Бывшие звёзды КХЛ и НХЛ, которые не бросают хоккей. Про них уже забыли

Век спортсмена короток – сегодня тебя любят и превозносят, а потом контракт заканчивается, на твоё место приходят новые герои, а время, как известно, не щадит никого. В этом топе – ветераны со стажем, которые не так давно достаточно успешно выступали в КХЛ и НХЛ, а теперь доигрывают в Европе. А некоторые ещё и клубами владеют.

Защитник, которого наверняка болельщики «Динамо» вспомнят добрым словом. За сборную Словакии отыграл более ста игр, из них более семидесяти на чемпионатах мира. В 2009 году, выиграв чемпионство с «Фэрьестадом», несмотря на интерес клубов КХЛ, перешел в «Рёгле», с которым вылетел из элиты. Тут-то и подоспело предложение от московского «Динамо», которое только-только объединилось с ХК МВД. Граняк в России задержался на четыре сезона – два Кубка Гагарина, лучший бомбардир-защитник плей-офф 2011/12, самый полезный игрок плей-офф-2012/13. Еще и «серебро» чемпионата мира в 2012 году со сборной завоевал. Доминик не мог привыкнуть к быстрому московскому образу жизни, пользовался метро, но фанаты редко узнавали Граняка.



В сезоне-2013/14 Граняка преследовали травмы, «Динамо» вылетело в первом раунде, контракт со словаком продлевать не стали. 216 игр, 92 (28+64) очка – Граняк входит в топ-10 самых результативных защитников «Динамо» в истории. «Фрибургу» и «Рёгле» Граняк помог сохранить место в элите, в «Градец-Карлове» поиграл в Лиге чемпионов. Следующая остановка Карловы-Вары – курортный, спокойный и умиротворенный город, в котором Граняку наверняка приятно вспомнить о карьере в КХЛ. Два Кубка Гагарина всё-таки.

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Мартин почти всю карьеру длиною в 20 лет провел в родном «ХВ-71». За исключением четырёх сезонов в КХЛ – два сезона в «Торпедо», по сезону в «Локомотиве» и «Льве». Особенно здорово получалось в Нижнем Новгороде – в сезоне-2011/12 «Торпедо» под руководством Кари Ялонена заняло второе место в Конференции и дошло до второго раунда, где уступило в шести матчах московскому «Динамо». Тёрнберг был лидером команды, стал лучшим бомбардиром и хвалил Дмитрия Макарова, дескать, после его передач только и остается, что клюшку подставлять. В следующем сезоне Тёрнберг по-прежнему стабильно набирал очки, но «Торпедо» осталось без плей-офф. Тем не менее, Мартин попал в сборную Швеции на ЧМ и выиграл золотую медаль. «Лев», «Локомотив» — швед набирал не менее 30 очков, и если в Праге удалось дойти до финала Кубка Гагарина, то «железнодорожники» вылетели уже в первом раунде. Быстрый вингер с поставленным броском набрал в КХЛ за четыре сезона 140 очков – блестящий результат.

Томаш Ролинек, «Динамо Пардубице» (Чехия)

Ролинек – Марек — Кудрна – Томаш был самым молодым из этой зажигательной чешской тройки (и пришёл позднее), которая просуществовала всего два года, но оставила яркий след не только в истории магнитогорского «Металлурга», но и в истории КХЛ. Чешские игроки задолго до Гудачека и Якуба Коваржа устраивали настоящие послематчевые шоу, веселые и запоминающиеся. Ролинек выиграл чемпионат мира со сборной Чехии, а вот с «Металлургом» за четыре сезона до Кубка Гагарина так и не добрался. Универсальный форвард, который мог как успешно реализовывать большинство, так и защищаться в меньшинстве, набрал за магнитогорцев 155 очков (85+70). Не нашел счастья в Уфе, проведя за «Салават Юлаев» лишь 23 игры, и вернулся в Чехию, где вот уже 5-й сезон начнет в составе «Динамо Пардубице».

