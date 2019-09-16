Китайский хоккей – смешон, но скоро на него будут молиться. Там много денег

«Давайте просто уедем отсюда». Эта фраза голкипера «Салавата» Юхи Метсолы после матчей в Китае уже стала крылатой, а проблемы, возникшие с матчами КХЛ в Поднебесной, вызвали шквал критики и недовольства. Пустые трибуны, незакреплённые ворота, мягкий лёд, невообразимая ошибка в слове KHL — всё это резко контрастирует с теми требованиями, которые пытается предъявлять вторая хоккейная лига мира к организации матчей. Ругать китайцев и насмехаться над их неумением и незаинтересованностью, требовать ли их изгнания — каждый выбирает сам. Но уже сейчас есть нюансы, которые заставляют отнестись к китайскому увлечению хоккеем с полной серьёзностью.

Очередной фейл в Китае. Там допустили ошибку в слове «КХЛ» Кроме того, неправильно написали название гостевой команды.

Билеты — от тысячи рублей

Несмотря на то что челябинский «Трактор» также не смог вовремя вылететь в китайский Шэньчжэнь на матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунем» и существовала некоторая вероятность переноса матчей, продажа билетов на эти игры не останавливалась. Однако стоимость билетов способна удивить российского болельщика, находящегося в плену стереотипов о благосостоянии людей в Китае.

Так, самый дешёвый билет на трибуны шэньчжэньского спортивного центра Универсиады, стоил 100 юаней (около 920 рублей по курсу ЦБ РФ). Стоимость самого дорогого билета составляла 980 юаней (около 9 тыс. рублей), при этом при покупке нескольких билетов действовали различные скидки (от 20% до 30%). Согласно данным электронной системы продаж 228.com.cn, обладатель каждого билета на матчи «Куньлуня» в Шэньчжэне мог получить в подарок футболку с символикой клуба и фотографию с автографом.



По российским меркам, билеты на хоккей в Шэнчьжэне достаточно дороги. Для сравнения, стоимость «проходок» на «армейское» дерби в Петербурге 23 сентября начинается от 500 рублей и не превышает 3 400, в Хельсинки на матч «Йокерита» и ЦСКА можно попасть за 11 евро (чуть меньше 800 рублей), а в других российских городах цены на билеты ещё более низкие. При этом, аудитория на победном для «Куньлуня» матче с «Трактором» оказалась вполне приличной — 8115 зрителей (согласно данным официального протокола), что является третьим результатом в клубной истории.

Золотой дракон пока без крыльев

Примечательно, что помимо «Куньлуня», трёх китайских команд в ВХЛ и молодёжной «ОЭРДЖИ-Юниор» недавно в Европе появился ещё один клуб из Поднебесной. На прошлой неделе в третьем дивизионе Чехии дебютировал китайский клуб «Голден Дрэгон», состав которого полностью состоит из китайских хоккеистов, за исключением трёх человек. В первом матче сезона «драконы» встречались с клубом «Табор» из одноимённого чешского города и уступили со счётом 0:7 при соотношении бросков 16-60. Посещаемость матча составила 82 человека.



Трудно сказать, какова обычная средняя аудитория матчей третьего чешского дивизиона. Но, по сравнению с 82 зрителями, 8 тысяч болельщиков в Шэньчжэне на матче с «Трактором» заставляют сказать, что «Куньлунь» в полном порядке.



«Мы ожидали, что соперник будет готов сопротивляться, но нам удалось сломить их с самого начала, забив несколько быстрых голов», — заявил наставник «Табора» Арпада Гиори.



Идея о том, что китайская команда будет играть в Чехии, возникла совсем недавно — в конце апреля 2019 года, когда визит в самую густонаселённую страну мира совершал президент Милош Земан в сопровождении Томаша Краля и Яромира Ягра. Тренером команды стал известный в прошлом форвард Иржи Шейба, менеджером — Йозеф Зайц, но даже им пока ничего не удаётся сделать из молодых китайских игроков.

Китай будет играть прилично

Китайский хоккей пытается готовиться к домашней Олимпиаде-2022, хотя сборная этой страны занимает лишь 32-е место в рейтинге ИИХФ. Участие команды-хозяина в олимпийском турнире будет гарантировано, и в этом свете попытка развития этого вида спорта в Поднебесной выглядит вполне логичной. Однако до Белых игр осталось чуть больше двух лет, и за этот короткий срок конкурентоспособность к китайцам явно не придёт — именно поэтому там пытаются натурализовывать хоккеистов с китайскими корнями.



Стоит вспомнить, что в нашей стране хоккей с шайбой тоже возник не так давно и поначалу приживался с трудом. «Игра носит сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна комбинациями и в этом смысле не выдерживает никакого сравнения с «бенди». На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно смело ответить отрицательно…», — писало издание «Физкультура и спорт» в 1932 году. Первый чемпионат нашей страны был проведён в сезоне-1946/47, а пионерами нового вида спорта были выходцы именно из хоккея с мячом. До полноценного становления «канадского» хоккея прошло полтора десятка лет, прежде чем была создана советская Федерация хоккея, а с момента первого чемпионата СССР до исторической Суперсерии-72 прошло более четверти века. Зато сейчас российские хоккеисты с шайбой являются мировыми звёздами, а будущее хоккея с мячом как вида спорта находится под большим вопросом.

Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.

Именно поэтому глупо смеяться над нынешними китайскими попытками развить абсолютно новый и в чём-то чуждый им вид спорта, поскольку Китай трудно назвать северной страной и традиций, связанных с хоккеем в Поднебесной, никогда не было. Скорее, критики заслуживают наши скороспелые решения о быстром создании в Китае хоккейных клубов высокого уровня, хотя для этого абсолютно не были подготовлены условия.



