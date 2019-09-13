Сейв вратаря «Ак Барса» рядом с фантастикой. Мозякин бросал в пустые ворота

Капитан «Металлурга» сам не понял, как он не забил.

«Металлург» подходил к принципиальному матчу с «Ак Барсом» в отвратительном состоянии. Команда, состав которой перед сезоном обещал подарить болельщикам красочный и изобилующий победами чемпионат, с первых же матчей стала сыпаться. Последовало увольнение Йозефа Яндача, назначение Ильи Воробьёва, но по первым матчам под руководством Ильи Петровича стало понятно, что одной лишь рокировкой наставников дело не исправить. Проблемы с движением, реализацией, игрой в обороне – «Магнитка» словно бы и не проходила предсезонку.

«Металлург» не готов? Не знаю, о чём это Воробьёв». Яндач – об увольнении Мешали травмы, не хватало «домоседов» и спасибо Величкину за приглашение.

Особенно, конечно, удивляла результативность «Металлурга». Имея в ростере нападения Брэндона Козуна, Эрика О’Делла и Денниса Расмусенна, Андрея Локтионова и Дениса Паршина, а также главного русского бомбардира Сергея Мозякина, магнитогорцы должны были разрывать любую оборону, хоть бы даже и играли без тренера. Но на деле – лишь 7 шайб в пяти матчах, и две игры вовсе без голов.

Большие вопросы стали появляться к капитану уральцев Сергею Мозякину. В трудное время он должен был повести за собой «Магнитку», на него очень рассчитывает Илья Воробьёв, с которым Мозякин находится в хороших отношениях. Но, видимо, возраст Сергея всё-таки берёт своё. До игры с казанцами – всего одна шайба в пяти играх, а на льду «Татнефть-Арены» — чудовищно запоротый момент.

Дело было во втором периоде, к которому «Магнитка» каким-то чудом подошла лишь с одной пропущенной шайбой. «Ак Барс» давил и наседал, но где-то казанцам не везло, где-то мастерски подчищал Кошечкин. Во втором игровом отрезке «Металлург» всё-таки стал поднимать голову, создавать моменты. Игровое преимущество по-прежнему было у «Ак Барса», но от равного счёта «Магнитку» отделяла всего одна шайба.

Её и должен был забросить Мозякин. Капитан уральцев бросал по пустым воротам из удобного положения. Казалось, что это верный гол, а дальше счёт 1:1, надежда на победу, которая поможет «Магнитке» начать выход из кризиса. Но голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн был против.

Казанский вратарь совершил мегасэйв, это что-то на грани фантастики. Как он прочувствовал этот момент, как выбросил жёсткую клюшку, шлагбаумом преградившую шайбе путь в ворота. Один из самых красивейших моментов старта сезона в КХЛ!

Но по воротам-то бросал Сергей Мозякин, который такие моменты раньше реализовывал с закрытыми глазами, как бы там не изворачивался голкипер. Хотя раньше Мозякин не сталкивался с Рейдеборном, новичком нашей лиги. И теперь поди знай: этот момент ознаменовывает конец эпохи главного русского бомбардира или в Казани нашли вратаря-инопланетянина, против которого даже Мозякин бессилен?

В результате «Магнитка» смогла прервать голевую засуху, отличился Андрей Локтионов, но от поражения уральцев это не спасло. Мозякин опять не забил, «Металлург» опять проиграл. Магнитогорскому клубу на старте сезона не позавидуешь.