Яркко Иммонен, ЮП (Финляндия)

Видение игры, бросок, работоспособность, игра на вбрасываниях – финн был неподражаем, особенно в «Ак Барсе», где в первый же год вместе с соотечественниками Веханеном, Хювененом, Песоненом и Капаненом выиграл Кубок Гагарина. Две олимпийские «бронзы», победа на чемпионате мира – в 2011 году Иммонен стал лучшим бомбардиром турнира. В «Ак Барсе» финский центрфорвард играл до 2013 года, набрал 164 очка, был любимцем болельщиков и наслаждался игрой в Казани, но команда дальше финала конференции с последнего Кубка Гагарина так и не продвинулась. Новый контракт Яркко не предложили – в «Торпедо» в компании Вольски, Салминена и Хиетанена Иммонен тащил нижегородцев в плей-офф и держал казанскую планку, за два сезона набрал 85 очков, но первый раунд так и остался непреодолимым барьером для торпедовцев. «Цуг» и возвращение в «ЮП», победа в Лиге чемпионов. Иммонен даже в 37 лет становится лучшим бомбардиром команды – Яркко для финской лиги по-прежнему в порядке.

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Песонен – Иммонен – Капанен – финны не так часто играли вместе, но казанские болельщики наверняка запомнят их именно такими: неразлучными, внесшими совместный весомый вклад во второй Кубок Гагарина. В отличие от Нико, Яркко и Янне пришли в клуб на год позже, и сразу же стали играть вместе, демонстрируя яркий и результативный хоккей, находя взаимопонимание с любыми партнерами: от Дмитрия Обухова до Марцела Госсы. Отмечалось, что и Иммонен, и Песонен не только могли забивать и атаковать, но и умели обороняться, поэтому их связка была такой продуктивной. Янне играл в «Ак Барсе» до середины сезона-2014/15 (с перерывом на год в «ХИФК»), забросил 77 шайб и набрал 131 очко. Песонена постоянно подводили травмы – например, в победном плей-офф финн провёл лишь 8 игр. Выиграл золото ЧМ в 2011 году, став четвёртым бомбардиром сборной после Иммонена, Гранлунда и Койву. После путешествий по Швеции и Швейцарии вернулся в «Кярпят», с которого когда-то начинал путь в большой хоккей.

«Линчёпинг» в 2008 году отдавал «Ак Барсу» Мортенссона в аренду (никто ничего не скрывал) – Тони уже был довольно известным хоккеистом, выиграв чемпионат мира. Мортенссон стал третьим бомбардиром команды после Морозова и Зарипова (выступал с ними в одной тройке), играл на Матче Звезд, выиграл Кубок Гагарина, и признался, что чемпионат Швеции ему «порядком надоел». «Линчёпинг» это не смутило, и они вернули шведа назад. Всего лишь на год – дальше последовала аренда в СКА, где Мортенссон в итоге остался на пять лет. Тони собирал различные награды (самый полезный игрок сезона, джентльмен на льду, самый результативный легионер, два Матча Звезд, Кубок Шпенглера), выбивал под 60 очков, но питерцы никак не могли добраться до финала Кубка Гагарина.

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В 2015 году питерцы после камбэка в серии с 0:3 против ЦСКА, в финале в пяти матчах разобрались с «Ак Барсом», в котором шесть лет назад швед выиграл свой первый Кубок. Круг для Мортенссона замкнулся – более символичного завершения карьеры в КХЛ не придумать, еще и стал лучшим бомбардиром среди легионеров в СКА. Надо отдать шведу должное – он радовался своему периоду жизни в России, ему нравилась Казань, нравился Питер, а когда в стране грянул экономический кризис и рубль обвалился, Тони, по его словам, нисколько не расстраивался, что зарплата упала на пятьдесят процентов. Сейчас Мортенссон доживает свой насыщенный хоккейный век во второй лиге шведского хоккея, где следующий сезон проведет в компании Николая Белова, с которым четыре года назад выигрывал Кубок Гагарина.