Предположим, в России с завтрашнего дня решат развивать сверхпопулярные в мире бейсбол или крикет, с нуля создадут достаточно сильную команду из выходцев из других стран, найдут подходящий стадион и скажут: «Через два месяца — первая игра сезона». Как много людей это действо заинтересует? Сколько человек в стране будут уверенно знать правила и разбираться в тонкостях, знать игроков и составы? Где взять специалистов, способных тренировать, объяснять, писать об этом, работать на стадионах во время игр, грамотно заполнять протоколы и документы? Смогут ли мальчишки выйти во двор и начать заниматься, где взять экипировку? Кто вообще будет об этом знать, если данный спорт не станут показывать по доступному телевидению?



Так что упорство, с которым китайские власти стараются развить хоккей, заслуживает уважения. Вспомним, что ещё четверть века назад при словосочетании «Сделано в Китае» люди в России недовольно морщились, указывая на разваливающуюся обувь, рвущуюся одежду и фантастически некачественную электронику. Нынче подавляющее большинство товаров, которые можно купить в российском или зарубежном торговом центре, будет сделано именно в Китае, поскольку все мировые производители стремятся перевезти производство именно туда. Качество, в большинстве случаев, будет разительно отличаться от того, что было в 1990-х. Нет сомнений, что и в хоккей китайцы будут играть прилично, если программа развития не свернётся — просто для этого нужно время.



«Я не знаю, есть ли на китайском слово «невозможно». Думаю, что его нет. Символизм Китая заключается в том, что когда эта страна что-то хочет, то будет делать это днём и ночью, будет прикладывать к этому все силы — пока не осуществит задуманное», — заявил глава ИИХФ Рене Фазель в 2018 году.

Гретцки, Овечкин, Руди Ин и Адонг Сонг

«Я думаю, что хоккей может стать одним из четырёх главных видов спорта в Китае. У женщин, благодаря постоянному росту и инвестициям, однажды появится шанс выиграть золотые олимпийские медали. Мужчинам предстоит более долгий путь, но они должны быть представлены в лучших клубах мира», — сказал владелец «Куньлуня» Билли Нгок.



О том, что Поднебесная пока не готова к хоккею высокого уровня, говорят и в НХЛ. Не случайно после выставочных матчей в Шанхае и Пекине в 2017 и 2018 годах ведомство Гэри Беттмэна отказалось от этой затеи в нынешнем году с официальной формулировкой «из-за серьёзных организационных трудностей». Взамен этого североамериканцы сменили метод экспансии на азиатский рынок: отправили в Китай с дружественно-разъяснительным визитом сначала Уэйна Гретцки, а затем в Поднебесной в роли хоккейного посла побывал Александр Овечкин.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Привлечение внимания через звезду, известную персону представляется абсолютно правильным шагом — об этом говорит пример баскетбола, который в Китае стал бешено популярен после того, как в НБА появился центровой Яо Мин. Сейчас в баскетбол в Китае играют 300 миллионов человек, и неудивительно, что хоккейные чиновники тоже хотят себе долю в гигантском спортивном пироге. Даже на американском юге — в той же Калифорнии — хоккей пробивал себе дорогу по похожей модели, чему активно способствовал обмен Гретцки из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес».



«Со временем хоккей в Китае будет сравним с баскетболом и будет на вершине чартов. Это будет невероятный хоккейный рынок. Ключевой фактор — последовательность и стабильность развития. У нас есть программы обучения людей на коньках, какие мы практиковали в США», — говорит Скотт О'Нил, исполнительный директор компании Harris Blitzer Sports Entertainment, которая владеет баскетбольным клубом «Филадельфия 76» и хоккейным «Нью-Джерси Дэвилз».



Надеждами китайцев пока являются Андонг Сонг, выбранный на драфте НХЛ в 2015 году под общим 172 номером, и Руди Ин, который стал первым китайским хоккеистом в КХЛ.

«До Яо Мина баскетбол у нас был не так уж популярен, о нём знали немногие. А после Яо об этой игре узнали все, китайские баскетболисты появились в НБА, и все баскетбольные дела стали стремительно развиваться. Яо Мин очень много сделал для спорта в нашей стране, и я хотел бы сделать что-то подобное в хоккее», — говорил Руди Ин в интервью «Чемпионату».

Руди Ин: хочу стать для Китая хоккейным Яо Мином! Форвард «Куньлуня» Руди Ин стал первым китайским игроком в КХЛ. О чём мечтает и кем стремится стать хоккейный «пионер» из Поднебесной?

«Было бы здорово увидеть, как какой-то китайский игрок действительно станет профессионалом. Это сразу откроет много дверей, продвинет хоккей на первый план во всём Китае», — резюмировал бывший игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Барри Бек, который нынче трудится управляющим и тренером Гонконгской академии хоккея с шайбой.



Известно, что шестую игру финала Кубка Стэнли-2017 между «Питтсбургом» и «Нэвшиллом» в Китае посмотрели 36 млн человек, что красноречиво характеризует размер потенциальной хоккейной аудитории. При наличии должной организации и уровня ответственности легко исправить и постоянно съезжающие ворота, и не закрывающиеся калитки, и низкое качество льда, и даже проблемы с чартерными перелётами. Спустя некоторое время недооценка китайского дракона может стоить намного дороже, пусть даже сейчас он выглядит маленьким и неуклюжим.