нефтехимик»?

ХК СКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В стремлении сделать так, чтобы не было богатых, мы, как в старом анекдоте, можем переусердствовать и у нас останутся одни бедные. Если у СКА отобрать Кагарлицкого, Якупова, Плотникова, у ЦСКА – Григоренко, Нестерова и Капризова, они не окажутся автоматом в минском «Динамо» или «Барысе». По самым разным причинам, первая из которых – у нас тут не НХЛ. А совсем другой чемпионат, со своими правилами, особенностями и, конечно, проблемами.

Вполне вероятно, что всеобщая уравниловка приведет нас к уровню ВХЛ. Не за один сезон, но тем не менее. И уровень интереса будет примерно таким же. Стоит ли нам городить огороды с легализацией аренды, при этом принимать потолок, делая вид, что «у нас тут как в НХЛ», в то время как в саму НХЛ от нас уезжают не только Гусев с Гавриковым и Прохоркиным, но даже Юртайкин, Чибисов и Загидуллин? Когда мы не сможем привлекать звезд за деньги, остальные клубы их не достанут из-под полы, а продолжат жить по средствам. Да, будут появляться звездочки, типа Денисенко, но к 22-м годам так же умчат на всех парах в НХЛ.