В Канаде хоккеист жестко снёс вратаря. Его чуть не закатали в лёд

Вратаря трогать нельзя – это известно всем хоккеистам. Если тронешь, не жди пощады. Но мелкие стычки возле ворот меркнут по сравнению с тем, что произошло в юниорской лиге Саскатчевана. Игрок «Йорктон Террьерз» вырубил вратаря «Мелвилль Миллионерз» на чистом льду. Он получил 25 матчей дисквалификации, а его жертва из-за травм может пропустить весь сезон.

10 швов на лице, 5 на затылке, выбитые зубы и сильное сотрясение

«Мелвилль» и «Йорктон» начали сезон друг против друга двумя матчами за два дня. В первом «Йорктон» вырвал победу по буллитам, отыгравшись с 2:4 на домашнем льду. Игра была грубой – с ударами в голову, стычками и драками, но обошлось без травм.



Во втором матче, который состоялся 14 сентября, война продолжилась. В середине третьего периода «Йорктон» едва не организовал атаку два в одного, но 18-летний вратарь хозяев Берк Беркелиев вышел на середину своей зоны, чтобы сыграть в шайбу. К несчастью, ему навстречу на всех парах нёсся «отмороженный» Грег Малхолл. После столкновения Беркелиев упал как подкошенный – позже выяснилось, что он потерял сознание.

Видео доступно по этой ссылке.

Удивительно, что на трибунах нашлись зрители, которым это зрелище понравилось – в ролике видно, как несколько мужчин аплодируют после столкновения. Удивительно и то, что Малхоллу в итоге выписали всего две минуты за грубость и дисциплинарную «десятку». Беркелиев потерял сознание и лежал без движения, к нему поспешил врач команды. Мстить за своего вратаря тут же бросились ребята из «Мелвилля» — Малхоллу ещё повезло, что его не закатали в лёд.



Вратаря срочно доставили в больницу, где ему пришлось наложить 10 швов на лицо и губу, ещё пять – на затылок. Помимо этого, Беркелиев лишился нескольких зубов и получил сильное сотрясение мозга.

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«Самый грязный поступок на моей памяти»

«Вся наша команда и тренерский штаб сильно испугались. Наверное, это самый грязный поступок, который я видел за свою карьеру игрока и тренера. Мы должны избавляться от такого в хоккее», — сказал главный тренер «миллионеров» Кайл Адамс. Удар был невероятной силы, и ещё неизвестно, как он повлияет на его дальнейшую карьеру. Из больницы вратаря выписали, но Адамс отметил, что он может пропустить весь сезон.

15 сентября лига разобрала эпизод и выписала Малхоллу 25 матчей дисквалификации за намеренную попытку нанести травму сопернику, это наказание стало рекордным по продолжительности в истории лиги. «Вратарь вышел из ворот и сыграл в шайбу, а через секунду наш игрок провёл на нём силовой приём. Конечно, Малхолл сожалеет об этом, и его за это строго наказали. Нам надо поддержать Грега, ему 19, он ещё ребёнок и сожалеет о случившемся», — заявил генеральный менеджер «терьеров» Мэт Хер.



Сейчас можно как угодно оправдываться, но очевидно, что Малхолл даже не собирался играть в шайбу, а бежал травмировать вратаря. Теперь у него будет достаточно времени, чтобы переосмыслить своё поведение. Таким вещам в хоккее точно не место.