Йонас Хиллер, «Биль» (Швейцария)

Йонас Хиллер Фото: cloudinary.com

Будучи незадрафтованным, швейцарский вратарь пробился в НХЛ, перед поездкой собрав всевозможные награды в «Давосе». Размах был неслабый: Йонас перешел в «Анахайм» в аккурат после победы клуба в Кубке Стэнли и провел в стане «уток» семь сезонов, в сезоне-2010/11 сыграв на Матче Звёзд, затем провёл два года в «Калгари», откуда вернулся в Швейцарию.

В 2010 году с Хиллером подписали четырёхлетний контракт на $ 18 млн, в Йонаса верили, швейцарец старался, но его подводили различные травмы. Сам Хиллер грустно шутил, что люди, которых он лучше всех знает в округе – это врачи. Например, в разгар лучшего в заокеанской карьере сезона Йонаса сняли с игры в первом периоде – игрока стали беспокоить сильные головокружения, и в плей-офф Хиллер в итоге не сыграл. После расставания с «Калгари» стали появляться слухи, что травматичный швейцарец завершил карьеру – как бы ни так. Мало того, что Хиллер успешно выступает в NLA в «Биле», который до прихода Йонаса боролся за выживание, а теперь стабильно доходит до полуфинала, швейцарец стал лучшим вратарем Олимпиады в Пхенчхане по коэффициенту надежности (1,14) и проценту отраженных бросков (95,6).

Юсси в сезоне-2017/18 в НХЛ сыграл за четыре команды («Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Коламбус», «Ванкувер»), после этого долгое время рассчитывал на новый контракт, но предложений не последовало. Пришлось ехать сначала в «Клотен» во второй швейцарский дивизион, а затем в родной «Кярпят». «Даллас», «Тампа», «Каролина», «Питтсбург», «Флорида» — послужной список Йокинена впечатляет, да и набрать в НХЛ 595 (208+387) очков далеко не каждый сможет. Отлично исполнял буллиты, имел поставленный кистевой бросок, при этом умел вести силовую борьбу – более того, во «Флориде» на первых порах Юсси помогал соотечественнику Александру Баркову, чему тот был несказанно рад. Есть что вспомнить, но, похоже, энхаэловская карьера финна подошла к логичному завершению. Теперь «Кярпят» — борьба за чемпионство и Лига чемпионов.

В 2003 году чех дебютировал за «Монреаль», в 2005-м закрепился в составе и вплоть до 2018-го выступал за «Канадиенс» (с небольшим перерывом на «Торонто» в сезоне-2017/18). В начале прошлой «регулярки» НХЛ чех сыграл три игры за «Хабс» и был выставлен на драфт отказов. «Всегда хотел закончить карьеру игроком «Монреаля. Надеюсь, что меня запомнят как хоккеиста, который всегда выкладывался на 100 процентов ради клуба и логотипа на груди» — игрок, который выбил заветную тысячу матчей, может спокойно доигрывать в чемпионате Чехии. В прошлом сезоне Плеканец и Ягр вытащили «Кладно» в Экстралигу, и Томаш решил перейти в более статусную «Комету» из Брно, где, наверно, можно выиграть свой первый титул во взрослой карьере, и в которой уже был в аренде. Кубков Стэнли в «Монреале» не было, победные чемпионаты мира для сборной Чехии Плеканец не застал – почему бы не попробовать выиграть Экстралигу?

Ягр надеется, что за «Кладно» будет выступать хорошо знакомый нам Александр Салак, если не найдет вариантов в другом месте, а защитник Михал Баринка проведет в команде весь сезон. Конечно, у «Кладно» есть шансы не только сохранить место в Экстралиге, но и выйти в плей-офф. Ведь ни у кого нет такого знаменитого владельца, как Ягр, который не только поможет за пределами площадки, но и на льду еще способен приносить пользу. Чего только стоит прошлый год, где Яромир оформил покер в ворота «Мотора», а всего в квалификационном раунде в 10 играх набрал 13 очков. Никто не знает, когда Ярдо остановится, но к этому чемпионату Ягр серьезно готовился, сбрасывает вес и чувствует себя готовым играть на высоком уровне. Помните Матч звезд-2016, где Суббан переоделся в Яромира? Еще пару лет – и это будет не пародия.

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