«Спартак» — не СКА. Знарок забыл, как работать в равных условиях

Не тот «пожарный» в «Магнитке», узкое мышление составителей календаря и обратная сторона прогресса – в итогах недели КХЛ.

В рамках постоянной рубрики «Чемпионат» подводит итоги второй недели регулярного чемпионата КХЛ.

Воробьёв ничего не исправит в «Магнитке». Роль пожарного не для него

«Магнитка» продолжает оставаться самой обсуждаемой командой КХЛ, и на это есть основания. Клуб, потративший миллионы на приобретения и собиравшийся стать едва ли не главной силой Востока, с самого старта чемпионата находится в свободном падении. Причём уже сейчас понятно, что смена Йозефа Яндача на Илью Воробьёва не даёт результата.

«Магнитка» набрала звёзд и выдала худший старт в истории КХЛ. Как так? После смены главного тренера «сталевары» проиграли ещё четыре матча.

Да и не могла дать. Воробьёв с его-то бэкграундом хуже всего подходил на роль пожарного. Илья Петрович в своё время выиграл с «Магниткой» Кубок Гагарина, когда принял команду у Майка Кинэна, затем дошёл до финала с неизменившимся «золотым» составом. Но когда «Металлург» стал терять лидеров, Воробьёв в качестве тренера дотянул лишь до ноября.

После этого у Ильи Петровича был опыт в СКА и сборной России, где он снова показал, что в кризисной ситуации от него мало толку. В обеих командах управление на себя принимал Алексей Кудашов, Воробьёв же становился лишь номинальной фигурой.

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?

Сейчас «Магнитка» позвала Илью Петровича не из-за его высокого тренерского мастерства, а от безысходности и по знакомству. Однако нынешний «Металлург» не сравнить с тем, из которого Воробьёв уходил пару лет назад. Это команда, где сейчас нужна жёсткая тренерская рука, харизма, уверенность в своих силах. Вряд ли эти качества есть у Воробьёва, который в ментальном плане не сильно превосходит уволенного Яндача.

Воробьёв уже использовал практически весь набор «отмазок», которым оперирует тренер, пришедший в команду по ходу сезона, и свалил всю вину за беды «Металлурга» на своего предшественника и травмы. Весьма удобная позиция. Илья Петрович уверяет, что он знает пути выхода из кризиса, но верится в это с трудом. Нынешней «Магнитке» нужен мощный психолог и мотиватор, а не методист-теоретик, отлично знающий предмет, но теряющийся при практических проблемах.

Пётр Воробьёв Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Уж лучше бы в Магнитогорск пригласили Андрея Назарова. Есть ощущение, что тот бы вывел уральцев из кризиса намного быстрее. Но представить работающих вместе Андрея Викторовича и Геннадия Величкина довольно трудно.

У «Авангарда» уже два безвольных поражения на старте. У Хартли всё под контролем?

Не всё гладко в начале чемпионата и у «Авангарда». Омичи чередуют натужные победы с откровенно провальными матчами. И если одна игра с «Северсталью», проигранная 1:5, могла быть списана на случайность и «не день Бэкхэма», то уже второе безвольное поражение в Нижнем Новгороде заставляет задуматься.

Конечно, у «ястребов» немало проблем. Одолели травмы, состав не укомплектован до конца. Но как это влияет на общекомандное движение и сам стиль игры? В «Авангарде» он точно не заточен под определённых хоккеистов. Скорее всего, главная причина невразумительных игр «ястребов» на старте сезона – летняя работа по физподготовке. Очевидно, команда подошла к началу чемпионата перегруженной, но только время покажет, было это запланировано, или Брэндон Бови ошибся в расчётах.

Особенно «Авангард» контрастирует с самим собой образца прошлого сентября. Тогда «ястребы» буквально летали по площадке, сейчас же их едва хватает до середины матча. Изменилась и тактика омичей. Вместо тотальной загрузки защиты соперника, аккуратная игра в атаке двумя-тремя хоккеистами с редкими позиционками, минимум форчека и прессинга.

Конечно, все эти моменты можно списать на существенное обновление состава и полное отсутствие центрфорвардов серьёзного уровня, но всё-таки интересно узнать, всё ли под контролем у Боба Хартли?

Боб Хартли Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Знарок уже жалуется на календарь. «Спартак» ещё не ездил дальше Риги

Как пройдёт возвращение Олега Знарка в КХЛ на работу с клубом-середняком? Такой была одна из главных интриг регулярного чемпионата. И, кажется, она довольно близка к развязке. Увидеть того голодного до побед Олега Валерьевича, чьи ХК МВД и московское «Динамо» были грозой фаворитов-олигархов, нам, увы, не суждено. За годы работы в СКА и сборной России тренер привык к тепличным условиям и сейчас, проигрывая, не копит спортивную злость, а жалуется на совсем уж смешные вещи.

Знарок: тяжёлый календарь именно для таких команд, как «Спартак»

Так, Олег Валерьевич после поражения от ХК «Сочи» заявил, что «календарь КХЛ тяжёл именно для таких команд, как «Спартак». Интересно, для каких? У которых нет возможности набрать два состава? Так можно сказать про всю лигу, за исключением двух команд. При этом жалоб от других клубов практически не слышно, хотя по сравнению с тем же «Амуром» или «Трактором», у красно-белых на старте сезона едва ли не автобусный тур. После первой игры в Риге, «Спартак» отправился в Ярославль, а с 6 сентября не покидает Москву. Да, игры у команды идут через день, но, опять же, такие условия не мешают, например, «Витязю» лидировать в Западной конференции, хотя подольский клуб уже успел провести уральский выезд.

