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Худший старт в истории «Металлурга» в КХЛ

Худший старт в истории «Металлурга» в КХЛ
Глеб Бурков
«Магнитка» набрала звёзд и выдала худший старт в истории КХЛ. Как так?
После смены главного тренера «сталевары» проиграли ещё четыре матча.
Хоккей / КХЛ 0

Если послушать Яндача и Воробьёва, то можно ужаснуться: удача отворачивается, сыплются травмы, движения нет, сил нет, защитников-домоседов нет, и «не хватает много чего другого». Магнитогорцы провели 7 игр (больше только у «Трактора») и занимают предпоследнее место в конференции – ниже только «Амур». По показателю полезности худший в команде – Сергей Мозякин, среди защитников – Яковлев и Береглазов. Вы помните настолько беспомощный «Металлург»?

«Металлург» не готов? Не знаю, о чём это Воробьёв». Яндач – об увольнении
Мешали травмы, не хватало «домоседов» и спасибо Величкину за приглашение.

Кажется, когда в «Металлурге» объявляли курс на перестройку, она представлялась немного другой: состав омолодится, ребята вроде Шешина, Спиридонова, Пятина, Рожкова, Юрия Платонова, Коробкина, Авраменко, Загидулина, Ольшанского и так далее будут набивать шишки и набираться опыта и становится костяком команды на годы вперёд. Что мы видим сейчас? Четвёртое звено центрит 31-летний Галузин, в запасе оставляют легионера Пола Постму, а в первой паре неувядающий Евгений Бирюков, выступавший бок о бок с Евгением Малкиным в Суперлиге. Матчи проигрываются Любимовым, Неколенко, Расмуссеном, Паршиным, Кулёминым, Антипиным, пока Дорофеев получает лимитные крохи, а Коробкова с Авраменко вызывают из Кургана только тогда, когда количество травм перевалило за десяток.

Об игровых проблемах «Магнитки» можно рассуждать бесконечно, приводить в пример разнообразную статистику вроде пяти шайб за пять проигранных матчей и проваленных третьих периодах. Дело не в игре, а в ступоре, который настиг команду не только на льду. Как говорится, нельзя быть немножко беременным и устраивать косметический ремонт в надежде на то, что это сработает. Никакой перестройки, а тем более глобальных перемен, нет – есть надежда на сиюминутный результат, где предпочтение отдадут опытному игроку со стороны, а не местному, уже созревшему хоккеисту.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В Магнитогорске упускают время – команда после финала Кубка Гагарина сначала вылетела во втором раунде, а затем уступила в первом, а теперь кошмарно начинает сезон. Посмотрите на минское «Динамо», обыгравшее сегодня «Металлург», — да, их летняя селекция и межсезонье вызывала улыбку, они по-прежнему рассчитывают на заморских Пулккинена и Граньяни, но даже в Беларуси уже осознают, что пора что-то менять, и дают шанс местным ребятам – Осипкову, Дерябину, Павлу Денисову, Мартынову, Грецкому, Павленко. Путь «Металлурга» — это тупик, в который команда с упорным постоянством утыкается уже третий сезон подряд. Геннадия Величкина чисто по-человечески можно понять – он переживает за результат, а молодые ребята его сразу не дадут, и спросят за это именно с функционера. Но так дальше нельзя. Козлов, Яндач, Воробьёв, физика, травмы – это всё лирика, причём временная, как и условные Паршин с Локтионовым. Не в этом проблема.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Козун (Антипин, Мозякин) – 25:18' (5x4)   1:1 Китаров (Когалев, Ковыршин) – 26:27' (5x5)   2:1 Принс (Готовец) – 27:11' (5x5)   2:2 Козун (О'Делл) – 33:04' (5x5)   3:2 Костицын (Паре, Принс) – 59:27' (5x5)

«Я знаю, что делать, и мы выберемся», — Илье Воробьёву охотно верится. Хорошо, что главный тренер знает, как вывести команду из кризиса. А чуть повыше, в руководстве «Металлурга», знают и понимают, как нужно дальше строить команду? И не надо потом удивляться и вздыхать, дескать, как же это так, почему Спиридонов и Дорофеев уехали от нас так рано. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы взять старт для будущего разбега – иначе после следующего шага можно оказаться в пропасти.

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