«Ему нужна наша поддержка, а не презрение». Америка — о наказании Кузнецова

Дисквалификация форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата-2019/20 не могла остаться в стороне от обсуждения заокеанскими журналистами. При этом тон основных высказываний был достаточно спокойным.

НХЛ простила Кузнецова за наркотики. Это даже не наказание В ИИХФ действовали намного жёстче.

Три матча за обман

Прежде всего внимания заслуживает формулировка, с которой челябинца отстранили на три встречи. Официально она звучит так: «Кузнецов отстранён на три матча за ненадлежащее поведение». Об употреблении наркотиков в этом заявлении не говорится ни слова, из чего можно сделать вывод, что Евгений пострадал исключительно за дачу ложных показаний. В мае, когда в социальных сетях всплыла известная видеозапись, где Кузнецов сидит рядом с белым порошком, НХЛ пыталась проводить собственное расследование.



Евгения спрашивали о том, что это было за вещество, в ответ на что Кузнецов заявил, что никогда не употреблял наркотики. Лига поверила и выпустила ряд отдельных заявлений о том, что дело закрыто, но несколько месяцев спустя ИИХФ опубликовала результаты допинг-теста. Комиссар лиги Гэри Беттмэн явно дал понять, что обманывать чиновников НХЛ не следовало, и наказали россиянина именно за это, так как кокаин не входит там в число запрещённых веществ и первая положительная допинг-проба не приводит к отстранению.



На вопрос о том, не жалеет ли Евгений о том, что в мае сказал неправду, Кузнецов ответил следующее. «Извините, но я больше не могу ничего добавить. Я хочу двигаться вперёд и единственное, что я могу делать лучше всего — это играть в хоккей. Я плохо чувствую себя по отношению к друзьям, партнёрам, болельщикам, которым пришлось принять эту новость. Но я отдам больше, чем люди дают мне прямо сейчас», — сказал нападающий.

Кузнецов врал всей России на ЧМ. Это ещё хуже, чем нюхать Любимец болельщиков на всех наплевал. Но его всё равно простят?

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«Я — не плохой человек»

Миролюбиво была настроена и североамериканская пресса: высказываний о том, что кто-то кого-то опозорил, предал или унизил не было и в помине.



«Кузнецов не нуждается в нашем презрении. Ему нужна наша поддержка. Ему нужен путь вперёд, и хорошая новость состоит в том, что только сам Евгений определит, станет ли он стабильным, ответственным, продуктивным профессионалом, или же пойдёт по извилистому, иногда сводящему с ума пути, по которому его карьера шла до сих пор. Попробовал ли он тот препарат только один раз, пожалел об этом и пошёл дальше? Или это проблема, с которой он сам не справится? Сам Евгений заявил, что всё уже сказал в своём заявлении.



Забудем, что в том заявлении он совсем не затронул проблему. Сейчас не время для осуждения. Этот опыт будет полезен для Кузнецова и в личном, и в профессиональном плане. Независимо от масштабов проблемы, разоблачение было лучшим способом убедиться, что Кузнецов — ответственный человек не только как один из лидеров «Вашингтона», который зарабатывает много денег, но и как отец двоих детей, что намного важнее.



В субботу он сказал много правильных вещей, но, в то же время, из его уст звучали не вполне уместные слова — это касалось серьёзных вопросов о его психологическом здоровье, о его зрелости и профессионализме. Конечно, надо иметь в виду, что Кузнецов — такой человек, который всегда пытается пошутить. Во время 82-матчевого марафона это работает, но когда дело касается серьёзных вопросов, то это может быть не лучшим подходом.



Проводить прямую связь между положительным тестом и его нестабильной игрой в прошлом сезоне не стоит. Сами «столичные» этого не делают ни в интервью, ни в раздевалке. На днях я спросил Овечкина, как капитана команды, связывался ли он с Кузнецовым после тех новостей. Он ответил: «Не как капитан. Как друг». Это правильный подход. Отложите в сторону хоккей. Если нужна помощь, то мы здесь, на трибунах. Если вы решите подбодрить Кузнецова, то эти приветствия должны восприниматься как поддержка обещаний того, что он станет лучше и исправится.



«Я не плохой человек», — сказал Кузнецов в субботу. Этим словам очень хочется верить. Поддержите его и помогите ему выполнить свои обещания», — отмечает обозреватель Washington Post Барри Сврлюга.

«Мой сын станет журналистом. Мне нужны друзья среди них»

Некоторых заокеанских репортёров удивила фирменная весёлость Кузнецова, который в субботу впервые давал интервью после известий о дисквалификации.



«В последние месяцы Евгений Кузнецов активно присутствовал в СМИ. Год назад, когда он стал обладателем Кубка Стэнли, поводом к тому были безумные вечеринки. В нынешнее межсезонье Кузнецов тоже был «горячим» поводом. Он получил четырёхлетнее наказание от ИИХФ, что означает, что он не сможет играть за сборную России. Кроме того, его лишили бронзовой награды ЧМ-2019. Ни одно дисциплинарное взыскание он не оспаривал.

Не было бы ничего плохого для форварда «Вашингтона», если бы не второй ребёнок. У Кузнецова уже есть дочка Есения, а сына он назвал Фёдором. Говоря с журналистами, Кузнецов пошутил, что сын не будет профессиональным спортсменом, а вместо этого станет репортёром, потому что ему нужны друзья среди них. Кажется, что после тяжёлого межсезонья Кузи стало немного лучше», — отмечает канадский портал TSN.



Диалог Евгения по поводу сына действительно заслуживает внимания.



— Евгений, у вас родился мальчик или девочка?

— Мальчик. Спасибо, что спросили. Назвали Фёдором. Но он не будет профессиональным спортсменом. Он будет одним из вас. Мне нужны друзья с вашей стороны.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» TSN

«Отсутствие Кузнецова в первую неделю регулярного чемпионата, конечно, не поможет «Кэпиталз». Но с точки зрения бухгалтерии «Вашингтон» получит небольшое облегчение, потому что на время дисквалификации $ 7,8 млн. контракта Кузнецова не будут учитываться под потолком зарплат. Отсрочка временная, но генменеджер примет сейчас любую помощь, ведь клуб превышает лимит на $ 1,3 млн», — резюмировал обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир.