«В другом клубе я бы играл с лучшими». Лайне наехал на тренера «Виннипега»

Патрик Лайне недоволен. Его «Виннипег» начал готовиться к сезону, а он остаётся в Европе без контракта. Но больше всего его беспокоит то, что в команде его недооценивают. На днях финн дал интервью Iltalehti, в котором «наехал» на главного тренера «Джетс» Пола Мориса.

Молодые звёзды без контрактов в НХЛ. Чего они хотят и сколько им ещё ждать Иван Проворов, Иван Барбашёв и ещё семь ограниченно-свободных агентов, которые продолжают переговоры с клубами.

«В другом месте я бы играл с лучшими партнёрами»

«Во время переговоров о контракте всегда обсуждается, с кем ты играешь. С моими достоинствами в другом месте я бы мог играть с лучшими партнёрами. Это понимают все, кто разбирается в хоккее. Есть топ-звенья, и есть наше звено. Но я играю с теми, с кем мне сказали играть», — заявил он в интервью Iltalehti.

Лайне и до этого выражал недовольство, сравнивал хоккеистов с пешками, говорил об отсутствии прогресса в переговорах и признавался, что не знает, где будет играть в этом сезоне. Второй номер драфта-2016, в 18 он дебютировал в НХЛ и в первом сезоне забил 36 голов. За три года в НХЛ только Овечкин, Кучеров, Таварес, Макдэвид и Мэттьюс имеют на своём счету больше шайб, чем Лайне (110). Финн обожает Овечкина и мечтает отобрать у него звание лучшего снайпера, но если год назад он был к этому близок (44 гола, второй результат в лиге), то сезон-2018/19 получился для него удручающим. Поправка – только для него лично, потому что 30 голов в НХЛ для большинства хоккеистов – великолепный результат.

Лайне: хоккеисты — пешки в клубах, изучаю ситуацию Пульюярви

Нападающий жалуется на слабых партнёров, из-за которых он так мало забил. Большую часть времени он играл с Брайаном Литтлом, который в прошлом сезоне поучаствовал лишь в девяти его голах, а за три года – в 22. В первом звене с Марком Шайфли и Блейком Уилером чаще выходили Кайл Коннор или Николай Элерс, хотя иногда такой шанс получал и Лайне (особенно зимой, когда угодил в голевую засуху). Меж тем Шайфли и Уилер ассистировали Лайне 12 раз в прошлом сезоне.



Лайне – не тот игрок, который всё сделает сам, ему нужен партнёр, с которым у него будет хорошая химия (с Литтлом её не прослеживается) и который будет постоянно подносить ему снаряды. Его откровения и недовольство понятны, амбиций у нападающего много, а сезон он провёл ниже своих возможностей. Но где-то он и сам виноват – играть в первом звене значит не только забивать, но и хоть как-то помогать в обороне: бежать назад, идти в борьбу, вступать в отбор шайбы.

«Все хотят играть с Шайфли и Уилером, с ними бы и я забил 50 голов!»

Естественно, мнение Лайне быстро долетело до Виннипега, и главному тренеру «Джетс» Полу Морису пришлось держать долгий ответ (его 10 минут заваливали вопросами по этой теме). Он подчёркивал, что желающих поиграть в первом звене слишком много, а Лайне ещё слишком молод и ему надо проявлять терпение. «Не знаю, где бы он играл в другой команде, но последние пару лет у нас в «Виннипеге» появилось три очень молодых игрока. Легко догадаться, что двое будут в одном звене, ещё один – в другом. И он прав в том, что все остальные нападающие хотели бы играть с Шайфли и Уилером. Много кто подходил ко мне и говорил: «Почему бы вам не поставить меня к ним на левый край? Думаю, я бы стал больше забивать».



Главное – не игрок, а команда. У нас сильные звенья, возможно, однажды Патрик и будет играть в первом звене, но три праворуких игрока в ударной тройке – это довольно необычно, такое редко встретишь. Патрик, Коннор, Элерс просто хотят больше играть. Уверен, наступит время, когда все они придут ко мне и скажут: «Я же говорил! Мне просто надо было дать больше игрового времени». С Шайфли и Уилером и я бы забил 50! Шучу, забил бы пять и получил травму.



Если бы я был игроком, я бы тоже хотел играть с Кросби. Но с ним не играл ни Кессел, ни Малкин. Кейн не всегда выходил с Тэйвзом. Если использовать аналогию с вождением, никто не получает права в 14 лет», — сказал Морис.

Лайне: мы с «Виннипегом» вряд ли договоримся до начала тренировочного лагеря

Капитан команды Блейк Уилер отреагировал на заявления Лайне без негатива, но не упустил случая указать, что успехи Лайне неотделимы от общекомандных. «Лайне – один из наших лучших игроков, он постоянно играет в первой бригаде большинства. По этому показателю мы одни из лучших, и в этом есть большой вклад Пэтти. Он молодой парень, который за три года добился больших успехов, но я могу точно сказать, что это не только его заслуга. Перед тем как попасть в НХЛ, большинство ребят были лидерами своих команд. Естественно, все ждут, что в НХЛ будет так же, но здесь у всех есть своя роль», — сказал Уилер.

Над финским талантом возобладали эмоции, но как это скажется на его дальнейших отношениях с командой? В «Виннипеге» отреагировали хоть и спокойно, но всё же заметно, что и тренер, и капитан считают претензии необоснованными. Как бы слова нападающего не посеяли раздор между ним и клубом.