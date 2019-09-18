«Авангард» начудил с Щербаком. Брали игрока НХЛ, а теперь урезают зарплату

В межсезонье трансфер Никиты Щербака в «Авангард» преподносился как одно из главных приобретений «ястребов». Напрашивались сравнения экс-форварда «Монреаля» и «Лос-Анджелеса» с уехавшим в «Торонто» Ильёй Михеевым, но даже если уйти от попыток найти в Щербаке замену лучшему бомбардиру омичей последних двух сезонов, то нельзя отрицать, что ожидания от Никиты в «Авангарде» были высокими. По крайней мере в самом клубе. Об этом говорил прежде всего трёхлетний контракт с хоккеистом на приличную сумму – руководство «ястребов» увидело в Щербаке не просто интересного форварда, у которого не получилось за океаном, а важнейшую составляющую костяка команды на ближайшие годы.

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Гламур в четвёртом звене

Но у Щербака как-то сразу не заладилось в «Авангарде». Во-первых, уже на предсезонке Боб Хартли даже не подумал поставить Никиту на место Михеева в звено к Сергею Широкову и Денису Зернову. При этом Щербак несколько матчей всё-таки провёл с другими лидерами «ястребов», но особенно себя не проявил и к началу регулярки докатился до четвёртого звена омичей. Во-вторых, даже выходя в номинально последней линии атаки «Авангарда», Щербак получал неплохое игровое время (в среднем более 11 минут за матч) и возможность поиграть в большинстве, но его статистика в семи встречах оказалась более чем скромной – всего одно набранное очко за голевую передачу.

Но дело даже не в статистике – Щербак по первым матчам сезона совершенно не производит впечатление хоккеиста, который подходит под систему «Авангарда» при Хартли. Никита не отличается высокой скоростью и заряженностью на борьбу, избегает столкновений, практически не показывает технику и игровой интеллект. Редко можно увидеть его бросок или созданный им опасный момент для себя и партнёров. Наверняка если бы у «Авангарда» был здоров энерджайзер Манукян, то Щербаку и вовсе бы не нашлось место в составе.

Наконец, в-третьих, вистов Щербаку не добавляет и его стиль вне хоккейной площадки. Акцент в речи, показное проамериканское поведение, расположенность к дорогой жизни со своей женой, канадской моделью. Сюда же можно отнести и слухи о квартире Никиты в Москва-Сити, которую Щербак якобы снимает за баснословные деньги. На всё это легко можно было не обращать внимание, если бы к хоккеисту не было вопросов по игре, которую он показывает за «Авангард». Но они есть, и весь этот шарм личной жизни Щербака сейчас лишь дополняет образ гламурного парня, приехавшего в омский клуб заработать и не готового по-настоящему рубиться за «ястребов».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Авангард» признал свою ошибку, но дал Щербаку второй шанс

Особенный интерес к Щербаку со стороны болельщиков и журналистов с самого начала сезона был обусловлен несколькими факторами. Прежде всего был интересен мотив подписания «Авангардом» игрока сразу на три сезона, что для КХЛ редкость. Поклонники клуба и пресса стремились вслед за руководством «ястребов» рассмотреть в Щербаке что-то такое, что заставило омичей дать Никите долгосрочный контракт. Конечно, играл роль и статус очередного возвращенца из НХЛ – к таким игрокам всегда приковано повышенное внимание. И в этом плане Щербак не выдерживает никакого сравнения, например с Никитой Сошниковым. У того тоже не получилось в НХЛ, но в «Салавате» Сошников мгновенно стал одним из лидеров, он забрасывает шайбы практически в каждой игре. А у Щербака пока лишь одна голевая передача.

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Новичка «ястребов» разглядывают под микроскопом, хотя невооружённым взглядом видно, что Щербак в «Авангарде» пока не тянет. Это, разумеется, заметно и тренеру, и руководству «ястребов», но в клубе Никиту в обиду не дают.

