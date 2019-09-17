«Локомотив» вместо НХЛ? В Ярославле готовы подписать Бурдасова

Судя по всему, Антон Бурдасов всё-таки нашёл себе клуб в КХЛ. По информации «Чемпионата», с нападающим готовы подписать контракт с «Локомотиве».

В КХЛ Бурдасов тоже никому не нужен. Надо было меньше слушать агента? История о том, как на ровном месте можно тормознуть карьеру.

Бурдасов после окончания прошлого сезона засобирался в НХЛ, но несмотря на громкие заявления, которые делал его агент на протяжении всего лета, трансфер так и не состоялся. Лучший снайпер «Салавата Юлаева» в прошлой регулярке не только не нашёл работу по ту сторону океана, но и опоздал с поиском клуба в КХЛ – к тому времени, как стало окончательно известно, что он никуда не уедет, команды уже были укомплектованы и начали сезон.

Бурдасов и в КХЛ не хотел снижать требования и рассчитывал не только попасть в сильный клуб, но и получать большую зарплату. Но «Салават Юлаев», «Металлург», «Ак Барс» и «Авангард» по очереди открестились от него, заявив, что не собираются приглашать хоккеиста. Время шло.

Единственным клубом, который подходил бы под требования Бурдасова и согласился потратить на него немало денег, оказался «Локомотив». Как стало известно «Чемпионату», Ярославле предлагают нападающему контракт на два года с зарплатой 60-70 млн рублей в год. Это меньше, чем Антон зарабатывал в Уфе (100 млн в год), но всё-таки приличная сумма. Особенно с учётом того, что больше сейчас ему всё равно никто не предлагает.

Зачем Бурдасов «Локомотиву»

У Бурдасова есть сильное качество – его мощный бросок, но есть и минусы, которые подчас перечёркивают всё хорошее. Одним броском сыт не будешь, а у Бурдасова страдает игровая дисциплина, он теряет шайбу, обрезается, не любит отрабатывать в обороне, в прошлом году ещё и несколько раз хватал дисквалификации. Никто не хотел рисковать и выписывать дорогостоящий контракт, а финансовые запросы Бурдасов хоть и умерил, но не слишком сильно.

Однако для «Локомотива», который на старте сезона совершенно не впечатляет, Бурдасов может прийтись ко двору. Клуб, который должен иметь приставку «топ», болтается на дне турнирной таблицы, в Западной конференции ярославцы сейчас занимают последнее место. Безвольные поражения, натужные победы, отсутствие какой-либо организации в игре – всё это, увы, про сегодняшний «Локомотив».

Летом «Локомотив» укрепил атакующую линию Стефаном Да Костой, Таем Рэтти, Антоном Ландером и Александром Свитовым, но толку от них пока что мало. Старается разве что Рэтти – он забил два гола и больше остальных нацелен на бросок. Пока легионеры и опытные ребята находятся в тени, «железнодорожников» пытается тащить ярославская молодёжь – Каюмов, Кудрявцев, Денисенко.

Собственно, сейчас за «Локомотив» играет два с половиной звена молодых игроков и полтора – опытных ветеранов. Первые ещё не могут тащить как взрослые, у вторых совершенно не идёт игра. Тут уж, как говориться, не до жиру – проблемы у команды такие явные, что самое время хвататься за любой шанс исправить ситуацию.

Бурдасов умеет и любит забивать, он пригодится и в большинстве (сейчас «Локомотив» забивает в 9% попыток – в прежние годы в этом компоненте тоже всё было не идеально, но 15-20% удалений ярославцы реализовывали). Сейчас вместе с легионерской тройкой выходит Каюмов, на его место можно попробовать Бурдасова. Он же может сыграть роль опытного игрока и в звене с кем-нибудь из молодёжи – например, со скоростным и умеющим сыграть тонко Денисенко.

Не испортит ли Бурдасов картины в обороне – вопрос открытый. В принципе, хуже уже вряд ли будет – «Локомотив» пропускает в среднем 3,4 шайбы за игру, для команды, которая всегда славилась налаженной обороной, это и так безнадёжно много.

По-хорошему, Антон сейчас должен быть крайне мотивирован, а если нет, то достать из себя эти эмоции. Это ему надо доказывать, что он на самом деле хороший игрок, а тут ещё и шанс по-настоящему помочь команде, которая находится в кризисе.