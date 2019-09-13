СКА нужно учиться у «Торпедо». В Нижнем сыгран пока лучший матч сезона КХЛ

К концу второй недели чемпионата сложилась интересная ситуация – лидерство на Западе захватил «Витязь», а «армейские» команды, два главных фаворита конференции, расположились лишь в середине первой восьмёрки. СКА пока провёл только четыре матча, а ЦСКА потерпел два чувствительных поражения – в матче открытия, а потом в овертайме с «Торпедо».

Даже несмотря на нынешнее турнирное положение команд, игры между СКА и ЦСКА остаются одной из главных вывесок в КХЛ, которые традиционно собирают аншлаги и создают вокруг себя ажиотаж. Этот сезон – особенный ещё и потому, что в календаре запланировано не два, не четыре, а целых шесть «армейских» дерби.

Кожевников: «армейское» дерби — главное противостояние КХЛ последнего времени

Игра началась с неожиданности – в Ледовом выключился свет. Правда, тут же включился, периодически предательски мигал. Проблемы, судя по всему, были вызваны пожаром на ближайшей электроподстанции, но их удалось быстро решить. Минут за пять до старта игры на лёд выпустили арбитров, а затем и команды. Свет дали, и игра началась на пять минут позже запланированного, а шоу показали болельщикам в перерыве.

ЦСКА, ты ли это?

Москвичи в начале игры смотрелись слабо – вместо фирменного прессинга по всей площадки и града бросков пропускали контратаки, теряли нападающих соперника. Якупов с Барабановым вырывались два в одного, но опасного момента не создали. Затем едва не убежал на свидание с Сорокиным Ткачёв – Плотник вовремя его увидел, но не смог отдать точную передачу. ЦСКА ещё и сменился неудачно, получив меньшинство. И отыграл его не сказать, чтобы уверенно, а именно отбился. Шикарный момент был у Ткачёва, но тут здорово сыграл Робинсон, заблокировав бросок.

Почти девять минут ЦСКА не мог ни одного броска даже в сторону ворот Кочеткова. В итоге Шалунов проверил вратаря петербуржцев безобидным броском с острого угла, заработав вбрасывание. ЦСКА этого было достаточно – выигранная «точка», быстрый пас на Слепышева, хлёсткий бросок под перекладину, гол. Кочетков не выручил.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Период завершился в том же ключе – СКА атаковал больше и настойчивее. Лучший шанс был у Кагарлицкого, который при выходе два в одного попал в крестовину. Нападающему, который перешёл в СКА этим летом, пока совершенно не везёт. Недавно он забил первый гол, но от него всё-таки ждут большего. А он то промажет, то вырвется на оперативный простор и споткнётся.

Сорокину – пять, остальным — неуд

Прошлой весной «армейцы» сыграли драматичный финал конференции, где был камбэк СКА с 0-2 и седьмой матч. Но регулярка прошла в одну калитку – ЦСКА взял все четыре матча. У петербуржцев сильно обновился состав, многие впервые участвуют в «армейском» дерби, но, кажется, комплекс ЦСКА никуда не делся. Как ещё объяснить то, что при хорошей, в общем-то, игре (и довольно невнятной со стороны ЦСКА), у хозяев банально не шла шайба в ворота? А ЦСКА, меж тем, забил вторую – Окулов в большинстве без помех прицелился и прошил дальнюю девятку.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

ЦСКА, конечно, в обороне блокировал почти всё, а остальное тащил Сорокин. Но сколько у команды Кудашова было шансов хотя бы сократить счёт – не сосчитать, но мимо MVP прошлого плей-офф ничего не просачивалось ни в равных составах, ни в меньшинстве. ЦСКА должен всем составом проставиться Сорокину за эту игру. В этом матче он один выложился на все 100%, остальным игрокам обеих команд можно ставить только неуд.

В регулярке СКА последний раз обыгрывал ЦСКА два года назад. В этом сезоне в «армейском» дерби всё по-старому. Даже хуже – нет ни интриги, ни захватывающей дух игры. Остаётся надеяться, что следующие пять матчей будут другими, иначе звание главного дерби КХЛ можно отдавать другим. Многие смотрели армейское дерби, а нужно было переключаться на матч в Нижнем Новгороде, где прошла пока лучшая игра сезона. В Питере наверняка ждут такой яркой игры от своей команды, а «Торпедо», к слову, до этого обыграло и ЦСКА.