«Щербак – отличный молодой игрок. Мы здорово поговорили, у нас отличные отношения. За последние несколько лет он играл не так много, как хотелось бы. Сейчас ему надо получить уверенность, которая важна в нашем деле. Мы хотим, чтобы Щербак снова получал удовольствие от игры. Это не такой быстрый процесс, но это моя работа, и я буду её делать», — так Боб Хартли комментировал слухи о возможном расторжении контракта с Щербаком после игры «Авангарда» за Кубок Открытия.

«Отстаньте уже от Щербака. Хороший он парень, старается», — а это уже более свежий комментарий руководителя «ястребов» Александра Крылова.

В «Авангарде» поступают крайне профессионально, что не выносят сор из избы. Но недавнее развитие событий показало, что Никитой в стане «ястребов» всё-таки недовольны. По информации «Чемпионата», омичи переподписали контракт с Щербаком, изменив финансовые условия соглашения. Ранее контракт был рассчитан на три года и общую сумму 180 млн рублей, теперь игрок за три года получит 120 млн.

Что же это означает? По большому счёту, «Авангард» этим действием признаёт свою селекционную ошибку. Молодому игроку, ничего не показавшему за океаном и не имеющего опыта выступлений в КХЛ, сходу выписали длинный и весомый контракт, хотя доля риска была изрядная. Пришлось экстренно проводить переоценку стоимости Щербака и уже на старте сезона вступать с игроком в переговоры о сокращении суммы контракта. Можно предположить, что если бы хоккеист не уступил «Авангарду», то с ним бы просто-напросто расторгли соглашение.

Да, в «Авангарде» слегка начудили с Щербаком, но нужно отметить и другой момент. В клубе не стали рубить с плеча, а пошли на диалог с хоккеистом. Показали, что готовы с ним готовы работать, просто не за первоначальную стоимость, так как тест-драйв на соотношение «цена-качество» Щербак, очевидно, не прошёл.

В «Авангарде» расписались в ошибке, но поступили человечно – не вынесли ситуацию на всеобщее обозрение и дали второй шанс Щербаку. Тот его принял, и сейчас будет любопытно понаблюдать, как сложится взаимоотношение игрока и клуба после этой вынужденной меры.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Теперь от Щербака отстанут, но ненадолго

Чего можно ждать? Во-первых, самому хоккеисту теперь должно быть проще, в том плане, что на него снизится давление. И внутри команды, где все наверняка знают размеры зарплат коллег и соотносят их с результатами, и в болельщицкой и журналистской среде – ведь довольно серьёзные меры к Щербаку приняты, пускай об этом и не было заявлено официально. От Никиты, по заветам Александра Крылова, теперь должны немного отстать.

Во-вторых, изменение условий контракта должно сбить спесь с Щербака. Если игрок пошёл на уступки, значит он сам понял, что ему нужно меняться, иначе это пагубно скажется на его только начинающейся карьере. Никита должен пересмотреть отношение к делу, перезагрузиться и наконец начать приносить пользу команде. Этот своеобразный щелчок по носу при правильном отношении к делу только поможет хоккеисту.

Сейчас кажется, что у всей этой истории только два варианта развития событий. Либо Щербак повышает требования к себе, старается врубиться в систему «Авангарда» и Боб Хартли, готовый работать с этим своеобразным хоккеистом, достаёт из Никиты тот потенциал, который в Щербаке когда-то увидел «Монреаль», выбравший россиянина в первом раунде драфта НХЛ. Либо в «Авангарде» окончательно разочаровываются в хоккеисте и начинают искать способы избавиться от него. Драфт отказов, обмен или банальное расторжение контракта – пути, в общем-то, известны.

Но быстрого развития ситуации ждать не стоит. В «Авангарде» дела идут не лучшим образом не только у Щербака, другие потенциальные лидеры команды пока тоже не блещут. Дело здесь в физике на старте сезона, эпидемии травм и, как следствие, разрушении звеньев или в чём-то ещё – не так важно. Делать козла отпущения из Щербака сейчас точно не стоит, учитывая, что начало регулярки получается тяжёлым для всей команды. В «Авангарде» это прекрасно понимают, поэтому и не делают поспешных выводов. Но если «ястребы» через месяц-полтора наберут ход, а Щербак так и не продемонстрирует хоть какой-нибудь прогресс, то церемониться с Никитой уже не будут.