Начертил! Американцы увидели своими глазами, как может играть Гусев в НХЛ

Зря «Вегас» не дал ему шанса. Новичок «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев в первом же матче за свой новый клуб отличился набранным баллом за результативность и сделал это изящно, тонко и красиво.

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«Дьяволы» играли дома против «Бостона», дважды вели в счёте, но дело дошло до овертайма, который не продлился и одной минуты. Первый номер нынешнего драфта Джек Хьюз подхватил шайбу в своей зоне, прошёл по флангу и оставил передачу за спину. Гусев, приняв пас, мгновенно оценил ситуацию и увидел открытого новобранца на дальней штанге. Последовал точный диагональный пас, завершившийся подставлением клюшки и победным голом в ворота «Брюинз». Для Хьюза эта шайба стала уже второй в матче, а вот Гусев впервые набрал результативный балл в составе «Дэвилз».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Джерси».



«Думаю, что «химия» будет только лучше по ходу предсезонки. Чем больше мы сыграем вместе, тем лучше станем понимать друг друга. Это был наш первый матч вместе и было здорово так сыграть в эпизоде с победным голом», — оценил в интервью Хьюз.



Не было равных Гусеву и в традиционной «разминочной» забаве — игре в футбол.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Джерси».



На свой первый предсезонный матч Никита вышел в первом звене вместе с Хьюзом и Уэйном Симмондсом. Россиянин провёл на льду 17 минут и 32 секунды, 2.32 отыграл в большинстве, не нанёс бросков в створ, заработал «0» по показателю полезности и выиграл единственное вбрасывание, в котором принимал участие.

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Переоценивать выход в первой тройке пока не стоит, поскольку вторая половина состава «дьяволов» в этот же день играла против «Монреаля».

«Сдаётся мне, этот дуэт будет очень весёлым в нынешнем сезоне», — отметил в комментариях к видео с победным голом болельщик «Дэвилз» Дерек Номайер. «Гусев, Хьюз… это будет Хьюзев!» — добавил другой фанат по имени Роланд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Джерси».