Разговоры Знарка про календарь – от бессилия. Игра у «Спартака» пока не клеится, и тренеру нужно это как-то объяснять. Правда, кивать на тяжёлый календарь москвичам должно быть как-то совсем стыдно.

Олег Знарок Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Уже сейчас, пожалуй, понятно, что ждать чудес от «Спартака» в этом сезоне не следует. «Спартак» — не СКА, где у тренера есть всё, чтобы дать результат. Олег Знарок, в кои-то веки поставленный в равные с остальными тренерами условия, доказывает, что он никакой не волшебник.

Шесть игр СКА – ЦСКА в сезоне – это ошибка

На прошлой неделе состоялось первое «армейское» дерби, и по его итогам стало понятно, что в КХЛ сделали ошибку, поставив в календарь регулярки сразу шесть матчей между СКА и ЦСКА. Это будет скучно, тускло и предсказуемо по той простой причине, что диктовать условия в этом противостоянии снова будут московские «армейцы». Летом они не потеряли ни одного важного игрока из чемпионского состава, а СКА стал слабее, и противопоставить что-либо оппоненту в регулярке подопечные Алексея Кудашова вряд ли смогут. А значит, «главное дерби сезона» будет лишено самого главного – интриги и элементов шоу.

СКА нужно учиться у «Торпедо». В Нижнем сыгран пока лучший матч сезона КХЛ А в Питере «армейское» дерби прошло скучно и без интриги.

Ведь почему все так любят игры между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом»? Там почти всегда бескомпромиссная борьба, море жизни и эмоций, невероятные сюжетные повороты, постоянное напряжение и полная непредсказуемость итогового результата. В механизированных и однотипных «армейских» дерби нет ничего подобного. Когда за СКА выступал Илья Ковальчук, а в ЦСКА играл Александр Радулов, игры СКА и ЦСКА ещё действительно цепляли зрителя. Сейчас же «армейские» дерби потеряли всякий лоск и перестали возбуждать реальный интерес.

СКА — ЦСКА — 0:2 Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Армейское» дерби не должно быть главной афишей лиги, шесть скучных матчей в сезоне, которые к концу регулярки набьют оскомину даже болельщикам СКА и ЦСКА, никому не нужны. По-хорошему в КХЛ, хотя бы основываясь на прошлом плей-офф, должны были поставить максимальное количество игр между «Салаватом» и «Авангардом» (это всегда концерты), шесть раз свести «Магнитку» и «Автомобилист». Можно было найти десяток спаррингов, которые были бы в разы интереснее «армейского» дерби. Их бы смотрел сторонний зритель, такие игры было бы не стыдно показать в Европе.

Но в лиге, увы, пока мыслят слишком узко в этом направлении, и искусственно созданное дерби двух главных олигархов, в котором игроки боятся нанести друг другу травму, котируется выше действительно крутых противостояний.

Прогресс против традиций. Есть ли смысл в чипованных шайбах?

С началом 12-го сезона в КХЛ полностью перешли на шайбы со встроенными чипами. Эта технология расширяет возможности сбора статистики прямо во время игры и повышает точность различных критериев аналитической базы. Казалось, что от такого решения никто не может проиграть? Ведь здорово, что КХЛ идёт в ногу со временем и следует веяниям прогресса.

Однако довольно быстро обнаружился и минус чипованных шайб. Так, если снаряд вылетел за пределы площадки, болельщики теперь обязаны вернуть его на лёд вне зависимости от счёта на табло. А хоккеист, забросивший памятный для себя гол, не имеет права забрать шайбу себе на память. Таким образом, прогресс пошёл вразрез с исконными хоккейными традициями. Но стоит ли оно того?

Буцаев: если Бикмуллин возьмёт шайбу с чипом, специальные люди заберут обратно

Продвинутая статистика, которую внедряет КХЛ с этого сезона в том числе и с помощью «умных» шайб, призвана давать тренерам информацию о максимальной и средней скорости игроков, пройденном ими расстоянии, времени нахождения на льду, предпочтительных зон игры, точек бросков и так далее. Интересно? Безусловно! Необходимо? Конечно нет.

«Хоккей – простая игра. Будет много данных, но у нас предельно динамичный спорт, и позиции в нём уж очень размытые. Как только шайбу вбросили – позиций уже нет. Поэтому у нас крутой вид спорта. Для шоу эта технология наверняка замечательна, но для тренеров в ней мало ценности», — так в начале сентября оценивал введение чип-трекинга в КХЛ Боб Хартли в интервью коллегам из «Спорт-экспресса».

Судя по словам Александра Сёмина, нет особой надобности в чипованных шайбах и для игроков.

Сёмин: чипы в шайбах – не главное, нужно просто забивать

Если говорить о болельщиках, то информация с чипованных шайб хороша для фанатов статистики, но тем, кто ценит в хоккее прежде всего зрелищность, она не нужна. Возможно, таким людям важнее иметь возможность принести домой со стадиона вылетевшую шайбу, чем узнать, кто стал самым быстрым игроком недели?

Ни в коем случае не призываю КХЛ отказаться от технического нововведения, но всё-таки надо найти способ делиться шайбами с разными участниками хоккейного матча.